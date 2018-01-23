Kırkpınar Zamanı Daha Çok Turist Meriç Kıyısında

Bilmiyordum, Edirne’ye gidince öğrenmiş oldum.

Meğer Edirne, Floransa’dan sonra metrekare başına en çok tarihi esere sahip şehirmiş.

Muhteşem bir şey değil mi?

Gerçekten öyle.

Peki bu iddialı duruma karşılık Edirne’ye o kadar turist geliyor mu?

Maalesef hayır.

Zaten şehrin çalışkan belediye başkanı Recep Gürkan’ın da hedefi bu.

10 yılda 10 milyon turist hedefliyor Gürkan.

Aslında bu bir hayal değil. Bulgaristan ve Yunanistan’a komşu olan bu medeni şehir iyi bir planlama ile elbette o kadar turiste ulaşıp ağırlayabilir.

Hali hazırda Kırkpınar güreşleri mesela yabancı turist için ‘görülmesi gerekenler’ listesinde.

Başkanın yerinde olsam yabancı kaliteli turisti Kırkpınar zamanı şehre çekmek için özel bir çalışma yapardım.

Bir öneri daha: EDOSK’a daha çok destek verir ve Meriç Nehri üzerinde yapılabilecek etkinliklerde onlara daha çok destek verirdim.

Mesela ben bizzat tadını aldım nehir üzerinde kano yapmanın.

Bir dahaki sefere bunu tekrarlamak, hatta geliştirmek istiyorum. Hatta benim gibi bu spora ilgili birçok insan var. O zaman onlara da ulaşmak gerekiyor.

Bu arada nehrin kıyısında yapılacak düzenlemelere bayıldım.

Eminim çok daha iyi olacak.

Özellikle de bisiklet ve yürüme alanları…

Edirne’nin bir diğer şansı da şu: Gece saat kaç olursa olsun bir kadının tek başına rahatsız edilmeden sokakta yürüyebileceği bir kent. Bu medeniyeti Edirneliler özellikle vurguluyor.

Gerçekten kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bir kent Edirne.

Sokakta yürürken tedirgin olunacak bir şehir değil.

Ben en çok bu rahatlığı sevdim.

Peki Edirne’nin gece hayatı nasıl?

Queen’i çok övdüler ama görmek nasip olmadı.

Bir hafta sonu geldiğimde artık.

Lakin Edirneliler’in kendisi bile Yunanistan yahut Bulgaristan’a çok sık gidiyor eğlence için. Sanırım Edirne’ye daha çok eğlence mekanı gerek (Erasta AVM açılınca buraya konuşlanacak Hayal Kahvesi gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum). Öte yandan Meriç Nehri kıyında bir rock ya da elektronik müzik festivali düzenlense fena olmaz mı? Macaristan’daki Sziget’ten neyi eksik buranın? Belediye yönetimi sponsor markalara bu fikri götürse eminim hepsi bayılır…