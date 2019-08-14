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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kral Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.08.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Kral Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, doğal güzelliğiyle büyülüyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde, şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, doğal güzelliğiyle büyülüyor. İlçedeki Gebizli Mahallesi Kozan mevkisinde şelalelerin zirvesinde yer alan, ormanın içinden patika yoldan yürüyerek ulaşılan Kral Havuzu, turistlerin de gözdesi oldu. Çam ağaçları arasında, kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu çukurda yer alan doğa harikası havuz, Yukarı Uçansu Şelalesi'nin zirvesinde yer alıyor. Sıcak havadan ve nemden bunalanlar, merdivenleri dahi zamanla kireç taşından oluşan Kral Havuzu'nun buz gibi suyunda serinliyor. Bazılarının, kayalıkların üzerinden doğal havuza atlaması renkli görüntü oluşturuyor.

70 METRELİK ŞELALE

Antalya ovası, mağara ve şelale manzaralı havuzda yüzen tatilciler, buradan bir süre manzarayı seyrediyor. 70 metreden dökülen şelalenin oluşturduğu 20 metre genişliğindeki Kral Havuzu, turkuaz suyuyla da büyülüyor.

Kral Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ FAVORİ MEKANI OLDU

Gezdikleri tarihi ve doğal güzellikleri sosyal medya hesabından paylaşanlar da Kral Havuzu'na ilgi gösteriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, bu güzellikleri fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

 

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