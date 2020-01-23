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Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı! ‘Buradan uzak durun!’
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı! ‘Buradan uzak durun!’

Son dönemlerde birçok gezginin uğrak noktası, fotoğraf tutkunlarının gözde rotası olan Avustuya’nın şirin kasabası Hallstatt adeta turist akınına uğramış durumda. Özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Yerel halk, bölgeye akın eden turistlerden artık şikayetçi olmaya başladı.

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Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bir kasaba olan Hallstatt görenlerde hayranlık uyandırıyor. Hallstatt aslında tarihi bir tuz üretim merkezi. UNESCO Dünya Miraslarından biri olmasıyla da güzelliğini kanıtlıyor. Yerleşik nüfusun birkaç yüz kişiyi aşmadığı Hallstatt, aynı zamanda insan izlerine rastlanan en eski yerlerden biri olma özelliği de taşıyor.

Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı ‘Buradan uzak durun’


Ancak son yıllarda bölgeye akın eden turistler Hallstatt'ın sakinlerinde tepkiye yol açmaya başladı. Oldukça sakin ve huzurlu bir kasaba olan Hallstatt'a turistlerin pahalılık ve gürültü gibi olumsuzluklara neden olduğuna inanılıyor.

Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı ‘Buradan uzak durun’



900 kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkanı Alexander Scheutz, "Hallstatt, tarihi bir yer ama bir müze değil" diyerek tepkisini ifade etti.

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Bir kış masalı... Adeta cennetten köşe
Bir kış masalı... Adeta cennetten köşe

Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Scheutz, bunun neredeyse imkansız olduğunu bilmesine rağmen turistlerin Hallstatt'tan uzak durmasını istedi. Son dönemde pek çok Hallstattlı'nın da benzeri bir düşünceye sahip olduğu görülmekte.

Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı ‘Buradan uzak durun’


 

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