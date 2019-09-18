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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.09.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu.

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Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu. Manavgat ilçesinde bulunan, Türkiye'nin önemli rafting rotaları arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi. Yılın 8 ayında 11 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, ziyaretçilerin yüzde 80'i, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor


Erken saatlerde Köprüçay'a gelen turistler, önce parkur hakkında rehberden bilgi alıyor, ardından kasklarını takıp, can yeleği ve su ayakkabılarını giyip, kendilerini dağların zirvesinden akan suya bırakıyor. Bot ve kanoyla geçilen rafting parkuru süresince turistler, atlama, zıplama, çamur banyosu, yüzme alanlarında macera ve adrenalini dorukta yaşıyor. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamında turistler, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor


"Her geçen yıl ilgi artıyor"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, mart ile kasım arasında bölgede rafting yapılabildiğini söyledi. Her geçen yıl raftinge ilginin arttığını vurgulayan Tırnaksız, her ülkeden turisti ağırladıklarını bildirdi. Raftingin eğlenceli ve heyecanlı bir spor olduğunu anlatan Tırnaksız, raftingle tanışanların, tekrar yapmak istediğini ifade etti. Bölgede işletmecilik yapan Hasan Ali Toşur da kanyonda günde yaklaşık 6 bin turistin rafting heyecanı yaşadığını dile getirdi. Botların 2, 6, 8 ve 12 kişilik olduğunu bildiren Toşur, her botta bir rehber bulunduğunu anlattı. Toşur, 6 yaşından itibaren isteyen herkesin rafting yapabildiğini belirtti. Aydınlatma olursa gece de rafting yapılabileceğine işaret eden Toşur, "Her geçen yıl ilgi artıyor. Hem doğa hem rafting olarak buradaki kanyon dünyanın ilgisini çekti. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahibiz. Tek sorunumuz bölgenin sit alanında yer alması." diye konuştu.

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor


"Heyecanlı ve çok güzel"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Julia Viasova da tatil için her yıl Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. Arkadaş gruplarıyla geldiğini anlatan Viasova, ilk kez rafting heyecanı yaşadığını bildirdi. Kaldığı otelde rafting turu düzenlendiğini öğrendiğini belirten Viasova, "Raftingin nasıl yapıldığını merak ettim, denemek istedim ve geldim. Tehlikeli gibi görünüyor ama çok güzel ve heyecanlı. Buradan mutlu ayrılıyorum." ifadelerini kullandı. Rus turist Anastasia Selivanova da tatil için Antalya'da bulunduğunu dile getirdi. Raftingle eğlenceli dakikalar yaşadıklarını vurgulayan Selivanova, "Heyecan ve adrenalin tutkunları için ideal bir etkinlik. Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." dedi.

Köprüçay, adrenalin tutkunu turistlere rafting heyecanı yaşatıyor


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