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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hizmete girdiği 2015'ten bu yana 1 milyon 501 bin 568 ziyaretçiye kapılarını açtı.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeğin, larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin Türkiye'de gözlemlenebildiği tek yer. Avrupa'nın ise sayılı mekanları arasında. Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu kelebek serası, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. Açıldığı 2015'ten günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, bu yılın 8 ayındaki 271 bin 568 kişiyle birlikte 1 milyon 501 bin 568 kişi gezdi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesine 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi


Kış dönemlerinde ziyaretçi sayısı daha az

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, kış dönemlerinde sayıca daha az ancak kelebeklere ilgisi daha yüksek grupların bahçeye geldiklerini anlattı. Yaz döneminde ise Konya-Antalya güzergahında tatil bölgelerine giden veya dönen kişilerin ağırlıklı olarak bahçeye uğradıklarına dikkat çeken Selvi, şunları söyledi: "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yaklaşık 4,5 yıl içinde 1 milyon 500 bin ziyaretçi çekti. Geçen yıl toplamda 400 bin ziyaretçi ağırlamıştık, bu sene bu sayının 500 binlere dayanacağının sinyallerini alıyoruz. Bu senenin ilk altı ayında 169 bin 700'ün üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bizim asıl ziyaretçi yoğunluğumuz 6. aydan sonraki Şeb-i Arus zamanına kadar olan kısım. Daha önce Konya'da bir iklim vardı, o da Hazreti Mevlana'nın manevi iklimi, şimdi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tropikal iklimi de var."

Konya Tropikal Kelebek Bahçesine 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi



Yurt dışından gelen turistlerin tespitinde grupları kullandıklarını belirten Selvi, "Bireysel tespit etme imkanımız çok bulunmuyor. Ancak gelen kafileler içinde en önde Taylandlılar bulunuyor. Taylandlıları Malezyalılar takip ediyor. Bu sene 65 binin üzerinde yurt dışından gelen misafirimiz var " dedi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesine 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi


Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 8-12 bin arası kelebeğin yanı sıra 50'si sadece burada görülebilecek bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.  Özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu, farklı ölçülerde bin 730 camın kullanıldığı bahçe, bin 600 metrekarelik alanı ile Avrupa'nın en büyüğü durumunda. Böcek çeşitlerinin sergilendiği "böcek köyü" ve tropik bahçesi ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapıları aralanıyor. Bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesine 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi


 

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