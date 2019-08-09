Kos’ta Türklere özel bayram şenliği

YUNANLILARIN EN POPÜLER TÜRK RESTORANTI ARAP

Kos, diğer adıyla İstanköy Bodrum’dan sadece 25 dakikada ulaşabileceğiniz harika bir Yunan adası. Ege Denizi’ndeki 12 adaların en büyük üçüncü adası olan Kos, bu mevsimde en haraketli günlerini yaşıyor. Son yıllarda hem yemekleri hem de korunmuş plajlarıyla en popüler Yunan adalarından biri. Kos her yıl yerli yabancı çoğu İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden olmak üzere milyonlarca turist ağırlıyor. Tertemiz plajları, doğası alabildiğine bakir ve korunmuş. Helen, Latin ve Hristiyan nüfus dışında en büyük etnik ve dini topluluk nüfusu yaklaşık 2 bin kişi olan Türk nüfusu. Burada Türk azınlığa ait iki açık camii de bulunuyor. Ada’ya gelen Türklere kucak açan fahri Büyükelçilik yapan Kos İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş ve eşi Aytül Haydaraki adadaki en popüler restoranın sahibi. Burada bayram için özel bir program hazırlayan Kadri Memiş’in Arap adlı restoranı Yunanlıların da ilk tercihi. Ada’da restoran kültürü balık ve et olarak ikiye ayrılıyor. Bir de Kadri Memiş’in restoranı Osmanlı mutfağı olarak tüm Yunanistan’da ün yapmış. Ada’ya gelen Türkler kadar Yunanlıların da adaya ayak basar basmaz ilk uğradıkları yer.









Kadri Memiş, tüm yemekleri taze sebzelerden yaptığını ve mümkün olduğu kadar Türklerin yetiştirdiği ürünleri tercih ettiğini söylüyor. Annesinin tariflerini kullanan Memiş’in restoranına giderseniz mutlaka kabak çiçeği dolması yemenizi tavsiye ederim. Tüm yemekler harika ancak ben kabak çiçeğini çok sevdiğim için tarifini de aldım. Püf noktası, içini hazırlarken bol yeşillik kullanılması ayrıca hem kuru hem de taze soğanı unutmamak gerekiyor. Adaya bayramda gitmeyi düşünüyorsanız mutlaka uğramanızı tavsiye ederim.

Diğer Yunan adalarında olduğu gibi Kos Adası’nda da yemek konusunda restoran seçeneği çok ve yemekler inanılmaz lezzetli. Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hesap bize diğer yıllara göre biraz daha pahalı gibi görünüyor ancak servis ve lezzet hiçbir şeye değişilmez. Kos’ta sadece balık ve geleneksel mutfak değil dünya mutfağını Yunan mutfağıyla zenginleştiren restoranlar da favori. Kos merkezdeki en popüler balık restoranı olan Barbouni Christos Ediaroglou tarafından işletiliyor. Feribot iskelesinden çıkınca ilk sağda plaja giden paralel sokakta yer alan Barbouni’de inanılmaz balık mezelerinin tadı damağınızda kalabilir. Ben en çok tütsülenmiş tuna tartar, balık köftesini beğendim. Tabii ahtapot ve kalamar dolmasının da tadına doyum olmuyor. Kesinlikle balık çorbasını tatmanızı tavsiye ederim. Sakın balık çorbasını denemeden dönmeyin.









Kos’un bir diğer ünlü restoranı Barbouni’nin hemen karşısındaki Nick The Fisherman. Değişik balık seçenekleri olan restoran tat olarak çok değişik olmamasına rağmen ben fiyatları biraz pahalı buldum. Diğer popüler restoranlar deniz kenarında olmasına rağmen Nick The Fisherman hem cadde kıyısında gürültülü hem de fiyat konusunda benzeri restoranlara göre neredeyse iki katı olduğu için tercihi size bırakıyorum. Adanın muhteşem manzarasında konumlanan Oromedon ise et yemekleri konusunda tam bir ziyafet sunuyor. Kos’ta mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olan Zia dağın tepesindeki Zia Köyü’ndeki Oromedon Nicolas tarafından işletiliyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen gurme yazarlara restoranını açan Nicolas, yemeklerinin sırrının taze ürünler ve zeytinyağı olduğunu söyledi. Nicolas restoranda kullandığı zeytinyağları kendisi üretiyor. Bir zeytinyağı üreticisi olarak Nicolas’ın muhteşem aromalı yağlarını da tatma fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Merkezden taksiyle 20 dakikada ulaşabileceğiniz Zia köyünün en muhteşem manzarasında konumlanan restoranda günbatımını izlemeyerek yiyeceğiniz akşam yemeğinin tadına doyum olmuyor. Adaya özgü keçi etliyle yapılan yemeklerden mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra memleketine dönerek bu restoranı açan tam bir Türk dostu olan Nikolas’ın mezeleri de birbirinden lezzetli. Kos’a gelip Zia köyüne uğramadan sakın dönmeyin. Güneşin batışını izlerken içkinizi yudumlayacağınız, alışveriş yapıp bir şeyler yiyebileceğiniz harika bir köy Zia. Burası akıllardan silinmeyecek bir günbatımına sahne oluyor.









