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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köstendil Kiraz Festivali'nden renkli görüntüler
Seyahat
DHA
25.06.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Köstendil Kiraz Festivali'nden renkli görüntüler

Bulgaristan'ın meyve yetiştiriciliğiyle ünlü Köstendil kentinde düzenlenen Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

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Bulgaristan'ın Makedonya sınırında bulunan Köstendil kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında belediye önündeki meydanda kurulan Kiraz Fuarı'nda sarı, pembe, kırmızı cins renkli kirazlar sergilendi. Kirazlardan yapılan tablolar, sanat eserlerini aratmazken, sepetler dolusu meyveler ziyaretçilere ikram edildi. Bölge köylerinden okuma ve kültür evlerinin açtığı stantlarda ise, kirazla yapılan tatlılar, börekler, kekler, reçeller, kiraz suyu, komposto, kiraz pastaları, kirazlı çörekler ve daha 101 çeşit kirazlı ürün sergilendi. En büyük kiraz, en iyi düzenlenmiş stant, en lezzetli kiraz tatlısı gibi kategorilerde yarışmacılara ödüller verildi.

Köstendil Kiraz Festivalinden renkli görüntüler


Dragan Draganov'un sunuculuğunu yaptığı programda müzik gösterilerinin yanında, en hızlı kiraz çekirdeği ayıklama, en çok kiraz yeme gibi ilginç yarışmalar ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Festivale katılan Bulgaristan Tarım Bakanı Yardımcısı Lozana Vasileva, Bulgaristan'ın Avrupa piyasalarında önde gelen kiraz üretici ve ihracatçısı olabileceğini belirterek, "Ülkenin iklimi, coğrafik konumu ve kiraz cinsleri seçkisinin zenginliği bu kapıları bize açacak" dedi.

Köstendil Kiraz Festivalinden renkli görüntüler



YÖRESEL KIYAFETLERE İLGİ

Köstendil doğumlu ünlü Bulgar ressam Vladimir Dimitrov Maystora'nın meşhur 'Elmalı Kız' tablosunu nakışla işleyen Veselka Vladimirova ise festivalde yöresel kıyafetlerin tanıtımını yaptı. Vladimirova, "Bu kostümü babaannemden miras aldım, onu restore edip bugün giydim. Bu bölgemize has, en güzel yöresel elbiselerinden biri. Köstendil kadının geleneksel kıyafetiyle kiraz festivaline geldik. Bu tablodaki ressam elmalar içinde Köstendil kızını çizmiş, ben iğneyle işledim. Eylül ayında Elma Festivali'ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Köstendil Kiraz Festivalinden renkli görüntüler


AB'DEN 10 MİLYON EURO DESTEK

Köstendil'de geçen yıl 16 bin dekarda 6 bin 200 ton kiraz elde edilirken, bu yıl da hasadın çok verimli olduğu belirtildi. Geçen yıl AB fon kaynaklarına başvuran 135 tarım projesinden 77'sinin kiraz yetiştiriciliği dalında olduğu ve bölgede kiraz yetiştirenlere 10 milyon euro destek sağlandığı vurgulandı.

Köstendil Kiraz Festivalinden renkli görüntüler


 

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