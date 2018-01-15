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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatKolkata’nın ‘çiçek adamları’
Seyahat Kolkata’nın ‘çiçek adamları’
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Sıradaki Haber: Burcunuza göre 2018’de gitmeniz gereken yerler

Seyahat
Hürriyet Haber
15.01.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Fotoğrafçı Ken Hermann, Hindistan’ın doğusunda yer alan Kolkata şehrinde, her gün yaklaşık 2 bin çiçekçinin geçtiği bölge olan nehir kenarındaki çiçekçileri fotoğraflamış. Hermann, çektiği fotoğraflarla, sırtlarındaki birbirinden renkli çiçekler ile etrafta dolaşan satıcıların yarattığı bu görüntüleri bizlerin de görmesini sağlıyor. İşte birbirinden güzel çiçeklerle etrafta dolaşan Kolkata’nın ‘çiçek adamları’…
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Hindistan'ın doğusunda yer alan Kolkata şehrinde, nehir kıyısı her gün binlerce çiçek satıcısının renkli görüntüsüne ev sahipliği yapıyor.

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Hint kültüründe çiçekler oldukça önemli bir yere sahip. Tapınak ritüllerinden festivallere, partilerden market süslemelerine kadar her yerde çiçekler mutlaka kullanılıyor.

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Kolkata şehrindeki Hooghly nehrinin kıyısı, her gün yaklaşık 2 bin çiçekçinin geçtiği bir bölge. Fotoğrafçı Ken Hermann, bu bölgede bulunan ve Asya’nın en büyük çiçek pazarı olan yerde çiçekçilerin fotoğraflarından oluşan bir projeye imza atmış.

Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan
Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Nehir kıyısının doğal güzelliğinin yanı sıra, birbirinden renkli çiçeklerle etrafta dolaşan satıcıların oluşturduğu büyüleyici görüntüden çok etkilenmiş fotoğrafçı. Hermann, genellikle erkeklerden oluşan bu çiçek satıcılarının, üstlerine çiçeklerden yapılmış birer elbise giymiş gibi etrafta dolaşmasının ayrı bir güzelliği olduğunu belirtiyor.

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Çiçekçileri sade bir arka planın önünde fotoğraflayan Hermann, portresini çektiği her çiçekçinin değerli çiçekleriyle bambaşka pozlar verdiğini görmüş. Fotoğrafçı ayrıca, bu satıcıların hepsinin sattıkları çiçekleri kutsal bir değer gibi taşıdıklarını ve bu kültürde çiçeklerin şaşırtıcı derecede önemli bir yeri olduğunu da vurguluyor.

Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

 


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