ADAYA BODRUM’DAN SADECE 25 DAKİKADA ULAŞMAK MÜMKÜN

Kos, Türkiye’ye Bodrum’dan sadece 25 dakikalık uzaklıkta. Çok keyifli bir feribot yolculuğu ile bu kadar kısa sürede adaya ulaşmanız mümkün. Bodrum’dan gidiş dönüş kişi başı 35 Euro. Vize işlemleriniz birkaç hafta önceden acentalar aracılığıyla yapmanız size zaman kazandıracak bazen kapı vizelerinde uzun kuyruklar ve gereksiz zaman kayıpları olabiliyor. Kapı vizesi yerine Ada’ya gelmeden önce acentalar aracılığı ile vizenizi almanızı tavsiye ederim. Ayrıca feribotun gümrük işlemleri için kapıları yarım saat önceden kapatılıyor bu sebeple mutlaka seferinizden 45 dakika önce limana gelmenizi tavsiye ederim.

KARŞI KIYIDAKİ DOSTLARIMIZDAN BAYRAM SURPRİZİ

Kos dünya turizminin kalbinin arttığı popüler destinasyonlardan biri. Oldukça yoğun bir sezon geçiren Ada için Türk turistlerin yeri hep ayrı. Her yıl yaklaşık 200 bin kişi Türkiye’den buraya geliyor. Adalar içinde Kos, Türk turistler tarafından en çok ziyaret edilen adalar arasında. Karşı yakadaki dostlarımız her zamanki sıcaklığı ve misafirperverliği ile bayramda da bizi bekliyor. Bunu benim gibi sizlerin de adaya ayak basar basmaz hissedeceğinizden eminim. Havaların harika güneşin pırıl pırıl parladığı bu günler adayı ziyaret için en güzel zaman. Arap restoranda da Türk Yunan orkestraları eşliğinde muhteşem bir bayram eğlencesi yapılacak.









HER BÜTÇEYE UYGUN OTEL BULMAK MÜMKÜN

Sezonda oteller dolu olmasına rağmen Kos’ta her zaman her bütçeye uygun konaklama bulmanız mümkün. Beş yıldızlı otellerden butik otellere birçok seçenek var. Büyük yıldızlı oteller yerine kahvaltı oda şeklindeki konaklamaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Hepsi temiz ve misafirperver sahipleri olan oteller 30 Euro’dan başlıyor. Şehre yakın oteller ise sezonda geceliği 100 Euro’ya kadar yükseliyor ancak planınızı önceden yapar ve yerinizi birkaç hafta önceden ayırtma şansınız olursa bütçenize uygun bir konaklama bulmamanız mümkün değil. Ben merkezdeki Kos otelde kaldım. Liman’a çok kısa yürüme mesafesinde olan Kos otel hem bütçeye uygun hem de denizin kenarında olması nedeniyle tercihim oldu. Ancak airbnb ve diğer konaklama seçenekleri sunan web sitelerinde daha uygun oteller de bulabilirsiniz.









ADAYI ARAÇLA KEŞİF EN EĞLENCELİSİ

Kos’ta katılabileceğiniz birçok etkinlik var. Deniz, güneş, kum, yemeğin yanı sıra harika bağlara sahip olan Kos’ta şarap tadımı da kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında. Merkeze çok yakın olan Triantafyllopoulos bağları en çok ziyaret edilen yerler arasında. Biz de bağların hikâyesini dinleyip harika şaraplardan tattık. Vaktiniz olursa bağlara uğramanızı tavsiye ederim. Ayrıca adanın Kuzey tarafında bulunan plajları da keşfe çıkabilirsiniz. Bakir koylar harika plajlara sahip Ada’da birçok yerde şezlong parası ödemiyorsunuz. Kos adasının en hareketli ve görülmeden dönülmemesi gereken yerleri genelde merkezde yer alıyor. Günübirlik gelenler Kos merkezi yürüyerek gezebilir ayrıca yürüyerek gidilebilen plajlarda yüzebilir. Tabii Kos’u keşfetmek ve harika denizinde yüzmek isterseniz araba kiralamanız şart. Sezonda araç kirası günlük 50 Euro’dan başlıyor. Birçok araba kiralama şirketi uluslararası ehliyetiniz olmasını istiyor. Bu konuda hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Merkezde gezilecek yerleri değişik noktalardan kalkan trenle görmeniz de mümkün.









YAPMADAN DÖNMEYİN

Merkezde Hipokrat Meydanı’ndaki muhteşem gövdesi olan ağacın altında fotoğraf çektirmeden.

Triantafyllopoulos bağlarında şarapları tatmadan.

Zia köyündeki Oromedon restorantta keçi yemeden,

Barbouni restorantta tuna tartar yemeden,



Türklere fahri Büyükelçilik yapan Kos İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş ve eşi Aytül Haydaraki ile tanışmadan dönmeyin.