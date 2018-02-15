Kış mevsiminde bir yaz rüyası

Ben bu yolculuğumda Mısır’ın başkenti, piramitlerin anavatanı Kahire’ye ve dalış için dünyanın sayılı yerlerinden olan Sharm El Sheikh’e gittim. Uçağınız daha uyguna geleceği için Sharm El Sheikh gidiş ve dönüş alıp, Sharm El Sheikh’ten günübirlik Kahire turu yapabilirsiniz. Kahire bir günde gezilecek bir şehir, fazla kalsanız sıkılabilirsiniz hem de pek güvenli bir şehir değil, tek başınıza gezemezsiniz. Sabahın erken saatlerinde otelden alınıp havaalanına bırakılarak başladı turumuz. Tura bir saatlik mesafede bulunan Kahire’ye gidiş-dönüş uçuş da dahildi. Kahire’ye gelir gelmez şehrin gürültüsü, kalabalıklığı ve trafiği sizi rahatsız etmeye başlıyor. Hemen bizlere Kahire’yi gezdirecek rehberimiz Mohammed’i buluyoruz ve turumuza başlıyoruz. Rehberle gezmek burada avantaj... Güvenlik konusu ve gezilecek yerlerin birbirine uzaklığından dolayı rehberle gezmeniz çok önemli...

İlk durağımız Kahire Kalesi, 12.yüzyılda Eyyubi hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi tarafından yapımına başlanan kalenin inşası yedi yıl sürmüş ve Osmanlı Devleti döneminde bitirilmiş, yani bizler için önemi büyük. Arap dünyasının en büyük, en güzel tarihi çarşılarından kabul edilen Khan al Khalili sizi büyüleyecek. Bizdeki Kapalıçarşı'ya benziyor. Pazarın ara sokaklarında kaybolarak gezebilirsiniz ancak sizlere zorla bir şey satmak isteyen esnafa dikkat! Çarşıda gezmekten yorulunca dünyanın en eski kahvelerinden biri olan El-Fishawi Kahvesi’nde meşhur naneli çay içmeyi es geçmeyin. Çünkü Mısır’ın Nobel Ödüllü yazarı Necib Mahfuz eserini bu kahvede yazmış, o yüzden çok popüler.

Kahire’de mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri Antik Mısır Uygarlığının koleksiyonunu barındıran, inanılmaz bir değere sahip Kahire Müzesi. Rehber anlatımıyla müzeyi gezmeniz daha iyi olur, kendi başınıza gezmeye kalkarsanız hem çok büyük hem de neyin ne olduğu konusunda pek bilgilendirme yapılmamış. Yaklaşık 120 binden fazla eser bulunan müzeyi gezmek için en az üç saatinizi ayırmalısınız.

Bir sonra ki durağımız 6650 km ile dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri’nde tekne gezintisi... Nil Nehri, Kahire’yi ikiye bölmekte, şehrin iki tarafına da hakim olmak açısından bu gezide olmazsa olmazınız. Heyecanla beklediğim ve hâlâ nasıl yapıldığının sırrı çözülemeyen Giza şehrinde bulunan Mısır Piramitleri sıradaki durağımız. Ölümden sonra hayat olduğuna inandıkları için mumyalamaya önem veren Firavunlar, mumyalayıp değerli eşyalarıyla beraber piramitlere gömülmüşler, yani piramitler Firavunların mezarları. Piramitler içinde en çok ilgi çekenleri Keops, Kefren ve Mikerinos Piramitleri.

İlk tek Tanrılı dini getiren, madeni parayı, miladi takvimi, pi sayısını, astrolojiyi bulan Mısırlılar. Nil Nehri kıyılarında yetişen boyları 5 metreye kadar varan yapraksız şeker kamışlardan elde edilen papirüs, Mısırlılar için önemli bir yere sahip. Kamışlar ince bir tabaka halinde kesiliyor, tokmakla vurulup düz bir hale getiriliyor. Beyaz papirüs istenirse altı gün, kahverengi papirüs istenirse 14 gün suda bekletiliyor. İstenilen renk elde edildikten sonra birbirlerinin üzerine çaprazlama konulup press makinasında bekletilip kurutuluyor. Kuruduktan sonra da üzerilerine istenilen yazı ve şekiller yazılabiliyor, sevdiklerinize hediye almak isterseniz resimli papirüsler hem ekonomik hem de orijinal bir hediye.

