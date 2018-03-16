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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kivi diyarı: Yeni Zelanda

Yeni Zelanda dendiğinde aklınıza ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve rugby’nin geliyor olması normal. Peki bu sevimli ülke bizim için başka ne güzellikler barındırıyor. İşte Yeni Zelanda ile ilgili sekiz ipucu...

Hürriyet Haber
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1- Avustralya ile o kadar da benzemiyor

Kâğıt üzerinde bakıldığında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın çok benzer ülkeler olduğu düşünülebilir. Ancak hiç de öyle bir durum yok. Kuzey daha çok Polinezya’yı andırıyor. Güney ise pek çok insana İskoçya’yı hatırlatan bir bitki örtüsüne ve iklime sahip.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda

2- Auckland, dünyada en çok Polinezyalının yaşadığı yer

Yeni Zelanda’da yaşayan 4 milyon insandan 260 bini kendisini Polinezyalı olarak tanımlıyor. Bunların çoğunluğu da başkent Auckland’da yaşıyor. Mauri oranı da benzer rakamlarda. Yani etnik çeşitliliği geniş olan bir ülkede seyahat etmektesiniz.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda

3. Rugby Yeni Zelanda’da asla sadece rugby değil

Dünyanın bu tarafı için futbol ne ise Yeni Zelanda için de rugby o. Bu spor Yeni Zelandalılar için adeta bir yaşam tarzı ve milli bir dava. Üstelik bu işte fazlasıyla iyiler. Eğer bir milli maçın kaybedildiği günün ertesinde bir kafeyi ziyaret ederseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız. Bugüne kadar düzenenlenen sekiz dünya kupasında da üç şampiyonlukları var.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda

4- Doğası ekstra rahat gezebilirsiniz

Doğa yürüyüşlerini ve keşifleri seviyorsanız Yeni Zelanda bu işler için biçilmiş kaftan. Avustralya, Güney Amerika ve muhtelif Afrika ülkeleri gibi muadillerinden farkı ise vahşi doğasının ölümcül olmaması. Tehlikeli örümcekler, zehirli yılanlar ve saldırgan timsahlar bulunmuyor. Yani yeşilin tadını kendinizi riske atmadan çıkarabiliyorsunuz.

5- Bir günde dört mevsim

Avustralya’nın sıcak ve kurak ikliminin aksine Yeni Zelanda’da pek çok bölgede şiddetli yağış hakim. South Island bölgesinin batı yakası bunlardan biri. Ülkenin doğu yakasında ise tam tersi kuru bir hava hakim. Bazı dönemlerde bir güne dört mevsimin sıkıştığını görmek bile mümkün. Kış mevsiminde plaj kenarı tesisleri tercih ederseniz çok üşüyeceğinizi garanti edebiliriz. Ayrıca yaz mevsimi de genel olarak kısa sürüyor. Bu mevsimde bir Yeni Zelanda seyahati planlıyorsanız bile valizinize uzun kollu bir şeyler koymayı ihmal etmeyin.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda

6- Kahve konusunda şakaları yok

Yeni Zelandalılar kahve konusunda oldukça takıntılı. Ayrıca dünyadaki ilk ‘flat white’ kahveyi yapmış olmak gibi bir iddiaları var. Bu iddiayı henüz kanıtlayabilmiş değiller ama sonuç olarak bu ülkeye yaptığınız ziyarette iyi kahve bulmaktan yana sıkıntı yaşamayacaksınız, o kadarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda


7- Pek de ucuz sayılmaz

44 şehir arasında yapılan bir araştırmaya göre Auckland kahve, bira, bir şişe su gibi kalemler açısından en pahalı şehir olarak öne çıkmış. Yani Yeni Zelanda’da da dışarıda yeme ucuz değil.

8- Anahtar kelime: Kivi

Kivi kelimesinin burada üç anlamı var. Birincisi meyve olan, ikincisi yerel bir kuş ve son olarak da Yeni Zelandalı kişi. Yani her kivi dendiğinde aslında bir meyveden bahsedilmiyor, tam tersine bir kişiden dem vuruluyor olabilir. Son olarak kivilerin memleketinde trafiğin tersten aktığını hatırlatalım. Eğer Yeni Zelanda’da araba kiralamaya niyetlenirseniz trafiğe uyum sağlamakta biraz zorlanabilirsiniz.

Kivi diyarı: Yeni Zelanda

Kaynak: Hürriyet Haber

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