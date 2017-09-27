Koca adada tek başına yaşıyor! (İzlanda)

Üç yüz yıl önce bu adada sadece beş aile yaşıyormuş. Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan bu aileler 1930′lu yıllardan sonra tek bir ev halkına bırakmışlar adayı.









Şu anda adanın üzerinde tek bir ev var. Bazılarına göre bu evin sahibi bir milyarder, bazılarına göre ise ünlü bir şarkıcını bağışladığı bir ev… Nerede olduğu bile bilinmeyen bir adayken tüm dünyaya İzlanda‘yı tanıtması sebebiyle hükümetin Björk‘e hediye ettiği iddia edilen bu ada, aslında Elliðaey Avcılık Derneği‘ne ait bir martı avcılarına özel bir avcı kulübe.











Kaynak: Canyouactually



