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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor

Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, karavanıyla köy köy gezerek çocuklara fotoğrafçılık dersi veriyor.

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"Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla yollara düşen Karslı fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, köy köy gezerek 8-10 yaş arası çocuklara fotoğraf çekmeyi öğretiyor. Projesini hayata geçirmeye Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayan gezgin fotoğraf sanatçısının paylaşımlarını sosyal medyada gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 30 fotoğraf makinesi ile kendisine destek verdi.

Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor



Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de köy çocuklarına fotoğraf çekme dersi veren sanatçı, ardından memleketi Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yolgeçmez köyünde öğrencilerle bir araya geldi. Burada 1 hafta öğrencilere teorik eğitim veren Yolcu, daha sonra anlattıklarını pratiğe dökmek için çocuklarla fotoğraf çekti.


Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor



En güzel kareyi yakalamak için yarıştılar

İlk kez ellerine fotoğraf makinesi alarak deklanşöre basmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, en güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Gökhan Yolcu, köy okullarındaki çocuklara fotoğrafı tanıtarak fotoğrafçılığı öğrettiğini dile getirdi. Çocuklara eğlenceli bir şekilde ders verdiğini anlatan Yolcu, şöyle konuştu: "Fotoğrafın bir ifade biçimi olduğunu vurgulamak için uğraşıyorum. Fotoğrafın, sadece görsel bir şey değil ifade biçimi olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Gördükleri bütün fotoğrafların güzellik üzerine değil bir metin olduğunu, bir alt yazı olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Onun için drama yapıyorum, bir fotoğrafı gördükleri zaman ne duygu veriyor onlara bunları anlatmaya çalışıyorum."

Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor



"Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı"

Yolcu, projeyi kapsamında yaptıklarını sosyal medyadan paylaşınca birçok yerden olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. En büyük desteğin ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldiğini ifade eden Yolcu, şunları söyledi: "Fotoğraf çekimlerine başladıktan bir süre sonra, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptıklarımızı görmüş ve danışmanları vasıtasıyla bana ulaşarak ne gibi bir ihtiyacımızın olduğunu sordular. Tek sıkıntımızın fotoğraf makinesi olduğunu belirtince, kendisi köy çocuklarına fotoğraf çekmeyi öğretmemiz ve projenin sağlıklı yürütülmesi için 30 adet fotoğraf makinesi desteği sağladı. Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı. Bingöl Karlıova'ya 4 makine ile gitmiştim ve onları da arkadaşlarım vermişti. Sırada şimdi Sakarya var. Gideceğimiz köy okullarını ise kaymakamlıklara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazdığımız yazılarla onlar belirliyor."

Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor



"Hayatlarına bir anı bıraksınlar istiyorum"

Yolcu, "Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla çalışmayı başlattığını vurgulayarak, çocukların da kendi hayat yolculuklarını belgelemesini istediğini aktardı. Çalışmayı çok önemsediğini ve severek yaptığını paylaşan Yolcu, "Çocuklar, yaşadıkları köylere, yaşadıkları anlara kendi hayatlarına küçük de olsa bir anı bıraksınlar istiyorum. O yüzden böyle bir projeye ismimi verdim" diye konuştu. Öğrencilerden Özlem Çat da fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Fotoğraf çekerken açı ve çerçeveye dikkat etmemiz gerekiyor. Fotoğrafını çekeceğimiz objeyi tam karenin içine almamız gerekiyor. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyorum. Çok şey öğrendim" dedi.

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