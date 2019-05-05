KliÅŸelere raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

Cuma

15.00

Vejetaryen mÃ¶nÃ¼: Brezilya mutfaÄŸÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±k et ve deniz Ã¼rÃ¼nlerinde. Buna karÅŸÄ±n vejetaryen mutfaÄŸÄ± da zengin. Naturalieâ€™de sadece Ã¶ÄŸlen yemeÄŸi servisi yapÄ±lÄ±yor. Vegan ve glÃ¼tensiz Ã¼rÃ¼nlerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu mÃ¶nÃ¼sÃ¼nde manyok kÃ¶kÃ¼, hindistancevizi gibi yerel malzemeler en iyi ÅŸekilde kullanÄ±lÄ±yor. Yahni ÅŸeklindeki feijoadaâ€™da etin yerini tofu almÄ±ÅŸ. Ä°ki kiÅŸilik vejetaryen mÃ¶nÃ¼ 150 TL.

16.30

MayolarÄ± giyelim: Rioâ€™nun gÃ¼ney bÃ¶lgesinde kumsallarÄ±yla ilgili iki Ã¼nlÃ¼ semt var: Ipanema ve Copacabana. Ãœlkenin dikkat Ã§ekici bikinileriyle tanÄ±nan kÃ¶klÃ¼ markalarÄ±ndan Blue Manâ€™den mayonuzu seÃ§in. Tek parÃ§alÄ±, rengÃ¢renk meraklÄ± papaÄŸan desenli mayo 225 TL. DiÄŸer Ã¼nlÃ¼ Brezilya mayo markasÄ± Oskien. Zarif tiÅŸÃ¶rtleri ipek ve ketenden. Firma, Tarsila do Amaral gibi sanatÃ§Ä±larÄ±n Ã¼rettiÄŸi desenleri giysi tasarÄ±mlarÄ±nda kullanmaya baÅŸladÄ±. Monica Ponde ise birkaÃ§ sokak Ã¶tede. Mimari Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶ren tasarÄ±mcÄ±nÄ±n geometrik desenli gÃ¼mÃ¼ÅŸ kolyelerinden alÄ±n. AlÄ±ÅŸveriÅŸinizi mÃ¼zikseverlerin mabedi Toca do Viniciusâ€™ta noktalayÄ±n. Eski, yeni neredeyse tÃ¼m bossa nova ve samba kayÄ±tlarÄ±nÄ± burada bulabilirsiniz.

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19.00

TavuskuÅŸu ve tavuklar: PavÃ£o Azul (mavi tavuskuÅŸu) akÅŸamÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in ideal mekÃ¢n. Ä°ÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gelenler kÃ¼Ã§Ã¼k masalarÄ±n Ã§evresinde buluÅŸuyor. Pataniscasâ€™Ä±yla Ã¼nlÃ¼. Morina balÄ±ÄŸÄ± ve soÄŸan rendesiyle yapÄ±lan yiyecek buz gibi birayla servis ediliyor. Sonra gÃ¼neye yÃ¼rÃ¼yÃ¼n. Galeto Satâ€™s hepi topu 12 masalÄ±k bir restoran. ÅžiÅŸe geÃ§irilmiÅŸ tavuklar kÃ¶mÃ¼r ateÅŸinde dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. YemeÄŸe bir sepet sarmÄ±saklÄ± kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ ekmekle baÅŸlayÄ±n. ÃœstÃ¼ne tek lokmalÄ±k tavuk yÃ¼reÄŸi Ä±zgarasÄ±ndan atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. YemeÄŸi Ä±zgara tavukla tamamlayÄ±n. Ä°ki kiÅŸi 180 TL.

Â 22.00

Samba zamanÄ±: Bip-bip tam 60 yÄ±ldÄ±r ayakta. Ä°skemlelerinde semt halkÄ± ve mÃ¼zisyenler oturuyor. Ä°Ã§ki mÃ¶nÃ¼sÃ¼ ortalama Brezilya biralarÄ± ve teneke Heineken kutularÄ±ndan oluÅŸuyor. Sahneye Ã§Ä±kan sekiz kiÅŸilik gruplar tutkuyla samba, bossa nova sÃ¶ylerken dans da ediyor. Bu tutkuya izleyiciler de danlarÄ±yla, parmaklarÄ±nÄ± ÅŸÄ±klatarak tuttuklarÄ± ritmle, ÅŸarkÄ±lara kÃ¼Ã§Ã¼k sesle eÅŸlik ederek katÄ±lÄ±yor.

