Konya yemekleri parmaklarÄ±mÄ±zÄ± yedirtti!

Konyaâ€™ya ilk Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±mda gitmiÅŸtim. Etli ekmek ve tandÄ±rÄ±n tadÄ±na bakÄ±p geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼k Ankaraâ€™ya...

O zamanlar ben bu kadar gastronominin iÃ§inde deÄŸildim. Orada yaÅŸayan arkadaÅŸÄ±mÄ±z bizi nereye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼yse orada yemiÅŸtik. YÄ±llar sonra yemek yemekten benim gibi bÃ¼yÃ¼k haz alan arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte iki gÃ¼nlÃ¼k bir Konya Ã§Ä±karmasÄ± yaptÄ±k. Bu kez lezzet duraklarÄ± en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, alternatifler arka arkaya sÄ±ralanmÄ±ÅŸ bir liste ile gittik Konyaâ€™ya. Yeme iÃ§meye dÃ¼ÅŸkÃ¼n saÄŸlam arkadaÅŸlarla gidince ben bu kez Ã¶n araÅŸtÄ±rma kÄ±smÄ±na dahil olmadÄ±m ve onlarÄ±n kÄ±lavuzluÄŸuna gÃ¼vendim.

Ä°ki gÃ¼n boyunca bir dolu mekana gittik. Birbirinden lezzetli yemekler tattÄ±k ve son zamanlarda yemek konusunda bizi en Ã§ok mutlu eden ÅŸehir olduÄŸuna karar verdik Konyaâ€™nÄ±n... Ã‡Ã¼nkÃ¼ gittiÄŸimiz her mekandan mutlu ayrÄ±ldÄ±k. Daha Ã¶nceden hiÃ§ denemediÄŸim ve lezzeti karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m yemekler tattÄ±m.

Ä°ÅŸte tadÄ± damaÄŸÄ±mÄ±zda kalan Konya lezzetleri;

Gonya TandÄ±r Evi: Cumartesi sabahÄ± uÃ§aktan iner inmez soluÄŸu burada aldÄ±k. BurasÄ± tandÄ±rda odun ateÅŸinde kapalÄ± pideye benzeyen ama aslÄ±nda onlarÄ±n bÃ¶rek dediÄŸi hamur iÅŸleri yapan bir mekan. Mekanda dÃ¶rt adet tandÄ±r bulunuyor. Bu tandÄ±rlardan kullanÄ±lacak olanÄ± bir gÃ¼n Ã¶nceden hazÄ±rlanÄ±yor. Ertesi gÃ¼n pideler tandÄ±rÄ±n duvarlarÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak piÅŸiriliyor.

Malzeme olarak Konyaâ€™ya Ã¶zgÃ¼ kÃ¼flÃ¼ peynir, kavurma, kakÄ±rdak adlÄ± koyun kuyruk yaÄŸÄ±, helva ve patates bulunuyor. TandÄ±rda piÅŸen bÃ¶rekler Ã§Ä±karÄ±lÄ±nca iÃ§i aÃ§Ä±lÄ±p tereyaÄŸÄ± ekleniyor ve dilimlenerek servis ediliyor. Mutlaka kakÄ±rdak, kÃ¼flÃ¼ peynir ve kavurmalÄ± karÄ±ÅŸÄ±k olandan yemenizi tavsiye ederim. Buraya biz hep birlikte bayÄ±ldÄ±k!

Ali Baba FÄ±rÄ±n Kebap:Â Konyaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli spesyali elbetteki fÄ±rÄ±n kebap. TandÄ±rda piÅŸen kuzu etinin lezzetini tarif edemem. KonyalÄ±lar bu iÅŸi gerÃ§ekten Ã§ok iyi yapÄ±yor. Ali Baba FÄ±rÄ±n Kebap gittiÄŸimiz ilk fÄ±rÄ±n kebapÃ§Ä± oldu. Etin yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ± ve aromasÄ± dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼ktÃ¼. Mutlaka uÄŸrayÄ±n!

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SomatÃ§Ä± Fihi Ma Fih: Ä°ÅŸte beni en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan mekan. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ SelÃ§uklu yemekleri yapan bir restoran olduÄŸunu bilmiyordum. YÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶nce Anadoluâ€™ya yerleÅŸen atalarÄ±mÄ±zÄ±n kurduÄŸu imparatorluÄŸa ait yemeklerin gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lÄ±p servis edildiÄŸi bir yer restoran varmÄ±ÅŸ. Bir de Ã¼stÃ¼ne Meslevi yemekleri de eklenmiÅŸ ve Ã§ok farklÄ± bir menÃ¼ yaratÄ±lmÄ±ÅŸ. MekanÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± UlaÅŸ beyi alkÄ±ÅŸlamamak elde deÄŸil.

