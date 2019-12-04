Kışın bir başka güzel: Burgazada

Burgazada Cami

Vapurdayken ilk gözüme çarpan görkemli yapısı ve Burgazada vapur iskelesine yakın olması nedeniyle gezimin ilk duraklarından biri oldu burası. Caminin içi gerçekten görülmeli...







Aya Yani Kilisesi ve Burgazada Cami’nin birbirine yakın olması gözüme çarpan olaylardan bir tanesiydi. Adada bu zamana kadar Hristiyan ve Müslüman arasında dini münakaşaların olmaması çok güzel. Birçok dinden, ırktan ve farklı coğrafyalardan insanlar bulunmasına rağmen ada halkı sessiz ve kendi halinde yaşamayı benimsemiş durumda.









Aya Yani Kilisesi

Adanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Aya Yani Kilisesi 800’lerin ilk yarısında inşa edilmiş. Burgazada iskelesinin güneyindeki ilk sokak sahil boyunca takip edildiğinde, kiliseye kısa sürede ulaşıyorsunuz. Kilise adaya sürgüne gönderilen Aziz Methodios tarafından yapılmış. Kilise kadar hikâyesi de ilginç…









Methodios zamanında imparatorun ikonalarına (Doğu kiliselerince kutsal sayılan kişi ve olayların; duvar, mozaik veya ahşap üzerine yapılmış temsili resimleri) karşı çıktığı için 700 kez kırbaçlanmış hatta iki katille birlikte bir çukurun içine atılmış. Daha sonra imparator hayatını kaybedince oğlu tarafından affedilip şehre dönmesine karar verilmiş. İlginç olan affedilmekle kalmayıp patrikliğe getirilmiş. Sonrasında ise ikonaların onarılmasını sağlamış.







Böylelikle kötü başlayan hikâye mutlu sonla bitmiş. Kilise orijinal haliyle ulaşmamış günümüze, birçok kez onarımdan geçmiş. Bugünkü halini ise büyük ölçüde 1800’lerin sonunda yapılan çalışmalarla almış. Altında bir zindan yer alıyor. Her yıl 29 Ağustos’ta Rumlar, Aya Yani Yortusu’nu kutlamak için bu kilisede toplanıyor.









Sait Faik Abasıyanık Müzesi



“Şu karşıki sandalı görüyor musun? Bakın sahile yaklaşıyor. Onu yürüten şey nedir? Kürekleri değil mi? Ya şu uçan martılar! Kanatları yolunsa artık uçabilir mi? Düşünce de böyledir. Dört duvar arasına kapatılmak istenirse kanatsız kuş, küreksiz sandal oluverir ve bütün manasını kaybeder.” Demişti Sait Faik Abasıyanık, şimdi ise adını alan müzenin biraz ilerisinde sahil, sahile yaklaşan sandallar ve müzenin üzerinde ise uçan martılar var.







22 Ağustos 1959’da açılan müze yazarın yaşamına tanıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, mektupları, kartpostalları, eserlerine konu olan sayısız hatırasının izlerini taşıyan nice eşya ve belgeyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Aya Yani Kilisesi’nin arka tarafında kalan müze adada kolay ulaşılabilir ve güzel bir konuma sahip. Ziyaret saatleri çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 11.00-17.00. Müze pazar, pazartesi ve salı günleri kapalı…









Bayrak Tepe

İskeleden indikten sonra ulaşımı her ne kadar zahmetli ve yokuş olsa da karşılaşacağınız manzara tamamen buna değecek. Geçmiş zamanlarda burada yerin yüksekliği ve adadaki tek tepe olması nedeniyle bir gözetleme kulesi varmış. ‘İsa Tepesi’ de olarak bilinen bu tepede gezinti yapmak ve rüzgârı adanın en güzel yerinden almak size iyi gelecektir.

Burgazada’yı bisikletle turlayın

Yaz güneşi altında bisiklet sürmek her ne kadar zevkli olsa da bir de kışın bunu denemenizi tavsiye ederim. Bisikletinizin yaptığı hızdan dolayı yüzünüze hafifçe dokunacak kış rüzgârı size iyi gelecek. Adalarda bisiklet sürmek hele ki Burgazada’da ayrı güzel.









Hem doğası hem de düz ve bisiklet için elverişli yolları sizi bisiklet sürmeye teşvik eden şeyler. Adanın birçok yerinde bisiklet kiralayabileceğiniz dükkânlar bulunuyor. Fiyatları saatlik 15-20 TL. Yalnız günlük kiralamak daha mantıklı. Bisikletin özelliğine göre 30-50 TL civarında fiyatlar değişiyor.

Burgazada’ya nasıl gidilir?

Eminönü, Beşiktaş ve Bostancı iskelelerinden adalar vapuruna biniyorsunuz. Kınalıada’dan bir sonraki durak ise Burgazada…