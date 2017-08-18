Kısa tatilleri en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için 7 öneri

1- Yakın yerler tercih edin

Kısa tatilleri verimli kılmanın ilk yolu elbette yakın yerlere seyahat etmek. Seyahat süresinin 2-3 saati aşmayacağı yerleri tercih etmek gününüzün yollarda geçmesini önleyerek tatil destinasyonuna daha hızlı ulaşmanızı sağlar.





2- Birden çok rotaya değil tek bir rotaya odaklanın

Kısa tatillerinizde mutlaka tek bir noktayı görün. Yoğun ve karmaşık bir gezi programı organize etmek hem çok koşturmanıza hem de yorgunluğa neden olur. Bu nedenle sadece bir şehre veya bir bölgeye odaklanmak ve tatilin tadını doyasıya çıkarmak kısacık tatilden bile büyük oranda zevk almanıza yardım eder.





3- Seyahate az eşya ile gidin

3-4 günlük kısa bir seyahat için mümkün olduğunca az eşya alabilirsiniz. Kabin boy valizler veya sırt çantaları kısa tatillerde sizin kurtarıcılarınız olabilir. Yanınıza alacağınız kıyafetlerin rahat kombin yapılabilir olmasına ve gideceğiniz yerdeki iklim şartlarına uygun olduğuna emin olun. Hava durumunu inceleyerek en uygun kıyafetleri seçmeniz yanınızda gereksiz yük taşımanızı da önler.

4 - Gideceğiniz yer hakkında araştırma yapın

Kısa tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek için gideceğiniz yeri detaylı bir şekilde araştırmalı, konaklama rezervasyonlarını yaptırmalı ve şehir ulaşımı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmalısınız. Bu tarz bir araştırma sizin gereksiz zaman kaybetmenizi önler ve tatilden alınacak verimi en üst seviyeye çıkarır.

5 - Eşyalarınızı önceden hazırlayın

Kısa tatillerde yanınıza alacağınız eşyaları en az bir iki gün önceden hazırlamak kafa karışıklığını önler ve tatile daha rahat çıkmanızı sağlar. Tatile çıkmadan önce yanınıza almanız gereken eşyaların listesini yapmak son dakika unutkanlıklarını önler ve kısa tatilinizde eksikleriniz için alışveriş yapmanızı engeller.





6 - Biletlerinizi giderken erken saate, dönerken ise geç saate ayarlayın

Kısa tatilden maksimum fayda sağlamak için gideceğiniz yere en erken kalkan ulaşım aracı ile giderek tüm günden faydalanabilirsiniz. Dönüşte de yine en geç dönebileceğiniz seferi seçerseniz son günü de doyasıya değerlendirme şansınız olur.

7 - Gerektiğinde yaptığınız planının dışına çıkın

Tatil planı yapmak tatilinizi daha verimli hale getirir fakat gerektiği zaman planınızı esnetmek tatilinizden daha fazla zevk almanızı sağlar. Eğlendiğiniz bir mekanda daha fazla zaman geçirmek tatilinizi harika bir deneyime dönüştürebilir.





Fotoğraflar: Entrepreneur, WebLokum, Kuyruksuz Uçurtma, Fellik, Bilenkadin, 123RF