BÃ¶yle farklÄ± konseptler keÅŸke daha Ã§ok olsa. Mekanda mutlaka Ã§orba tadÄ±mÄ± yapÄ±n. 4 farklÄ± Ã§orba mini kaselerde geliyor. TutmaÃ§ Ã§orbasÄ±, fihi ma fih Ã§orbasÄ±, fÄ±stÄ±klÄ± biber Ã§orbasÄ± ve bamya Ã§orbasÄ± deneme ÅŸansÄ±nÄ±z oluyor. Yemek Ã¶ncesi 13.yÃ¼zyÄ±ldan bir gelenek olan ÅŸÃ¼kÃ¼r tabaÄŸÄ±, SelÃ§uklu ve MevleviÂ ÅŸerbeti gibi ikramlar yapÄ±lÄ±yor. Ana yemeklerden Yemen kahveli et, daÄŸ erikli soÄŸanlÄ± biftek, incirli et, kayÄ±sÄ±lÄ± kuzu gerdan ve bademli kÃ¶fte yedik. Benim favorim bademli kÃ¶fte oldu.

Hich Hotel KahvaltÄ±: Konyaâ€™nÄ±n en Ã¶zel butik otellerinden olan Hich Hotelâ€™in sabah kahvaltÄ±sÄ± taze ev yapÄ±mÄ± kurabiye ve Ã§Ã¶rekler, kekler, gÃ¼zel kahvaltÄ±lÄ±klarla ve Ã§ok keyifli ambiyansÄ± ile kahvaltÄ± iÃ§in Konyaâ€™nÄ±n en iyi alternatiflerinden.Â Otelin mis gibi kendine Ã¶zgÃ¼ beyaz sabun kokusu ile keyifli bir sabah geÃ§ireceksiniz.

Pideci Hasan ÅžendaÄŸlÄ±:ÂÄ°ÅŸte bir baÅŸka gastronomik zenginlik; yaÄŸlÄ± somun! 1940â€™lardan beri Konyaâ€™lÄ±lara hizmet veren Hasan ÅžendaÄŸlÄ± pide, etli ekmek gibi lezzetler servis ediyor. Ama asÄ±l imzasÄ± olan yaÄŸlÄ± somun yemeye doyamayacaÄŸÄ±nÄ±z bir lezzet.Â DÃ¶rt peynirli (kÃ¼flÃ¼, tulum, sivelek, Ã§ubuk) veya atom adÄ±nÄ± verdikleri kÃ¼flÃ¼ peynir, pastÄ±rma ve kavurma Ã¼Ã§lÃ¼ iÃ§eriÄŸe sahip olan Ã§eÅŸidi tat duyurularÄ±nÄ±zÄ± uÃ§uracak nitelikte. Mutlaka denemeli!

Ã‡akÄ±bey: Etli ekmek iÃ§in Ã‡akÄ±beyâ€™de karar kÄ±ldÄ±k. Hem etli ekmek hem de bÄ±Ã§ak arasÄ±nÄ± Ã§ok lezzetli yapÄ±yorlar.Â FÄ±rÄ±nda kaÅŸarlÄ± mantarla aram pek yoktur ama buradakini Ã§ok beÄŸendim. Gidince mutlaka sipariÅŸ edin.

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TiritÃ§i Mithat: Sosyal medyada bize en Ã§ok tavsiye edilen ÅŸey tirit yiyin hatta TiritÃ§i Mithatâ€™ta yiyin oldu. Biz de ne yaptÄ±k ettik onca mekanÄ±n arasÄ±na TiritÃ§i Mithatâ€™Ä± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k. Ä°yiki de Ã¶yle yapmÄ±ÅŸÄ±z. Tirit etin piÅŸirilme yÃ¶ntemine verilen admÄ±ÅŸ.Â YoÄŸurtlu, pideli ve tereyaÄŸlÄ± bir Ã§eÅŸit kÃ¶fte tirit. Bu lezzetle de kendimizden geÃ§tik diyebilirim. Tavsiye ettikleri kadar varmÄ±ÅŸ.

HacÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ FÄ±rÄ±n Kebap: Konyaâ€™da finali yine tandÄ±r kebabÄ±yla yapalÄ±m dedik ve bu kez HacÄ± ÅžÃ¼krÃ¼â€™nÃ¼n yolunu tuttuk. UÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kalkmasÄ±na 1 saat kala ne pahasÄ±na olursa olsun dedik ve tandÄ±r yiyip Ä°stanbulâ€™a Ã¶yle dÃ¶ndÃ¼k.

1907 yÄ±lÄ±ndan beri hizmet veren HacÄ± ÅŸÃ¼krÃ¼ kuzunun incik, kÃ¼rek Ã¼stÃ¼, kaburga kÄ±smÄ±nÄ± piÅŸirip servis ediyor. Burada parmaklarÄ±mÄ±zÄ± yemediÄŸimiz iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±z. Ãœzerine de KonyalÄ±larÄ±n hÃ¶ÅŸmerim adÄ±nÄ± verdikleri helvalarÄ± Ã§ok iyi gidiyor!

Â FotoÄŸraflar: GÃ¼rhan KARA