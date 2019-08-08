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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy
Seyahat
İHA
08.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy

Köy yaşantısının her ayrıntısını misafirlerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak.

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Kurban Bayramı'nda memleketine gidemeyen ve bayramı Ankara'da geçirecek olan vatandaşların bu Kurban Bayramı'nda adresi Altınköy Açık Hava Müzesi olacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak olan Altınköy, saat 10.00'dan akşam 24.00'e kadar hizmet verecek.

Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy

Yapılan düzenlemeyle Altınköy; doğasıyla, yürüyüş alanlarıyla, köy hayatından kesitlerle vatandaşların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini sağlayacak. Başkentliler, çeşitli konserler ve yarışmaların düzenleneceği Altınköy'de rengarenk bir bayram geçirecek.

Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy


"Bayramı Ankara'da geçirecekleri düşündük"

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bayramlarda Ankara'da kalan hemşehrilerimizi de düşünerek Altınköy Açık Hava Müzesi ile ilgili bir karar aldık.

Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy



Kurban Bayramı tatili süresince Altındağ Belediyesi Altınköy Açık Hava Müzesi açık olacak. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirecek olan herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ne bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Köyüne gidemeyenlerin adresi: Altınköy


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