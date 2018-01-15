Kolkata’nın ‘çiçek adamları’
Hindistan'ın doğusunda yer alan Kolkata şehrinde, nehir kıyısı her gün binlerce çiçek satıcısının renkli görüntüsüne ev sahipliği yapıyor.
Hint kültüründe çiçekler oldukça önemli bir yere sahip. Tapınak ritüllerinden festivallere, partilerden market süslemelerine kadar her yerde çiçekler mutlaka kullanılıyor.
Kolkata şehrindeki Hooghly nehrinin kıyısı, her gün yaklaşık 2 bin çiçekçinin geçtiği bir bölge. Fotoğrafçı Ken Hermann, bu bölgede bulunan ve Asya’nın en büyük çiçek pazarı olan yerde çiçekçilerin fotoğraflarından oluşan bir projeye imza atmış.
Nehir kıyısının doğal güzelliğinin yanı sıra, birbirinden renkli çiçeklerle etrafta dolaşan satıcıların oluşturduğu büyüleyici görüntüden çok etkilenmiş fotoğrafçı. Hermann, genellikle erkeklerden oluşan bu çiçek satıcılarının, üstlerine çiçeklerden yapılmış birer elbise giymiş gibi etrafta dolaşmasının ayrı bir güzelliği olduğunu belirtiyor.
Çiçekçileri sade bir arka planın önünde fotoğraflayan Hermann, portresini çektiği her çiçekçinin değerli çiçekleriyle bambaşka pozlar verdiğini görmüş. Fotoğrafçı ayrıca, bu satıcıların hepsinin sattıkları çiçekleri kutsal bir değer gibi taşıdıklarını ve bu kültürde çiçeklerin şaşırtıcı derecede önemli bir yeri olduğunu da vurguluyor.
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