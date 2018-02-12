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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatLitvanyaKüllerinden doğan şehir: Varşova
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Seyahat

Küllerinden doğan şehir: Varşova

Polonya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Varşova, tarihin, sanatın ve kültürün kenti. İçinden Vistül Nehri’nin de geçtiği Varşova birçok gezilip görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küllerinden doğan şehir yerli, yabancı birçok turisti ağırlıyor. İşte size Varşova gezi rehberi…

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZENGezgin

Yüz binin üstünde Polonyalının öldüğü, binlercesinin yaralandığı 2.Dünya Savaşı sırasında olan sadece o dönem yaşayan halka değil aynı zamanda yüzlerce yıllık geçmişi olan şehre de olmuş. Küllerinden doğan şehir: Varşova2. Dünya Savaşı’nın iki savaşan gücünün –Almanya ve Rusya’nın- tam ortasında kalmış olan bu Leh başkentinin tarihi yapıları, savaş sırasında ne yazık ki ya tümüyle yok olmuş ya da kullanılmayacak kadar tahrip olmuş. Savaşta harap düşen şehir, Sovyetler Birliği’nin de yardımıyla yeniden inşa edilerek ayağa kalkmayı kısmen de olsa başarabilmiş.

Küllerinden doğan şehir: Varşova

Varşova modern yapılarla dolu Yeni Şehir ve nispeten muhafaza edebildiği kadarıyla tarihi bölgesiyle Eski Şehirden oluşuyor. Eski Şehir (Stare Miasto) bölgesi 13.yüzyılda yapılmış. Savaşta tümüyle yok olan bu tarihi merkez, fotoğraflara bakılarak yeniden inşa edilmiş. Burada dar sokaklar, geniş meydana açılıyor. Meydanda ise büyük bir katedral ve sandalyeleri dışarıya taşan çok sayıda keyifli kafe bulunuyor. Eski şehrin etrafını saran kalenin büyük duvarlarının bir kısmı hala eski şehir civarında görülebiliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eski şehir meydanı, Kral Zygmunt Sütununu da içinde barındırıyor.

Küllerinden doğan şehir: Varşova

St.John Katedrali, Varşova’nın en eski kilisesi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir kilise. Gotik tarzdaki bu kilise, Polonyalı kralların taç giyme törenlerine ev sahipliği yapmış. Barbican Kapısı adeta eski şehri yeni şehre bağlıyor. Surları üstünde yürünebilen bu yapıda gezinirken kendinizi tarihi bir filmin içinde hissedeceksiniz. Barbican Kapısı, şehrin manzarasını seyretmek için de uygun bir yüksekliğe sahip.

Kaleden, Lazienski Park’a kadar uzanan 4 km uzunluğundaki Kraliyet Yolu’nda çok sayıda heykele ve anıta rastlayacaksınız. Kraliyet Yolu’nun devamı sayılan meşhur Nowy Swiat Caddesi’nin ise Varşova’daki sosyal hayatı gözlemleyebilmede özel bir önemi var. Varşova’da çok sayıda büyük modern alışveriş merkezi binası var. Fakat alışveriş yapmak ve bir şeyler yiyip içmek için benim önerim Varşova’nın en meşhur ve en canlı gezinti caddesi Nowy Swiat. Eski Şehir Bölgesi’nden başlayıp şehrin en büyük bulvarı olan Aleje Jerozolimskie’ye kadar uzanan bu cadde İstanbul’daki İstiklal Caddesi’ne benziyor.

Hesaplı tatil için 7 alternatif yer
Hesaplı tatil için 7 alternatif yer

Yaklaşık 1 km uzunluğunda olan ve Kraliyet Yolu’nun devamı sayılan bu caddedeki kafe, restoranlar da oldukça keyifli. Çok sayıda bilinen markanın mağazaları da yine bu caddede bulunuyor. Caddede, dikkat çeken yapıların başında Varşova Üniversitesi (Karkowskie Przedmiescie) geliyor. Varşova Üniversitesi Kütüphanesi’nin ünü ise Üniversitenin genel popülaritesinin önüne geçmiş. Zengin kitap koleksiyonuna ilaveten, kütüphanenin manzarası ve bahçesi harika. Kütüphanenin çatısından etrafı izlemek oldukça dinlendirici ve bir o kadar keyifli. Kütüphane, Kopernik Bilim Müzesi’ne de yakın konumda bulunuyor.