Cumartesi

10.00

Liman tarafÄ±: Santiago Calatravaâ€™nÄ±n tasarladÄ±ÄŸÄ± GeleceÄŸin MÃ¼zesi (giriÅŸ 30 TL) dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce gÃ¶steriÅŸli tÃ¶renle aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Koleksiyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak sanal ortamda. YÃ¼zlerce dev ekrandan bazÄ±larÄ±nda interaktif oyunlar, IMAX tÃ¼rÃ¼ filmler geÃ§iyor. KonularÄ± toplum yapÄ±sÄ±, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik, iklimsel felaket tahminleri... MÃ¼zenin dÄ±ÅŸ cephesi, bahÃ§esi daha da Ã§ekici. Suyun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gÃ¶rÃ¼n; kimilerinin uzay gemisine, kimilerinin timsaha benzettiÄŸi yapÄ±nÄ±n mimarÄ±nÄ± cesareti nedeniyle takdir edin. Sonra karÅŸÄ±sÄ±ndaki Museu de Arte do Rioâ€™ya gidin (giriÅŸ 30 TL). Ã‡oÄŸunlukla BrezilyalÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerine yer veriliyor. Ã‡atÄ± katÄ±na da mutlaka Ã§Ä±kÄ±n. KarÅŸÄ±daki binaya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, Portekizli ressam Alexandre Fartoâ€™nun betondan fÄ±ÅŸkÄ±ran Vhils adlÄ± portrelerini gÃ¶receksiniz.

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12.30

HatÄ±rlamak: Afrika kaynaklÄ± kÃ¶le ticareti ve Brezilyaâ€™daki etkileri henÃ¼z yeterince araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±. Fakat Ã¼lkenin Ã¶nemli kÃ¼ltÃ¼rel miraslarÄ± arasÄ±nda. BirkaÃ§ saatinizi bu konuya ayÄ±rÄ±n. Angu do Gomesâ€™te Ã¶ÄŸlen yemeÄŸiyle keÅŸif turunuza baÅŸlayÄ±n. Afrika kÃ¶kenli et yahnisi, mÄ±sÄ±r unu ve sÃ¼tle yapÄ±lan polenta ya da benzeri garnitÃ¼rlerden angu ile servis ediliyor (iki kiÅŸi ortalama 230 TL). Buradan UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesiâ€™ndeki Valongo RÄ±htÄ±mÄ±â€™na yÃ¼rÃ¼yÃ¼n. BatÄ± ve Orta Afrikaâ€™dan gemiyle taÅŸÄ±nan milyonlarca kÃ¶le bu bÃ¶lgede karaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. PraÃ§a XV, biraz uzakta. Bir zamanlar toplu kÃ¶le aÃ§Ä±k artÄ±rmalarÄ± yapÄ±lÄ±yordu. Instituto de Pesquisa e MemÃ³ria Pretos Novos (saat 11.00-14.00 arasÄ± aÃ§Ä±k, Ã¼cretsiz) kÃ¼Ã§Ã¼k ve hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir mÃ¼ze. Kemiklerin topraktan fÄ±ÅŸkÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerine kurulmuÅŸ.

15.00

Manzara ve iÃ§ecekler: PÃ£o de AÃ§Ãºcar teleferiÄŸine binmek iÃ§in sÄ±ra beklemek yerine daÄŸÄ±n eteklerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼n. Claudio Coutinho parkuru dik yamaÃ§larÄ±n kÄ±yÄ±sÄ±ndan, dallarÄ±nda maymunlarÄ±n gezindiÄŸi aÄŸaÃ§larÄ±n altÄ±ndan geÃ§iyor. DiÄŸer tarafta dev dalgalar kayalarÄ± dÃ¶vÃ¼yor. Daha sonra ister yÃ¼rÃ¼yerek ister taksiyle Bar Urcaâ€™ya gidin. MeÅŸhur etli Ã§Ä±tÄ±r bÃ¶reklerini, kremalÄ± karidesini, buzlu birasÄ±nÄ±, bacalo kÄ±zartmasÄ±nÄ± tadÄ±n (iki kiÅŸi atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k ve biralar ortalama 200 TL).

