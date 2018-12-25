Kış mevsimi en güzel Hakkari’de yaşanır

Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının iki metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde; bir kilometrelik pist uzunluğu üç kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çıkartıldı. İkili telesiyej sayısıysa dörde çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi.

Kar kalınlığı iki metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Kayak yapmaya gelenlerin kimisi kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Ordulu kadın öğretmenin, karla kaplı dağların önünde şarkı söylemesi ise ilgi çekti.

‘Hakkari Dağları, İsviçre Alpleri'ni aratmıyor’

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin özellikle hafta sonları kayakseverlerle dolup taştığını ve kar kalınlığının iki metrenin üstünde olduğunu ifade ederek, "Ne Erciyes'te, ne Uludağ'da, ne de Palandöken'de böyle bir kar var. Bölgemiz hızla kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Burası, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak'ın da kayak merkezi olacak.

Hakkari'nin geleceği açısından Merga Bütan önemli bir merkez. Kayak merkezimiz yaklaşık üç kilometre mesafeye çıkarıldı. Merkezde artık uluslararası müsabakalar da yapılacak. Kent merkezine 20 dakika mesafede bulunan kayak merkezimizin birçok avantajı var. Bütün kayakseverleri Hakkari'ye davet ediyoz. Hakkari ilimiz, dağ ve dağcılık sporu açısından önemli bir merkez. Buradaki dağların yüksekliği ve göllerimiz İsviçre'deki Alpler'i aratmıyor" dedi.

‘Karnaval havası var’

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülal’sa Merga Bütan'daki kayak merkezinin 2011 yılında baraka ve konteynerlerle inşa edildiğini hatırlatarak,"O zaman 100-150 insan geliyordu. Ama bugün bir kayakevi ve restoran yaptık. Yanına bir de telesiyej yapıldı. Binlerce insan buraya gelip kayak yapıyor. Kayak merkezimizde yetişen gençlerimiz Türkiye'de uluslararası arenada artık ses getirmeye başladılar. Daha önce sporcularımız, ilk 10'a bile girmezken, şimdi yapılan yarışmalarda Türkiye'de ilk üçe giriyor. Buranın faaliyete girmesiyle özellikle hafta sonları karnaval havası yaşanıyor. Yeni yapılan dörtlü telesiyej ile birlikte saatte en az 1000 kişiyi yukarıya taşıyabiliyoruz. En uzun pistimiz 3,5 kilometre. Yakın zamanda faaliyete sokacağımız yeni pistlerde 10 bin insanı ağırlayacağız" dedi.

"Hakkari artık terör değil, güzelliklerle anılsın"

Güldal, İran ve Irak'tan turistleri kayak merkezine davet ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren İranlı turistlerin akın akın geleceğini de belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Tur şirketleri bizi arıyor. Bu hafta iki grup geldi. Türkiye'nin kışı en uzun süren kenti Hakkari'dir. Aralık ayından 1 Mayıs'a kadar kayak yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kentimizin tek sosyal aktivitesi kayak sporudur. Biz eskiden Hakkari'ye dağların kenti diyorduk. Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre'nin Alpleri'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'dedir.

Burası hep terörle gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar gelip bu güzellikleri görsünler. Hakkari, artık terörle değil, güzellikleri, yiğit insanları ve misafirperverliği ile anılsın istiyoruz. Burası dışarıdan bakıldığı gibi değil, Türkiye'nin en misafirperver insanlarının olduğu bir kent. Artık bu önyargıları kıralım." Kayak merkezine gelen kayakseverler de, Hakkari dağlarını İsviçre'deki Alp dağlarına benzettiklerini söyledi.