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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga
Seyahat
Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten
16.04.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga

Covadonga, tarihi ve doğasının muhteşemliği ile insanı büyülüyor. Covadonga öncelikle bir doğa harikası, sonrasında bir dini sembol ve tarih… Covadonga’ya eşlik eden Diva Nehri de bölgeyi daha bir güzelleştiriyor. Eğer Tanrı’yı yakınınızda hissetmek ve kendinizi dinlemek istiyorsanız burası tam bir meditasyon yeri. İşte Covadonga gezi yazım…

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Covadonga, İspanya'nın Cangas de Onis Bölgesi’nde, Asturias'ın doğu tarafında yüksek dağlarla çevrili dar ve dik bir vadide yer alıyor. Deniz seviyesinden 263 metre yükseklikte. Atlantik Okyanusu’ndan Kantabria Denizi'ne uzanıp Picos de Europa'nın dağlarına geçelim. Akarsuların oluşturduğu engebeli düzlükler, büyülü ortamı zenginleştiren zümrüt yeşili rengârenk ormanlık alanlar, kireçtaşı sarkaçları, çağıl çağıl akan Diva Nehri müthiş bir uyum içerisinde! Bu uyumun varlığıyla bir ruh oluşmuş, bu ruh bu bölgedeki ağaçlara ve hatta kayalara hayat vermiş sanki. Gines-Priena'nın zirvesinin heybetli duruşu, kutsal Auseva Dağı’nın görkemi bize görsel bir şölen oluşturuyor ve şakıyan kuşlar manzaraya uyumlu bir senfoni oluştururcasına gökyüzünde süzülerek dans ediyor. Doğaya yakın olmak yaşamın ta kendisi!

Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga

Gelelim kutsal mağaraya... Mağaraya gelmeden önce demir bir kapı, ardından bir tünelden geçiyorsunuz. Kapıyı geçer geçmez solda duran minik mumlardan yakmak istediysem de mum bulamadığım için yakamadım. Daha sonra çıkışta bulunan hediyelik eşya mağazasından tedarik edildiğini görünce önce mum yakmak isteyenler olursa bu mağazaya mağaraya girmeden önce uğramalılar. Mağara bir mabet yeri ve tarihçesini kısaca özetlemek gerekirse 8. yüzyıldan günümüze kadar, Hristiyan ordularının zaferini, Reconquista'nın başlangıcında İslam hilaline karşı atfeden İspanya'nın, Kutsal Bakire’ye şükran tapınağı olarak tanımlanmış...

Covadonga öncelikle bir doğa harikası, sonra bir dini sembol ve tarih... Peyzajın bir başka parçası ise mağaranın altından akan Diva Nehri. Tanrı'yı yakınınızda hissetmek ve kendinizi dinlemek istiyorsanız burası tam bir meditasyon yeri... Taştan yapılmış Aslanlı çeşme bu alanda ayrı bir dini semboldür. 

Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga

Saltanatının 866 ile 910 yılları arasında sürdüğü Kral 3. Alfonso’un yazıları, Ramon'un versiyonuna göre, şu sözleri doğrular: “... kutsal mağaranın önünde bir yerde, konuştu…” Ve şöyle devam ediyor: “Ama Tanrı, mancınıkların attığı taşları, Bakire'nin sunağına daha varmadan Sarazenlere geri döndürmüştür ve bu taşlar da onları öldürmüştür.” Bu Kral tarihi ifadelerinde, sadece bir yönelimi değil, aynı zamanda Covadonga kelimesinin kaynağı ve tarihsel anlamını da buluyoruz: "Leydi Mağarası..."

Bu bölgeye yakın seyahat edebileceğimiz en yakın şehir Bilbao. Türk Hava Yolları’nın direk seferiyle Bilbao şehrine gelip, eğer Bilbao'yu daha evvel gezdiyseniz; şirin Comillas kasabasını ve daha önce kaleme aldığım El Capricho de Gaudi'yi planınıza alıp, İspanya'nın plajlarıyla ünlü kıyı şehri Santander'e de uğramanızı şiddetle tavsiye ederim. Hatta yolculuk yorucu olacağından Santander'de kalmanızın daha uygun olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Bilbao'ya varışınızdan sonra, Covadongaya trenle kolayca geçebilirsiniz. 

Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga

Araçla A8 otobanından 3 - 3,5 saat sürer. Comillas El Capricho de Gaudi'yi ziyaret edebilir oradan Santander'e geçebilirsiniz. Aslında Santander, Bilabao ve Covadonga'nın orta bölgesinde yer alır. Ancak ben en uç noktaya ilk seferde giderseniz arada Comillas ve Gaudi'yi kısa bir ziyaretten sonra Santander'e geçebileceğinizin daha uygun olacağının düşüncesindeyim. Yorgunluğunuzu Santander'de giderir, dinlenir, deniz havası alırsınız ve kalırsınız. Öteki türlü çok yorucu olacaktır ve gezinizin keyfini yorgunluğunuzdan dolayı alamayabilirsiniz. Koştur koştur gezi yapmak yerine; sindirerek, gezinizi keyifli hale bu şekilde getirebilirsiniz. Ve ertesi günü Bilbao'ya aynı şekilde trenle geçebilir oradan direk uçakla Türkiye'ye dönebilirsiniz. Eğer araç kiralayacaksanız seyahatiniz daha keyifli hale gelecektir. 

Kraliyet bölgesinin coğrafyasında kutsal bir mağara: Covadonga

Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN

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