19.00

Zekice hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kokteyller, yaratÄ±cÄ± mutfak: Kentin en gÃ¼zel barlarÄ±ndan, lokantalarÄ±ndan bazÄ±larÄ± Leblonâ€™da. Yemek Ã¶ncesinde bir kadeh iÃ§ki iÃ§in Mixxingâ€™e uÄŸrayÄ±n. MÃ¶nÃ¼deki iÃ§kilerin Ã§oÄŸunu barmenler geliÅŸtirmiÅŸ. YemeÄŸinizi geÃ§en yÄ±l ikinci Michelin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± alan Oroâ€™de yiyebilirsiniz. Åžef Felipe Bronze, modern Brezilya mutfaÄŸÄ±ndan tadÄ±m mÃ¶nÃ¼sÃ¼ oluÅŸturmuÅŸ. Ä°ki kiÅŸi 1020 TL.

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22.00

EÄŸlencenin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: Botafogo semtinde bardan bara gezinerek gecenizi tamamlayÄ±n. Wine Houseâ€™un kaldÄ±rÄ±ma sÄ±ralanmÄ±ÅŸ masalarÄ±nda yerel ÅŸaraplarÄ± keÅŸfedin. ArdÄ±ndan kafe-bar CoLABâ€™da butik genÃ§ gruplarÄ±n mÃ¼ziÄŸi eÅŸliÄŸinde yerel biralarÄ± deneyin. YakÄ±nlardaki Comuna, acÄ±kana sandviÃ§, susayanlara iÃ§ecek, neÅŸeli mÃ¼ÅŸterilerine sahnesinden elektronik mÃ¼zik sunuyor.

Pazar

10.00

Beyazlara dua saati: Saat 10.00â€™da 17. yyâ€™dan kalma Mosteiro de Sao Bentoâ€™da pazar ayini yapÄ±lÄ±yor. Koronun sÃ¶ylediÄŸi ilahiler konser gibi de dinlenebilir. Birbirinden Ã§ok farklÄ± fiziÄŸe sahip gruplarÄ±n bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrin kilisesinde tÃ¼m bÃ¼stler beyaz tenli!

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11.30

Haydi pazara: Paris Parkâ€™Ä±n kÄ±yÄ±sÄ±na pazar sabahlarÄ± kurulan Feira da GlÃ³ria ÅŸehrin en gÃ¼zel, en renkli gÄ±da pazarÄ±. Peynir ve sosisli, tapyok unundan bÃ¶reÄŸinizi, dilimlenmiÅŸ ananasÄ±nÄ±zÄ±, ÅŸekerpancarÄ± suyunuzu ya da suÅŸinizi alÄ±p pazarÄ± boydan boya yÃ¼rÃ¼yÃ¼n, bitpazarÄ±na gÃ¶z atÄ±n, yetenekli sokak davulcularÄ±nÄ± dinleyin.

13.00

Sahile vurmak: Copacabana hÃ¢lÃ¢ dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kent plajlarÄ±ndan biri. Kumsaldaki bÃ¼felerde soÄŸuk bira eÅŸliÄŸinde manyoktan yapÄ±lan Ã§Ä±tÄ±r globos satÄ±lÄ±yor. GenÃ§ler voleybol oynuyor, seyyar satÄ±cÄ±lar hediyelikler taÅŸÄ±yor, herkesin keyfi yerinde. GÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde 10 dakika yÃ¼rÃ¼yÃ¼p Arpoador Beachâ€™e ulaÅŸabilirsiniz. Burada, sÃ¶rf tahtalarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde uygun dalgayÄ± bekleyenleri, doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±ndaki kayalara tÄ±rmanÄ±p en gÃ¼zel gÃ¼nbatÄ±mÄ± manzarasÄ±nÄ± yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± seyredin.