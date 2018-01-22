Küba’nın yemyeşil bahçesi: Pinar Del Rio

Biz otobüs ile geniş bir otoban üzerinden ulaştık Pinar Del Rio’ya ama çoğu gezgin Havana’dan buraya kadar yürüyor.

Belki de yaşamlarının en güzel yürüyüşünün olacağını bilmeden yola çıkıyorlar bu yola. Denemedik ama 21: 40'da Havana'dan ayrılıp gece 03:00’da Pinar Del Rio’ya varıyor. Tren macerası sevenler için neden olmasın! Havana’dan araçla 2.5 saat süren yol boyu gözünüzü kırpmak istemeyeceğimiz kadar yeşil, doğa, Küba çiftlilerinin şehirlilerden nasıl daha iyi yaşadığına dair pek çok detay gördük.

Pinar Del Rio bölgesi dünyanın en çok beğenilen vadilerinden Vinales Vadisi’ni de içinde barındırıyor. UNESCO listesindeki bu bölgenin doğaüstü, mistik havasını solumanın en güzel yolu vadi sırtlarında at ya da bisiklet ile gezmek. Nüfus çok az, fazlasıyla güvenli bir bölge. Oteller de var ama özellikle konaklamak için tütün çiftçilerinin evlerini ya da odalarını kiralamak buranın doğasına daha uygun. Bir de tütün kurutma evlerine benzeyen ahşap bungalow tipi oteller var. Barlar, bankalar verestoranlar genellikle Calle Salvador Cisneros'da bulunuyor.







Pinar Del Rio’da 1544 yılından beri sadece tütün tarımı yapılıyor. Küba’nın geri kalan kısmı ise şeker kamışı yetiştirmeye odaklanmış. Bu eyalette yaşayan herkes dünyanın en iyi tütünlerini yetiştiriyorlar. Bu nedenle de kazançları, yaşamları pek çok şehirli Kübalıya göre çok daha iyi. Etrafımızda ‘’Bohios" isminde pek çok penceresiz, üçgen ev gördük. Bunlar tütün kurutmak için özel hazırlanmış evlerdi. İçleri dışları sadece tütün. Madem tütünün en güzel yetiştiği topraklardayız bir tütün çiftçisinin evine neden konuk olmayalım dedik. Pembe dizilerden fırlamışçasına duran Benito’nun evine konuk olduk. Bohios’lardan birine girdik ve bize puro hikâyelerini, puronun yetiştirilişinden, dudaklara gelen yolculuğunu anlattı. Elbette puro sarmayı da unutmadı. Evlerinde Ronlu kahve ikramlarını da geri çevirmedik elbette...







Bölge Küba’nın en geniş mağara sistemine de sahip aynı zamanda. Küba’nın ilk yerlilerinin sığınağı olan mağaralardan biri olan Cueva Del Indio isimli mağaranın içinden San Vicente Nehri geçiyor. Biz de tekne ile mağarayı gezme fırsatı bulduk. Öncesinde dileyenler 200 metre kadar da yürüyebiliyor da. Mağara bolca sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, döneme ait şekiller, resimlerle dolu. Hatta Christopher Columbus'un keşiflerinin resmedildiği görselleri de gördük. Tekneden inince Küba’da sıkça rastladığımız guarapo’larımızı (şeker kamışı suyu) içtik.







Öğle yemeği için oturduğumuz restoranda bir süre restoranın dansçılarıyla dans etmeyi de ihmal etmedik. Çünkü burası evlerde, sokaklarda, restoranlarda, doğada, aklınıza gele her yerde rumba, mambo, ça-ça, salsa, bolero yapan insanlarla dolu. Müziğin ritmi öyle çekici, çocuklardan, 80 yaşındaki amcalara öyle güzel dans ediyorlar ki, tek bir figürünü bilmeseniz dahi sizi dansın içine çekiyorlar. Bir bakmışsınız bir ileri, iki geri, dön, salsa…





Murallere bayılan biri olarak beni aşırı mutlu edecek bir noktaya doğru gitmek için yola çıktık. Burası dünyanın en büyük duvar resmi göreceğimiz yer. Vinales Vadisi’ndeki Mural de la Prehistoria tarih öncesinde yaşamış insanları ve hayvanları simgeliyor. 20 metre yüksekliğindeki bu kaya resmi, duvarcı Leovigildo Gonzalez Morillo tarafından 1961'de tasarlanmış ve tamamlanması dört yıl sürmüş. Civardaki çiftçilerin gönüllü çalıştığı bu duvar resmine karşı Küba'nin en güzel pinacola'dasını içtiğimizi de hatırlatayım.







Küba sıcak iklimiyle, turkuaz rengi denizi ile aklımızı başınızdan alacak plajlarla dolu. Bölge yakınında pek çok güzel plaj var. Hangisine giderseniz gidin hafızanıza güzel denizler, kokteyller ve incecik bembeyaz bir kum kazınacak. Cayo Levisa, Hemingway tarafından keşfedilmiş ve Pinar del Rio'nun en iyi plajı olarak kabul edilmiş. Ancak vakti olmayanlar için önerim Cayo Jutías. Bir saatten daha az süren uzaklığı, muazzam turkuaz suları ile 3 km'lik saf beyaz bir plajı ile yeterince tatmin edici olacaktır. Bu iki plajda dalmak da çok iyi bir seçenek ama Maria La Gorda Küba’nın bir numaralı dalış merkezi olarak kabul ediliyor. Sıcacık, kristal sularda 50’ye yakın dalış noktası bulunuyor.





Pinar Del Rio’da vaktiniz bolsa ayrıca yapabileceğiniz 5 şey



Jandín Botánico de Viñales'e gidebilir ve egzotik bitkilerle dolu, kokulu patikalarda yürüyebilirsiniz. Burası çok ama çok özel bir bahçe.



Soroa bölgesinde bisiklet turuna çıkabilirsiniz. Göreceğiniz şelalelerin güzelliğinden başınız dönecek.



Las Terrazas, Soroa2ya 20 dakikalık mesafede güzel yürüyüş parkurları, bisiklet rotaları olan bir köy. At sırtında San Juan Nehri boyunca gezebilir ve buradaki Cabana tipi evlerde konaklamanızı da tavsiye ederim.



Vinales ve Soroa kuş yaşamlarını keşfetmek için harika bir destinasyon. Rehber eşliğinde kuş gözlem gezileri mevcut.



Kahve sever bir gezginseniz Rosario bölgesine yetişen Küba kahvelerinin tadına bakmayı ve tarlalarında gezinmeyi de...

Fotoğraflar: Sevda Serbest

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