Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel! Üstelik vizesiz…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatKışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel! Üstelik vizesiz…
Seyahat Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel! Üstelik vizesiz…
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Sıradaki Haber: Türkiye’nin Alpleri’nde üç gün üç gece

Seyahat
Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor
23.01.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel! Üstelik vizesiz…

Bakir bir güzellik, dalış için harika yerler, ilginç kuş ve tropikal balık türlerini görmek istiyorsanız Seyşeller doğru adres... Seyşelle'e gitmek için vizeye gerek yok hatta Hint Okyanusu'nda yer alan ve Ekvatorda olan bu güzel ada her daim sıcacık... Kışın ortasında yazı yaşamak istiyorsanız burası tam size göre... Hatta Şeyseller çocuklar için de güzel bir seçenek... İşte size Seyşeller gezi rehberi…
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İstanbul’dan direkt uçuşun açılması ile son zamanlarda adından daha çok söz edilir olan Seyşeller’e gitmek oldukça kolay. Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…
Yaklaşık sekiz saat süren uçuşun ardından adaya varmış oluyorsunuz. İndiğinizde tekrar başka bir uçağa binmeniz gerekmiyor. Tek yapmanız gereken havaalanının önünde bekleyen taksilere binip otelinize gitmek. Veya otelinizin sağlayacağı transferi de kullanabilirsiniz. Havaalanı şehrin tam ortasında olduğu için her yere çok yakın. Bu da bir avantaj… Seyşeller vize istemediği için bir de vize masrafları ile uğraşmamış oluyorsunuz. Hint okyanusunda yer alan ve Ekvator’da olan bu güzel ada her daim sıcacık. Kışın ortasında yazı yaşamak istenler için şu an tam zamanı!

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Tropikal bir ada olan Mahe için tabii ki en güzel mevsimi diye ayırabileceğimiz ayları var ama genel olarak her daim güneşli, pırıl pırıl bir hava ile karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang
Asya'da küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang  


Ara sıra yağan tropikal yağmurlar çok kısa sürüyor. Biz ocak ayını tercih ettik ve harika bir hava ile karşılaştık. Bu dönemde yağmurlar daha sık görülebiliyormuş ama kısa sürdüğü için göze batmıyor. Hatta bence romantik oluyor. Sadece deniz biraz dalgalıydı. Normalde, mart ayından temmuz ayına kadar deniz dümdüz, çarşaf gibi olurmuş.

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Doğasının güzelliğine inanamayacağınız bu adanın her köşesi yemyeşil. Çeşit çeşit, daha önce hiç bir yerde görmediğim değişik ağaçlar vardı. Doğasını Tayland’a benzettim aslında. Sanırım Ekvator bölgesinde olan ormanlarda aynı ağaçlar yetiştiği için. Seyşeller çok temiz bir ada… Zararlı bitkiler, salgın hastalıklar, zehirli haşereler yok. O yüzden giderken herhangi bir aşı yaptırmanız gerekmiyor. Bebek ve çocuklar için de geçerli.

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Konaklama işine gelecek olursak…

Bir ok seçenek var aslında. Otel fiyatlarının uygun olanları da var, pahalı olanları da… Seçim size kalmış. Yalnız seçeceğiniz odaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü çoğu otel ormanlık alanların yamaçlarında yer alıyor ve hepsinin sahili var. Eğer manzaralı bir villa tercih ederseniz fiyatlar hemen artıyor. Standart oda fiyatları ise çok daha uygun…

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Denizin turkuaz mavisinin bin bir tonuna rastladığınızda şaşırmayın. Bazen havuzla denizin rengini ayırt etmekte zorlandım. Normalde dalgalı deniz bulanık olur ama Seyşeller’de pırıl pırıldı. O kadar berrak bir su ki; yüzen balıkları bile görebiliyorsunuz. Kumsalları ise bembeyaz incecik kumlu, yürüdüğünüzde pamuk gibi hissediyorsunuz. Hava biraz nemli olduğu için öğlen sıcağına maruz kalmamanızı öneririm.

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Çocuklar için harika bir seçenek!

8 saatlik yolculuk gözünüzde büyümesin. Temiz havası, pırıl pırıl denizi, masalsı kumsalları ve çok lezzetli deniz ürünleri ile çocuklarınızla harika vakit geçireceğinizden eminim. Tek dikkat etmeniz gereken nokta; bir sıcak bir soğuğa maruz kalınca hastalanmamanız. Malum her yerde klima var.

Güneydoğu Asyanın saklı hazinesi: Laos
Güneydoğu Asya'nın saklı hazinesi: Laos

“Otel dışında ne yapılır, nerelere gidilir?” derseniz eğer; açıkçası oteldeki konfor, sahil ve yemekler o kadar güzel oluyor ki, insanın dışarıya adım atası gelmiyor. Zaten nüfusu 19 bin olan bu minik adada yapılacak pek bir aktivite yok. Harika sahilleri ziyaret edip manzaraların keyfini çıkartabilirsiniz, yöresel yemeklerini tatmak için şehir merkezindeki restoranları ziyaret edebilirsiniz.

Kışın ortasında yazı yaşamak isteyenlere özel Üstelik vizesiz…

Toplu taşıma olanağı gelişmemiş. Yerliler genelde arabaları ve ya motosikletleri ile ulaşımlarını sağlıyor. Taksileri çoğunlukla turistler kullandığı için fiyatlar biraz pahalı. Aslında Seyşeller hem balayı çiftlerine önerebileceğim harika bir rota hem de bizim gibi çocuklu ailelere önerebileceğim eğlenceli, huzur dolu bir ada…

Fotoğraflar: Zeynep Zor



Dünyanın en berrak gölü!

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