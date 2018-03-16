Kivi diyarı: Yeni Zelanda

1- Avustralya ile o kadar da benzemiyor



Kâğıt üzerinde bakıldığında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın çok benzer ülkeler olduğu düşünülebilir. Ancak hiç de öyle bir durum yok. Kuzey daha çok Polinezya’yı andırıyor. Güney ise pek çok insana İskoçya’yı hatırlatan bir bitki örtüsüne ve iklime sahip.







2- Auckland, dünyada en çok Polinezyalının yaşadığı yer



Yeni Zelanda’da yaşayan 4 milyon insandan 260 bini kendisini Polinezyalı olarak tanımlıyor. Bunların çoğunluğu da başkent Auckland’da yaşıyor. Mauri oranı da benzer rakamlarda. Yani etnik çeşitliliği geniş olan bir ülkede seyahat etmektesiniz.







3. Rugby Yeni Zelanda’da asla sadece rugby değil



Dünyanın bu tarafı için futbol ne ise Yeni Zelanda için de rugby o. Bu spor Yeni Zelandalılar için adeta bir yaşam tarzı ve milli bir dava. Üstelik bu işte fazlasıyla iyiler. Eğer bir milli maçın kaybedildiği günün ertesinde bir kafeyi ziyaret ederseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız. Bugüne kadar düzenenlenen sekiz dünya kupasında da üç şampiyonlukları var.







4- Doğası ekstra rahat gezebilirsiniz



Doğa yürüyüşlerini ve keşifleri seviyorsanız Yeni Zelanda bu işler için biçilmiş kaftan. Avustralya, Güney Amerika ve muhtelif Afrika ülkeleri gibi muadillerinden farkı ise vahşi doğasının ölümcül olmaması. Tehlikeli örümcekler, zehirli yılanlar ve saldırgan timsahlar bulunmuyor. Yani yeşilin tadını kendinizi riske atmadan çıkarabiliyorsunuz.

5- Bir günde dört mevsim



Avustralya’nın sıcak ve kurak ikliminin aksine Yeni Zelanda’da pek çok bölgede şiddetli yağış hakim. South Island bölgesinin batı yakası bunlardan biri. Ülkenin doğu yakasında ise tam tersi kuru bir hava hakim. Bazı dönemlerde bir güne dört mevsimin sıkıştığını görmek bile mümkün. Kış mevsiminde plaj kenarı tesisleri tercih ederseniz çok üşüyeceğinizi garanti edebiliriz. Ayrıca yaz mevsimi de genel olarak kısa sürüyor. Bu mevsimde bir Yeni Zelanda seyahati planlıyorsanız bile valizinize uzun kollu bir şeyler koymayı ihmal etmeyin.







6- Kahve konusunda şakaları yok



Yeni Zelandalılar kahve konusunda oldukça takıntılı. Ayrıca dünyadaki ilk ‘flat white’ kahveyi yapmış olmak gibi bir iddiaları var. Bu iddiayı henüz kanıtlayabilmiş değiller ama sonuç olarak bu ülkeye yaptığınız ziyarette iyi kahve bulmaktan yana sıkıntı yaşamayacaksınız, o kadarını rahatlıkla söyleyebiliriz.









7- Pek de ucuz sayılmaz



44 şehir arasında yapılan bir araştırmaya göre Auckland kahve, bira, bir şişe su gibi kalemler açısından en pahalı şehir olarak öne çıkmış. Yani Yeni Zelanda’da da dışarıda yeme ucuz değil.



8- Anahtar kelime: Kivi



Kivi kelimesinin burada üç anlamı var. Birincisi meyve olan, ikincisi yerel bir kuş ve son olarak da Yeni Zelandalı kişi. Yani her kivi dendiğinde aslında bir meyveden bahsedilmiyor, tam tersine bir kişiden dem vuruluyor olabilir. Son olarak kivilerin memleketinde trafiğin tersten aktığını hatırlatalım. Eğer Yeni Zelanda’da araba kiralamaya niyetlenirseniz trafiğe uyum sağlamakta biraz zorlanabilirsiniz.







