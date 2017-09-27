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Koca adada tek başına yaşıyor! (İzlanda)

İzlanda güney sahil bölgesi Vestmannaeyjar'da dünyanın en güzel adaları bulunuyor. Bu bölgede Elliðaey adıyla adlandırılan doğa üstü güzellikte bir ada var ve bu adanın varlığı fotoğraflarda ya da haritalarda belli olmuyor. Hatta bu adadaki ev görenleri hayrete düşürüyor.

Hürriyet Haber
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Üç yüz yıl önce bu adada sadece beş aile yaşıyormuş. Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan bu aileler 1930′lu yıllardan sonra tek bir ev halkına bırakmışlar adayı.

Koca adada tek başına yaşıyor (İzlanda)
Koca adada tek başına yaşıyor (İzlanda)

Şu anda adanın üzerinde tek bir ev var. Bazılarına göre bu evin sahibi bir milyarder, bazılarına göre ise ünlü bir şarkıcını bağışladığı bir ev… Nerede olduğu bile bilinmeyen bir adayken tüm dünyaya İzlanda‘yı tanıtması sebebiyle hükümetin Björk‘e hediye ettiği iddia edilen bu ada, aslında Elliðaey Avcılık Derneği‘ne ait bir martı avcılarına özel bir avcı kulübe.

Koca adada tek başına yaşıyor (İzlanda)
Koca adada tek başına yaşıyor (İzlanda)

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Kaynak: Canyouactually

Kaynak: Hürriyet Haber

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