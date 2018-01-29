Kış sezonunun yeni gözdesi: Zigana

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatKış sezonunun yeni gözdesi: Zigana
Seyahat Kış sezonunun yeni gözdesi: Zigana
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Sıradaki Haber: İstanbul yeniden ışıldayacak

Seyahat
29.01.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Kış sezonunun yeni gözdesi: Zigana

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı'nda bulunan, Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi Zigana Gümüş Kayak Merkezi, son yılların en yoğun kayak sezonunu yaşıyor.
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Özellikle hafta sonları yoğunluğu iyice artan tesiste, 3 ay önce başlayan kayak sezonunun son günleri olmasına rağmen kar kalınlığı istenen seviyede. Trabzon ve Gümüşhane'ye birer saat mesafede bulunan tesis kayak, kızak ve snowboard yapmak isteyenlerin akın ettiği bölge oldu.

Kış sezonunun yeni gözdesi: Zigana

Sezonun başlamasından beri yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı ve Doğu Karadeniz’in ilk kayak merkezi olan tesis özellikle hafta sonları üniversite öğrencilerinin akınına uğruyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle bölgenin adeta cazibe çekim merkezi olan Zigana Dağı’nda güneşli havanın tadını 7'den 70'e herkes çıkartıyor.

Kış sezonunun yeni gözdesi: Zigana

Kar kalitesinin ve kar seviyesinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yıl kayak sezonunun çok iyi geçtiği bölgede 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi Zigana’yı ziyaret etmiş.

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Kış aylarının vazgeçilmezi: Doğu Ekspresi ile Kars
Kış aylarının vazgeçilmezi: Doğu Ekspresi ile Kars


Kayak, kızak, snowboardun yanı sıra kar motorlarıyla sürücü eşliğinde tura da çıkılabilen Zigana’da konaklama imkanı ve eşsiz manzaraya karşı sıcak bir şeyler içip keyif yapma şansı da var.


Peru kasabası Huancaya'da bir hafta sonu

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