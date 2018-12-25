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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: DHA
25.12.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Kayak merkezimiz, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak'ın da kayak merkezi olacak" dedi.

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Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının iki metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde; bir kilometrelik pist uzunluğu üç kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çıkartıldı. İkili telesiyej sayısıysa dörde çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Kar kalınlığı iki metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Kayak yapmaya gelenlerin kimisi kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Ordulu kadın öğretmenin, karla kaplı dağların önünde şarkı söylemesi ise ilgi çekti.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

‘Hakkari Dağları, İsviçre Alpleri'ni aratmıyor’

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin özellikle hafta sonları kayakseverlerle dolup taştığını ve kar kalınlığının iki metrenin üstünde olduğunu ifade ederek, "Ne Erciyes'te, ne Uludağ'da, ne de Palandöken'de böyle bir kar var. Bölgemiz hızla kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Burası, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak'ın da kayak merkezi olacak.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Hakkari'nin geleceği açısından Merga Bütan önemli bir merkez. Kayak merkezimiz yaklaşık üç kilometre mesafeye çıkarıldı. Merkezde artık uluslararası müsabakalar da yapılacak. Kent merkezine 20 dakika mesafede bulunan kayak merkezimizin birçok avantajı var. Bütün kayakseverleri Hakkari'ye davet ediyoz. Hakkari ilimiz, dağ ve dağcılık sporu açısından önemli bir merkez. Buradaki dağların yüksekliği ve göllerimiz İsviçre'deki Alpler'i aratmıyor" dedi.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

‘Karnaval havası var’

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülal’sa Merga Bütan'daki kayak merkezinin 2011 yılında baraka ve konteynerlerle inşa edildiğini hatırlatarak,"O zaman 100-150 insan geliyordu. Ama bugün bir kayakevi ve restoran yaptık. Yanına bir de telesiyej yapıldı. Binlerce insan buraya gelip kayak yapıyor. Kayak merkezimizde yetişen gençlerimiz Türkiye'de uluslararası arenada artık ses getirmeye başladılar. Daha önce sporcularımız, ilk 10'a bile girmezken, şimdi yapılan yarışmalarda Türkiye'de ilk üçe giriyor. Buranın faaliyete girmesiyle özellikle hafta sonları karnaval havası yaşanıyor. Yeni yapılan dörtlü telesiyej ile birlikte saatte en az 1000 kişiyi yukarıya taşıyabiliyoruz. En uzun pistimiz 3,5 kilometre. Yakın zamanda faaliyete sokacağımız yeni pistlerde 10 bin insanı ağırlayacağız" dedi.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

"Hakkari artık terör değil, güzelliklerle anılsın"

Güldal, İran ve Irak'tan turistleri kayak merkezine davet ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren İranlı turistlerin akın akın geleceğini de belirterek şöyle konuştu: 

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

"Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Tur şirketleri bizi arıyor. Bu hafta iki grup geldi. Türkiye'nin kışı en uzun süren kenti Hakkari'dir. Aralık ayından 1 Mayıs'a kadar kayak yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kentimizin tek sosyal aktivitesi kayak sporudur. Biz eskiden Hakkari'ye dağların kenti diyorduk. Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre'nin Alpleri'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'dedir.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Burası hep terörle gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar gelip bu güzellikleri görsünler. Hakkari, artık terörle değil, güzellikleri, yiğit insanları ve misafirperverliği ile anılsın istiyoruz. Burası dışarıdan bakıldığı gibi değil, Türkiye'nin en misafirperver insanlarının olduğu bir kent. Artık bu önyargıları kıralım." Kayak merkezine gelen kayakseverler de, Hakkari dağlarını İsviçre'deki Alp dağlarına benzettiklerini söyledi.

Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

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