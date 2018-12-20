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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken
Seyahat
Hürriyet Seyahat
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Kar yağışının Ekim-Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da, kayak mevsimi Kasım ayından itibaren başlayıp ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor.

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New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilen Palandöken Kayak Merkezi de, beş ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri durumunda. Palandöken Kayak Merkezi’nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunuyor.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Palandöken’in pistleri dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alıyor. 2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Palandöken, kaymaya olanak sağlayan ‘toz kar’ özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca sürdürüyor. 2000 – 3176 metreler arasında bulunan Palandöken Kayak Merkezin’deki pistlerde 10 telesiyej, bir teleski, iki baby lift, bir gondol lift hizmet veriyor.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder Tepesi'ne ulaşılırken, Palandöken’de; yedi kolay, sekiz orta, profesyonel (zor) ve dört doğal pist yer alıyor.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuluyor. Her seviyedeki kayakçıya hizmet verebilen Palandöken Kayak Merkezi’nde, iki adet 5 yıldızlı, bir adet 4 yıldızlı, bir adet 3 yıldızlı ve bir adet de 2 yıldızlı otel bulunuyor.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Havaalanına 15 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinin şehir merkezine olan uzaklığı ise sadece dört kilometre.

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

Fotoğraflar: DepoPhotos

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