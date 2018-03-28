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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği
Seyahat
AA
28.03.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelmesiyle hareketlendi.

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Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan,  Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar  alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak  alanlarının başında geliyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar  çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle  Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar  yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.   

Kızılırmak Deltasında bahar hareketliliği
 
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'deki 480 civarındaki kuş  türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev  sahipliği yapıyor. Barındırdığı nesli tükenmekte olan kuşlar, yırtıcı hayvanlar,  kemirgenlerle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharda sergilediği ayrı güzellikle  ziyaretçileri cezbediyor.   

Kızılırmak Deltasında bahar hareketliliği

Kış göçmeni türler Kuzey Avrupa'ya doğru göç etmeye başlarken, bahar  aylarının gelmesiyle yaz göçmeni kuş türleri ise Afrika'dan deltaya gelmeye  başladı. İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarda hareketliliğin arttığı deltaya  leylek göçleri de sürüyor. Mandalar ve yılkı atlarının da görülebildiği delta,  doğa fotoğrafçıları ve araştırmacıları bölgeye çekiyor. Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı  habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Kızılırmak Deltasında bahar hareketliliği


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