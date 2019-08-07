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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Küçük 1 aile' bisikletle 27 günde Göbeklitepe'ye ulaştı
Seyahat
DHA
07.08.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

'Küçük 1 aile' bisikletle 27 günde Göbeklitepe'ye ulaştı

Muğla'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, 1400 kilometre yol kat ederek 27 günde Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaştı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Temmuz'da yola çıkan kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, yaklaşık 1400 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Günde ortalama 50 kilometre pedal çeviren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), 27 gün süren yolculukları boyunca güzergahlarında bulunan bir çok tarihi yapıyı ziyaret etti. Ailenin son durağı ise Göbeklitepe oldu. Bisikletlerini bırakarak Göbeklitepe ören yerini gezen aile, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslan'dan bilgi aldı.

Küçük 1 aile bisikletle 27 günde Göbeklitepeye ulaştı


Zorlu geçen yolculuk sonrasında Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan baba Rüştü Pekçedenöz, şunları söyledi: "Çocuklara coğrafyayı, tarihi gerçekten öğretmek istiyorsak bazı zorlukları göze almamız lazım. Çocuklara sadece kitap okuyun demekle olmaz. Ailelerin görevleri onları motive etmek, onlara örnek olmaktır. Biz bu 1400 kilometre boyunca çocuklarımızı birçok tarihi ören yerlerini gezdirdik. Sanıyorum bu temel, onların ufuklarını açacak yeni maceralara teşvik edecek. Bizim dışımızdaki ailelerin de bu motivasyondan etkileneceğini düşünüyorum. Bu yolculuk sayesinde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel yerler gezdik. 25 kilometreyi bulan yokuşlar vardı, sosyal medyada bunu paylaştık ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculuğun vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Göbeklitepe inşallah hak ettiğinden daha iyi yere gelecek"

Küçük 1 aile bisikletle 27 günde Göbeklitepeye ulaştı


Anne Özgül Pekçedenöz ise, "Güldük, ağladık, tartıştık kavga ettik, gerildik ama dediğimiz gibi güzel bir yolculuktu. Sonuna baktığımız zaman, bizim hayatımızda yer edecek bir yolculuktu. İleri ki yaşantımızda hep akıllarında güzel bir anı olarak kalacak. Gerçekten çok zorlu yerlerden geçtik tehlikeler atlatmadık mı atlattık. Yani özellikle sürücüler sesleniyorum buradan lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara biraz daha saygılı olun. Yanlarından, dibinden değil de biraz daha mesafe koyarak geçin.

Küçük 1 aile bisikletle 27 günde Göbeklitepeye ulaştı


Dibimizden geçtikleri zaman ister istemez bir rüzgar bütün dengemizi bozuyor bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerek. Çünkü yollar hepimizin, arabaların değil. Bundan dolayı sürücülerin daha dikkatli olmalarını, biraz daha saygılı olmalarını istiyorum” dedi. Ceren Pekçedenöz de yolculuğun zorlu geçtiğini fakat Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Küçük 1 aile bisikletle 27 günde Göbeklitepeye ulaştı



Ailenin en küçük üyesi Mithatcan Pekçedenöz de çok zorlandığını ifade ederek, "Zorlandığım zamanlar oldu. Babamın dediği gibi yağmurlu günlerde çadır kurduk çok zorlandık bazen yangın haberleri aldık geçmekten korktuk. Yani yolculuk bizim için zorlu ama eğlenceli geçti. Büyüklerime sesleniyorum ben ve ablam buraya geldiysek, siz de evden işe ekmek almaya bisikletle gitmekle üşenmemelisiniz" diye konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise aileyi Şanlıurfa'da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 2019 Göbeklitepe yılında Pekçedenöz ailesinin yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Küçük 1 aile bisikletle 27 günde Göbeklitepeye ulaştı


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