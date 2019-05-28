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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kocaeli'de deniz sezonu başlıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.05.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Kocaeli'de deniz sezonu başlıyor

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak. Yaz döneminde 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde vatandaşlar, eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle denizin tadını mavi bayraklı plajlarda çıkaracak.

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Son yıllarda deniz turizminin cazibe merkezi haline gelen plajlarda Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olması dolayısıyla yoğunluk bekleniyor. Toplamda altı mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapan Kocaeli, İzmit Körfezi'ne atık suların akmasının engellenmesiyle ilk mavi bayrağı 2012'de Karamürsel Altınkemer Plajı’yla aldı.

Kocaelide deniz sezonu başlıyor

Kentte mavi bayrağa sahip diğer plajlar arasında Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız halk plajlarıyla Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı yer alıyor. Mavi bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması ve çevre yönetimi gibi konularda belirlenen 33 özelliği bünyesinde barındıran plajlara veriliyor.

Kocaelide deniz sezonu başlıyor

Sahillerde su kazalarını engelleme hizmeti

Ayrıca Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), deniz sezonunda plajlarda vatandaşların can güvenliği için çalışmalarını sürdürecek.

Kocaelide deniz sezonu başlıyor

Bu kapsamda KOSKEM, İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerindeki plajlarda haftanın yedi günü cankurtaran hizmeti verecek. Geçen yıl yüzlerce boğulma vakasının önüne geçen KOSKEM, havuzlarda verilen eğitimlerle cankurtaran da yetiştiriyor.

Kocaelide deniz sezonu başlıyor

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