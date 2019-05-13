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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köyde fotoğraf çekmek izne tabi
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Kazdağlarının eteğinde taş binalarıyla yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabelayla ticari fotoğraf çekimi yasaklandı. Ticari fotoğraf çekmek isteyen kişiler muhtarlığa başvurup aidatını ödeyip fotoğraf çekebilecek.

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Köy girişine konulan tabelada ‘Köy Muhtarlığı kararıyla köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır’ denildi. Tabelayla yetinmeyen muhtarlık bu tür fotoğraf çeken kişilere de telefonla ulaşarak alınan kararı bildirdi. Köy Muhtarı Suat Can, “Bizim yasağımız hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlara yönelik değil. Ticari amaçlı gelen ve mezuniyet fotoğrafı çekenlere” dedi.

Köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Can, “Beş yıldır devam eden işletmeciler ve köy halkından gelen fotoğraf çekimleriyle ilgili şikâyetler bu sezon çoğalınca biz de ihtiyar heyeti olarak nisan ayı içinde toplandık ve 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla köy içinde ticari fotoğraf çekimlerini yasakladık.

Köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Yine de gelin veya mezuniyet çekimleri yapmak isteyen kişiler önce muhtarlığımıza uğrayıp izin için belirlediğimiz miktarın ödemesini yapıp ve nerelerde çekim yapacağını belirmek şartıyla çekim yapabilecek. Hafta sonu olunca her sokakta bir gelin çekimi ya da öğrencilerden oluşan mezuniyet çekimleri yapılıyor. Yollar zaten dar. Toplu çekim olduğu için çekim dakikalar boyu sürüyor bu da trafiği aksatıyor. Gelin çekimleriyse daha detaylı olduğu için sokak resmen esir alınıyor. Vatandaş oteline gidecek uzun süre aracında beklemek zorunda kalıyor. Birde şu var, evler taş bina ve özenli yapılmış sahibinden izin almadan bahçeye hatta eve girenler oluyor bu da köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor.” dedi.

Köyde fotoğraf çekmek izne tabi

Köy Muhtarı Suat Can, “Köyümüzü dekor olarak kullanmak isteyen profesyonel fotoğrafçılar mutlaka muhtarlıktan bedelini ödeyip izin alacak ve nerelerde çekim yapacaklarını bize bildirecek.” dedi.

Köyde fotoğraf çekmek izne tabi

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