Son olarak parfüm ve yağlarla donatılmış bir aktara giriyoruz. Hepimiz parfümü Fransızların bulduğunu biliyoruz ancak lotus çiçeğinden koku yapanlar Mısırlılarmış. Fransızlar Mısır’a geldiklerinde bunu görüyorlar ve bu güzel kokuyu alkolle karıştırıp parfüm haline getiriyorlar. Papirüs kokusu, lotus kokusu çeşit çeşit kokular var bu dükkanda. Arabian Night benim favorim. Özel şişelerde sundukları bu parfümlerden de hediye olarak alabilirsiniz. Sharm El Sheikh’e geri dönersek Kahire’nin aksine çok güvenli, gecenin bir köründe bile sokaklarında yalnız yürüyebilirsiniz. Kahire’ye göre daha turistik, bizim Antalya sahilleri gibi Ruslar, Almanlar herkes burada. Kaç gün kalacağınız size kalmış, 3 günde kalsanız 1 hafta da kalsanız denizin, güneşin ve kumun tadına doyamayacaksınız benden söylemesi. Sharm El Sheik’te biri SOHO biri Namaa Bay olmak üzere iki tane merkez var, otelinizi ayarlarken buralara yakın olmasına dikkat ediniz.

Sharm El Sheikh’ten bunları yapmadan dönmeyin



Deneme dalışı bile olsa mutlaka scuba diving yapın. Buna özel turlar var, yeni başlayanlar için 7-10 metre arasına dalınıyor.

Blue Hole denilen dünyaca ünlü ve birçok dalgıcın dalmak uğruna öldüğü bu nokta da sadece profesyoneller dalabiliyor ancak hiç üzülmeyin şnorkel yaparak tüm balıkları ve mercanları görebilirsiniz.

Alt kısmı tamamiyle cam olan tekne Glass Boat ile gezintiye çıktığınızda denizin derinliklerini keşfedeceksiniz.

Akşamları Sharm El Şeyh’in kalbi olarak kabul edilen Naama Bay’in merkezinde gezin. Hediyelik eşyacılar, restoranlar, nargileciler, gece klüpleri ve casinolar her şey burada.

Deniz ürünleri hem leziz hem ucuz, doyasıya tadın..



Adrenalin tutkunları safaride ATV ye binmeli.



Bedevi çadırında muhteşem Arap yemekleri tadılmalı.



Deveye binmeden Mısır’dan dönülmez.



Dahab şehrinin yakınlarında ki yıllar öncesi erezyon sonucu oluşmuş dar geçitlere sahip Colored Kanyon’da güneşi batırmadan olmaz.

Mısır sıcak, Mısır yakın, Mısır ucuz, Mısır rahat, Mısır iyi hoş ama bunlara dikkat!

Araba kiralamayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin çünkü yollar çarpışan araba kullanıyormuş gibi araba süren şoförlerle dolu. Arabaların çoğu aşırı hızdan dolayı kazalı.Taksimetresi bozuk olmayan taksiciye denk gelmedik, ülkede ki en büyük sorun taksiciler. Kapıyı 25 dolardan açıyorlar siz çok pahalı deyip gitmek için adım attıkça fiyat yavaş yavaş düşüyor. 25 dolardan 5 dolara indirdiğimizi bilirim. Havaalanında mecbur olduğunuzu bildikleri için fiyatlar fahiş, lütfen pazarlık yapmayı unutmayın.

Diğer bir sorun ise bahşiş, yolunuza çıkan size yardım eden herkes sizden bahşiş istiyor. Fotoğraf çeken, adres söyleyen, kale gezdiren, yol veren, kapınızı açan kim olursa olsun. Mesela deveye binmek için ücret ödüyorsunuz, deveden inerken tip please diyerek yeniden para istiyorlar. Başlarda yok falan desek de daha sonra laf anlatmaktan yorulup yanımızda ufak para bulundurmaya başladık. Güvenlik açısından sürekli araçlar durdurulup aranıyor. Pasaportunuz isteniyor, nerede kaldığınız, niye geldiğiniz gibi sorular soruluyor. Otelimize girmek için 3 kez güvenlik bölgesinden geçiyorduk, bu durum sizi germesin aksine kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Havaalanı tam bir eziyet, Sharm El Sheikh’ten Kahire’ye uçarken iç hatlar için ayakkabılarımızı dahi çıkartarak 4 kez güvenlik kontrolünden geçmek zorunda kaldık. Dış hatları siz düşünün.

Para konusuna gelirsek, sizi kazıklamaya çalışacaklar ve başaracaklar. Bir yere oturmadan ya da bir şey almadan önce fiyatını mutlaka sorun, 25 Mısır Poundu diyecekler ama o nasıl oluyorsa bir şekilde 50 Mısır Pounduna çıkacak. Arada ki 25lik fark bizler için 5 TL’ye denk geldiğinden dolayı çok büyük bir fark olmadıktan sonra sesinizi çıkartıp, tartışmaya girmeyin. Sadece Dolar ya da Euro ödemek isterseniz para üstünü Mısır Pounduyla vermek isteyip muhtemelen eksik para verecekler. Bazı yerlerde sahte para da veriliyormuş aman dikkat.





Alışveriş yaparken Türk olduğunuzu ve Müslüman olduğunuzu söylemeyi unutmayın, herkese ayrı fiyat verdikleri doğrudur...