Küllerinden doğan şehir: Varşova

Ormanlık alanın içinde yer alan Lazienski Krolewskie Park, içinde yaşayan hayvanları, gölleri ve yürüyüş yolları ve içinde barındırdığı yazlık sarayla fazlasıyla görülmeye değer. Parkta göl etrafında yürüyebilir, spor yapabilir, çimlere uzanabilir, kafesinde oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dünyanın önemli piyanist ve bestecilerinden Frederyka Chopin, Polonyalı. Bu sebeple Varşova için Chopin’in önemli bir yeri var. Chopin Müzesi de Kraliyet Yolu’na yakın konumuyla şehrin en büyük parkı olan Lazienski’nin içinde yer alıyor. Burada ünlü bestecinin anıt heykeli de bulunuyor. Chopin Müzesi dışında da Varşova’da adını anmamız gereken çok sayıda müzesi var. Muzeum Narodowe (Ulusal Müze), Centrum Nauki Kopernik (Kopernik Bilim Müzsi) bunlardan birkaçı.

Küllerinden doğan şehir: Varşova

Polonya’da da diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi ihtişamlı sarayları görebilmek mümkün. Wilanow Sarayı (Muzeum Palac Wilonewie), Kral III Sobieski tarafından 17.yüzyılda yaptırılmış, şehirde görülmesi gereken önemli tarihi yapılardan.

Dünyanın en gizemli yeraltı şehirleri
Dünyanın en gizemli yeraltı şehirleri

Fakat “saray” denildiğinde Varşova’da herkesin aklına ilk, 230 metre yükseklikteki Kültür ve Bilim Sarayı (Palac Kultury-i Nauki) geliyor.  Bu saray, sadece Varşova’nın değil, tüm Polonya’nın en yüksek yapısı ve Varşova’nın simgesi. Stalin, hiç kullanamamış olsa da bu 42 katlı sarayı kendisi için inşa ettirmiş ve Polonya’ya hediye etmiş. Bu dev sarayın 30.katında, şehri izleyebileceğiniz teras bulunuyor.  

Küllerinden doğan şehir: Varşova

3000’den fazla odası bulunan saray tiyatro, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Batılı sanatçıları izlemenin yasak olduğu Komünizm döneminden sonra; Rolling Stones, Pavorotti, Leonard Cohen gibi “batılı sanatçılar” konserlerini hep bu yapıda vermiş. Bu yönüyle Kültür ve Bilim Sarayı ilginç bir sanat tarihine sahip. Sarayın içinde ve çevresinde yüzlerce heykel bulunuyor. Gündüz tüm heybetiyle birçok yerden görülebilen yapı, gece de ışıklandırmasıyla ayrı dikkat çekici. Yeni şehir, bu yüksek binanın etrafına kurulmuş.

Türkiyede küçük Polonya: Polonezköy
Türkiye'de küçük Polonya: Polonezköy

2.Dünya Savaşı’nda neredeyse tümüyle yıkıldıktan sonra yeniden yapılan Varşova’da gördüğünüz pek çok şey eskinin bir kopyası. Adeta küllerinden yeniden doğan bu şehrin yeniden inşası o kadar güzel yapılmış ki şehrin son dönemdeki bu can sıkıcı tarihini bilmeseniz yapıları orijinal sanabilirsiniz. Bu güzel Avrupa şehrini gezerken bir taraftan dilinize savaşa edebileceğiniz en ağır küfürler takılırken, bir taraftan bu güzel şehri keşfetmenin heyecanını yaşıyor, öte taraftan da bir kafeye oturup bu soğuk kuzey ülkesinin sımsıcak insanlarının şehirdeki koşturmacasını gözlemleyebiliyorsunuz.

Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN

 

Kaynak: Serhat SARISÖZEN

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