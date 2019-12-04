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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kışın bir başka güzel: Burgazada
Seyahat
Ferhat KÖŞKER | Fotoğraflar: Ferhat Köşker, Alamy
04.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Kışın bir başka güzel: Burgazada

İstanbul’da adalar denince akla genellikle yaz aylarında piknik yapmak, bisiklet sürmek ve deniz, kum, güneş üçlüsü gelir. Yalnız Prens adaları kışın da ayrı güzel, özellikle Burgazada… Sakin ve diğer adalara nazaran İstanbul’a daha yakın olmasından dolayı insanların Burgazada’ya geliş nedenlerini arttırıyor. Hem yerli halkın hem de turistlerin gözde yerlerinden biri olan Prens adalarının en büyük üçüncüsü Burgazada’yı gelin birlikte adım adım inceleyelim. İşte size Burgazada gezi rehberi…

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Burgazada Cami

Vapurdayken ilk gözüme çarpan görkemli yapısı ve Burgazada vapur iskelesine yakın olması nedeniyle gezimin ilk duraklarından biri oldu burası. Caminin içi gerçekten görülmeli...

Kışın bir başka güzel: Burgazada


Aya Yani Kilisesi ve Burgazada Cami’nin birbirine yakın olması gözüme çarpan olaylardan bir tanesiydi. Adada bu zamana kadar Hristiyan ve Müslüman arasında dini münakaşaların olmaması çok güzel. Birçok dinden, ırktan ve farklı coğrafyalardan insanlar bulunmasına rağmen ada halkı sessiz ve kendi halinde yaşamayı benimsemiş durumda.

Kışın bir başka güzel: Burgazada


Aya Yani Kilisesi

Adanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Aya Yani Kilisesi 800’lerin ilk yarısında inşa edilmiş. Burgazada iskelesinin güneyindeki ilk sokak sahil boyunca takip edildiğinde, kiliseye kısa sürede ulaşıyorsunuz. Kilise adaya sürgüne gönderilen Aziz Methodios tarafından yapılmış. Kilise kadar hikâyesi de ilginç…

Kışın bir başka güzel: Burgazada



Methodios zamanında imparatorun ikonalarına (Doğu kiliselerince kutsal sayılan kişi ve olayların; duvar, mozaik veya ahşap üzerine yapılmış temsili resimleri) karşı çıktığı için 700 kez kırbaçlanmış hatta iki katille birlikte bir çukurun içine atılmış. Daha sonra imparator hayatını kaybedince oğlu tarafından affedilip şehre dönmesine karar verilmiş. İlginç olan affedilmekle kalmayıp patrikliğe getirilmiş. Sonrasında ise ikonaların onarılmasını sağlamış.

Kışın bir başka güzel: Burgazada


Böylelikle kötü başlayan hikâye mutlu sonla bitmiş. Kilise orijinal haliyle ulaşmamış günümüze, birçok kez onarımdan geçmiş. Bugünkü halini ise büyük ölçüde 1800’lerin sonunda yapılan çalışmalarla almış. Altında bir zindan yer alıyor. Her yıl 29 Ağustos’ta Rumlar, Aya Yani Yortusu’nu kutlamak için bu kilisede toplanıyor.

Kışın bir başka güzel: Burgazada



Sait Faik Abasıyanık Müzesi

“Şu karşıki sandalı görüyor musun? Bakın sahile yaklaşıyor. Onu yürüten şey nedir? Kürekleri değil mi? Ya şu uçan martılar! Kanatları yolunsa artık uçabilir mi? Düşünce de böyledir. Dört duvar arasına kapatılmak istenirse kanatsız kuş, küreksiz sandal oluverir ve bütün manasını kaybeder.” Demişti Sait Faik Abasıyanık, şimdi ise adını alan müzenin biraz ilerisinde sahil, sahile yaklaşan sandallar ve müzenin üzerinde ise uçan martılar var.

Kışın bir başka güzel: Burgazada


22 Ağustos 1959’da açılan müze yazarın yaşamına tanıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, mektupları, kartpostalları, eserlerine konu olan sayısız hatırasının izlerini taşıyan nice eşya ve belgeyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Aya Yani Kilisesi’nin arka tarafında kalan müze adada kolay ulaşılabilir ve güzel bir konuma sahip. Ziyaret saatleri çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 11.00-17.00. Müze pazar, pazartesi ve salı günleri kapalı…

Kışın bir başka güzel: Burgazada


Bayrak Tepe

İskeleden indikten sonra ulaşımı her ne kadar zahmetli ve yokuş olsa da karşılaşacağınız manzara tamamen buna değecek. Geçmiş zamanlarda burada yerin yüksekliği ve adadaki tek tepe olması nedeniyle bir gözetleme kulesi varmış. ‘İsa Tepesi’ de olarak bilinen bu tepede gezinti yapmak ve rüzgârı adanın en güzel yerinden almak size iyi gelecektir.

Burgazada’yı bisikletle turlayın

Yaz güneşi altında bisiklet sürmek her ne kadar zevkli olsa da bir de kışın bunu denemenizi tavsiye ederim. Bisikletinizin yaptığı hızdan dolayı yüzünüze hafifçe dokunacak kış rüzgârı size iyi gelecek. Adalarda bisiklet sürmek hele ki Burgazada’da ayrı güzel.

Kışın bir başka güzel: Burgazada



Hem doğası hem de düz ve bisiklet için elverişli yolları sizi bisiklet sürmeye teşvik eden şeyler. Adanın birçok yerinde bisiklet kiralayabileceğiniz dükkânlar bulunuyor. Fiyatları saatlik 15-20 TL. Yalnız günlük kiralamak daha mantıklı. Bisikletin özelliğine göre 30-50 TL civarında fiyatlar değişiyor.

Burgazada’ya nasıl gidilir?

Eminönü, Beşiktaş ve Bostancı iskelelerinden adalar vapuruna biniyorsunuz. Kınalıada’dan bir sonraki durak ise Burgazada…

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