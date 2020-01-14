MaÃ§ka ilÃ§esi YazlÄ±k Mahallesi'nde 7'ncisi dÃ¼zenlenen geleneksel Livera Kalandar Festivali'ne yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Mahalle meydanÄ±nda yanan ateÅŸ etrafÄ±nda kemenÃ§e, tulum ve davul eÅŸliÄŸinde horon oynayan vatandaÅŸlar renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. Kalandar geleneÄŸine Ã¶zgÃ¼ evlere huzursuzluk veren koncoloz, dede, ormancÄ±, oduncu, Ã§Ä±lgÄ±n aÅŸÄ±k ve doktor kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bÃ¼rÃ¼nen mahalle sakinleri tiyatro gÃ¶sterisi yaparak, torba atma geleneÄŸini canlandÄ±rdÄ±. Gece boyu sÃ¼ren etkinlikte en Ã§ok ilgiyi Kalandar'a Ã¶zgÃ¼ kÄ±yafetleri giyenler gÃ¶rdÃ¼.

Koncoloz kÄ±yafetini giyen Abdullah GÃ¼naydÄ±n, koncolozun evlere huzursuzluk veren bir yaratÄ±k olduÄŸunu belirterek, "Bize eskilerden kalma bir anÄ±. Benim giyindiÄŸim kostÃ¼m kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri simgeleyen, yani evlere huzursuzluk veren bir yaratÄ±k ismi. Denizden Ã§Ä±kar ve Kalandar gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak herkesi korkutarak eve gitmesini saÄŸlar. GeleneÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ben 4 yÄ±ldÄ±r bu etkinliÄŸe katÄ±lÄ±yorum. Eskiden bu ÅŸenlik havasÄ±nda kutlanmÄ±yordu ama devletimizin verdiÄŸi destekle beraber her yÄ±l dÃ¼zenlenmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok gÃ¼zel bir etkinlik oluyor" dedi.

Etkinlikte en Ã§ok ilgi gÃ¶ren kÄ±yafetlerinden birini giyen Harun KaragÃ¶z de, "Bu etkinlik bize dedelerimizden, ninelerimizden yadigar. Biz de bu etkinliÄŸi devam ettirmek istiyoruz" diye konuÅŸtu. EtkinliÄŸe katÄ±lan Ä°rem Can, her yerde bir horonun ve eÄŸlence havasÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "GÃ¼zel bir etkinlik. KÃ¶ylÃ¼lerin eskiden olan adetlerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze yansÄ±tmalarÄ± Ã§ok gÃ¼zel. Her yerde bir horon, eÄŸlence havasÄ± var. KÃ¶ylÃ¼lerin toplanmasÄ± ve baÅŸka yerlerden de gelenlerin olmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. Eskiyi hatÄ±rlatÄ±yorlar, onun iÃ§in gÃ¼zel bir etkinlik" dedi.

Otostop ile TÃ¼rkiye turu yapan Senay GÃ¼ngÃ¶r ise, "GittiÄŸim yerlerin Ã¶zellikle kÃ¶ylerini geziyorum. Ãœniversiteyi Trabzon'da okumuÅŸtum. GeÃ§en sene katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±m. DÃ¼n Kars'taydÄ±m, bugÃ¼n otostopla Trabzon'a geldim. Ã‡ok gÃ¼zel ve eÄŸlenceli bir festival. KÃ¼ltÃ¼rlerin yaÅŸatÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok gÃ¼zel" ÅŸeklinde konuÅŸtu. AÄŸasar kÄ±yafeti ile festivale katÄ±lan KÃ¼bra TaÅŸkÄ±ran, "BÃ¶yle bir etkinlikle kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n yaÅŸatÄ±lmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. DiÄŸer takvime gÃ¶re yarÄ±n yeni bir yÄ±la giriyoruz" diye konuÅŸtu.

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