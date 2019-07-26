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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Küçük 1 aile' bisikletiyle Göbeklitepe yolunda
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.07.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

'Küçük 1 aile' bisikletiyle Göbeklitepe yolunda

Muğla'dan bisikletleriyle Göbeklitepe gitmek için yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz, ailesi 500 kilometre pedal çevirerek Antalya'ya ulaştı.

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"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle gitmek için Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, yaklaşık 500 kilometre pedal çevirerek Antalya'ya ulaştı.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), yolculuklarına Antalya'da mola verdi. 

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Tasarımcı Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuk süresini 25-30 gün olarak planladıklarını "Göbeklitepe macerası" için 800 kilometre daha pedal çevireceklerini söyledi.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Bu yılın Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla bisikletleriyle yola çıkmaya karar verdiklerini belirten Pekçedenöz, "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık" dedi.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Muğla'nın Marmaris ilçesinden 10 Temmuz'da yola koyulduklarını ve tarihi yerleri ziyaret ederek yaklaşık 500 kilometre pedal çevirdiklerini aktaran Pekçedenöz, kendilerini yorucu ve keyifli bir maceranın beklediğini ifade etti.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Noter katibi Özgül Pekçedenöz de yolculuğun hem eğlenceli hem de zor olduğunu anlattı.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Geçtikleri yerlerdeki yöre halkının samimiyetine ve sıcakkanlılığına şahit olduklarını dile getiren Pekçedenöz, "Bizi tanımayan insanlar kapılarını ve sofralarını açtı. Bir köy evinde sadece su istedik ama o insanlar bizi sofralarına davet etti. Yağmura yakalandığımızda ise başka bir aile evlerinin kapılarını bize açtı. Bu tür yardımlaşma ve dayanışmaya büyük şehirlerde şahit olmak zor. Eğer bisiklet yolculuğuna çıkmasaydık bunları yaşayamazdık" diye konuştu.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz de heyecan verici buldukları yolculuğa çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda


Küçük 1 aile bisikletiyle Göbeklitepe yolunda




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