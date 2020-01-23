Kışın en popüler kasabasında turistlere uyarı! ‘Buradan uzak durun!’

Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bir kasaba olan Hallstatt görenlerde hayranlık uyandırıyor. Hallstatt aslında tarihi bir tuz üretim merkezi. UNESCO Dünya Miraslarından biri olmasıyla da güzelliğini kanıtlıyor. Yerleşik nüfusun birkaç yüz kişiyi aşmadığı Hallstatt, aynı zamanda insan izlerine rastlanan en eski yerlerden biri olma özelliği de taşıyor.







Ancak son yıllarda bölgeye akın eden turistler Hallstatt'ın sakinlerinde tepkiye yol açmaya başladı. Oldukça sakin ve huzurlu bir kasaba olan Hallstatt'a turistlerin pahalılık ve gürültü gibi olumsuzluklara neden olduğuna inanılıyor.









900 kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkanı Alexander Scheutz, "Hallstatt, tarihi bir yer ama bir müze değil" diyerek tepkisini ifade etti.





Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Scheutz, bunun neredeyse imkansız olduğunu bilmesine rağmen turistlerin Hallstatt'tan uzak durmasını istedi. Son dönemde pek çok Hallstattlı'nın da benzeri bir düşünceye sahip olduğu görülmekte.







