'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
GeriSeyahat 'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
Seyahat
Ersin Turan / Anadolu Ajansı
22.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'korumanın başkenti' unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl 1 milyon 263 bin ziyaretçiyi ağırladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranboluilçesi, geçen yıl 1 milyon 263 bin 368 ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Korumanın başkentine rekor ziyaretçi


UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, geçen yıl turist sayısı, önceki seneye göre yüzde 14 artarak, 1 milyon 263 bin 368 oldu. İlçe bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçen yıl Safranbolu'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı da 315 bin 842 olarak kayıtlara geçti. İlçe, 218 bin 584 yerli, 97 bin 258 yabancı konaklamalı turisti ağırladı. Safranbolu'da konaklayan yabancı turist sayısı, 2018'de, önceki yıla göre yüzde 67 arttı. İlçeyi geçen yıl 52 bin 320 Çinli, 31 bin 146 Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Singapur, Almanya, Malezya, Endonezya, Japonya ve Tayland vatandaşları izledi.

Korumanın başkentine rekor ziyaretçi

Korumanın başkentine rekor ziyaretçi


Her yerden turist geliyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, turizm ivmesini her geçen gün artırdığını söyledi. İlçenin 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti: "Yerli ve yabancı turistlerce özellikle tatil sezonlarında bunun doldurulduğunu görüyoruz. Safranbolu'da ilkbahar ve yaz en başta gelen turizm sezonu ama sonbahar, ormanları, kanyonları, doğal güzellikleriyle beraber Safranbolu'ya ismini veren safranın hasat zamanı. Fotoğraf tutkunları bu hasadı görmek istiyor. Bunun için Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı misafirlerimiz bölgeye geliyor."

Korumanın başkentine rekor ziyaretçi


Ürkmezer, kış aylarında da yılbaşı, sömestir tatili başta olmak üzere kar yağışının ardından Safranbolu'yu görmeye gelenlerin bulunduğunu dile getirdi. Safranbolu'da yabancı turist potansiyeline bakıldığında daha çok Uzak Doğuluların başı çektiğini vurgulayan Ürkmezer, ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının bunda etkili olduğunu belirtti.

Korumanın başkentine rekor ziyaretçi


Fotoğraflar: DepoPhotos, AA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi

Avrupa’nın ortasındaki kovboy kasabası

Kışın en huzurlu sığınağı: Sığacık

Dünyanın en tehlikeli havalimanı! Pilotlar buraya ‘ölüm pisti’ diyor…