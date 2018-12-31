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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Konya'nın damak çatlatan lezzeti
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Hürriyet Seyahat
31.12.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Konya'nın damak çatlatan lezzeti

Etli ekmek diyarı Konya'da, Gaziantepli şef Mustafa Kemal Erhoylu'nun, memleketinin ünlü tatlısı katmeri zenginleştirerek patentini aldığı ‘Antep Bombası’, görselliği ve lezzeti ile hem göze hem de mideye hitap ediyor. Antep fıstığı, kaymağı, balı ve dondurmasıyla damaklarda unutulmayacak bir lezzet bırakan ‘Antep bombası’ tatlıseverlerden yoğun ilgi görüyor.

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Etli ekmek diyarı Konya'da, Uluslararası şef unvanlı Gaziantepli usta Mustafa Kemal Erhoylu, memleketinin ünlü tatlısı katmeri zenginleştirerek patentini aldığı ‘Antep Bombası’ ile damakları tatlandırıyor.

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Mesleğe 13 yaşında başlayan 34 yaşındaki Erhoylu, Gaziantep'in ünlü tatlısı katmeri zenginleştirip kendi ifadesiyle yeni bir tatlı icat ederek patentini aldı. Erhoylu, katmerin özel kaymak, fıstık, fıstık ezmesi ve bal ile zenginleştirilmiş hali olan bu yeni tatlıya Antep bombası adını verdi. Yaptığı tatlı kısa sürede Konya'da ilgi gören Erhoylu, şimdilerde tatlıseverlerin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Şef Erhoylu, mesleğe babasının tavsiyesiyle başladığını anlattı. Çocuk yaştan itibaren hem eğitim ve öğretimine hem de tatlıcılığa devam ettiğini belirten Erhoylu, "Hem okuduk hem çalıştık, kendimizi farklı yerlere getirdik. Eski tarzla, eski ustaların elinde yetiştik" dedi.

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Erhoylu, mesleğine aşkla bağlı olduğunu, kendini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye devam ettiğini vurgulayarak, "26 yaşımda 'Uluslararası Pastane Şefi' unvanı verildi. Kendimizi geliştirdik, sekiz sene içinde durmadan devam ettik, ilerledik. Şimdi çok şükür buradayız." ifadesini kullandı. Daha önce Gaziantep'te yaşadığını, bir yıl önce arkadaşının iş yerinde danışmanlık yapmak üzere Konya'ya geldikten sonra burada kalmaya karar verdiğini aktaran Erhoylu, Konyalılar tarafından çok sevildiğini, iki şehir arasındaki damak tadı yakınlığını hissettiğini dile getirdi.

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Erhoylu, memleketine özgü tatlıları geliştirmeyi, yeni şeyler denemeyip farklı lezzetler aramayı sevdiğini bildirerek, şöyle devam etti: "Zamanla kendi çeşitlerimi ortaya çıkardım. Ben sürekli dener, oturduğum yerde yeni çeşit çıkarırım. Şeflik, ustalık budur zaten. Biz bu işe yıllarımızı verdik ve çok sıkıntılar çekerek, bir şeyler başararak buralara geldik. Cebimde param var, bir yer açayım diyerek olmaz bu işler. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını da yapamazsınız."

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Türkiye'de giderek yaygınlaşan katmer tatlısının çok sevildiğine dikkati çeken Erhoylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de katmer tatlısından yola çıkarak bir ürün çıkardım; 'Antep Bombası'. Bu tatlının icadı sadece bana aittir. Bizle var oldu, bizle de ilerleyecek. Yaklaşık iki buçuk ay önce patentini de aldık. Antep denince akla ne geliyor? Hemen tatlı geliyor. 'Bu yüzden bomba bir şey yapalım' diye yola çıktık. 'Katmer diye bilinen tatlıyı geliştirelim' dedik, içeriğini zenginleştirdik. İçine bal, özel fıstıklar ve kaymak koyduk, üzerini de yeşil fıstık ezmesi örtüsüyle zenginleştirdik. Ayrıca tatlının altına ve üstüne dondurma ilave ederek hafifleştirdik, inanılmaz bir lezzet haline getirdik"

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Antep Bombası’nı deneyenlerden çok olumlu yorumlar aldığını, tadanların tekrar tekrar yemek için geldiğini aktaran Erhoylu, şunları kaydetti: "Hamuruna, fıstığına, kaymağına, katlamasına, üzerindeki yeşil örtüsüne, her şeyine ayrı önem vererek hazırlıyoruz. Hazırlama ve pişme süresi 20 dakika sürüyor. 15 dakika hazırlama, beş dakika pişme süresi var. Piştikten sonra da 10 dakikada yeniyor, bitiyor. Genellikle üç kişilik yapıyorum, üç kişi için ortalama fiyatı 100 lira. Porsiyon fiyatı 35 lira. Ayrıca yanında süt, meyve, fıstık, sınırsız çay ikram ediyoruz. Yanında verdiğimiz süt tatlıyı hafifletiyor, hazmını kolaylaştırıyor"

Konyanın damak çatlatan lezzeti

Erhoylu, müşterilerin çok memnun olduğuna işaret ederek, "Harika geri dönüşler alıyoruz. Günde üç kere tatlılarımızı yemeye geleni biliyorum. Güzel, enerji verici lezzetler çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz. Bir 'Antep Bombası' yiyen, verdiği enerjiyle Türkiye'yi dolaşabilir. Çok enerji veren bir tatlı. İnsanı gün boyu zinde tutar. Takviye bir yiyeceğe gerek yoktur" diye konuştu.

Konyanın damak çatlatan lezzeti

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