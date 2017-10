Garda Gölü'nün parlayan yıldızı: Sirmione

Garda Gölü kıyısında yer alan Simione’ye araç ile 25 dakikada vardık. Verona’nın soğuk havasına rağmen bu romantik kasabaya ayak basar basmaz güneş bizi selamladı. Aracınız yoksa Verona’dan Porta Nuova tren garının önündeki otobüs duraklarından LN026 numaralı otobüsle de buraya ulaşabilirsiniz. Farklı noktalardan tekneler ile de ulaşım mevcut.







Kasabada motorlu araç kullanımı yasak, araçlar kasaba girişine bırakılıyor. Bu da kocaman kasabanın her köşesinin size ait olması anlamına geliyor. Bir de söylemeden geçmeyeyim, burada gördüğümüz lüks otomobilleri İtalya’nın başka bir kasabasında görememiştik.





Zengin İtalyanlar da emekli olduklarında Sirmione’ye yerleşiyorlarmış. Sezar bile bir dönem burada yaşamış bir rivayete göre. Nedeni ise Garda Gölü ile ilgili şöyle bir efsaneye dayanıyor; İtalyan bilim insanları Garda Gölü kıyısındaki küçük Limone Sul Garda kasabasında bir grup insanın hiç kalp krizi geçirmemesinin nedenlerini araştırmaya başlamışlar. Kalp krizi geçirmeyişlerinin 200 yıl öncesine kadar giden bir genetik mutasyondan kaynaklanıyormuş.







Kasabada yaşayan Giovanni Pomaroli’den (1780 Limone Sul Garda doğumlu )başlayan bu mutasyon sonucu, burada yaşayan insanların bünyesi bir protein salgılıyor ve bu protein, kalp damarlarındaki yağı sürekli olarak temizliyor. 80′lerden beri efsane olarak bilinen bu durum, kasabalıların en büyük ihraç maddesinin kan bağışı olmasına neden olmuş.





Doktorlar muayene ettikleri kasabalıların 44 tanesinin bu gen mutasyonunu taşıdığını belirlemiş. Bilim insanları bugünlerde ApoA1 Milano adlı proteini sentetik ilaç olarak geliştirmeye çalışıyormuş. Garda Gölü civarındaki kasabalarda yaşayanların da uzun uzun seneler yaşayacağı inanışı hala mevcut. Elbette Roma döneminden beri termal suyu ile ünlü oluşu da sağlık için Sirmione’ye koşup gelenlerin bir başka nedeni.







Sirmione, ilk yerleşim zamanlarında bir balıkçı kasabasıymış. Sonrasında ise yüzyıllarca Verona’yı yönetmiş olan Scaligero ailesinin önce yazlık olarak kullandığı sonrasında ise savunma amaçlı kullandığı şehir haline gelmiş. Sirmione’nin en güzel göründüğü kısımda 13. Yüzyılda savuna için inşa edilmiş meşhur Scaligero kalesi bulunuyor. Üç tarafı göl ile çevrili olan Sirmione’ye bu kaleden giriş yapılıyormuş.





İçinizi çok güzel neşe kaplıyor Sirmione’de gezerken. Çünkü her metrekareye 5 dondurmacı düşüyor. Hepsi de denenmeli diyeceğim kadar lezzetliler. Mevsimine bağlı olarak gölde yüzmenizi tavsiye ederim. Benim gittiğim dönemde su çok soğuk olsa da ben az da olsa girmiştim. Kıyı boyunca İtalyan restoranları, butikler, kuklacılar görebilirsiniz. Aynı zamanda Terme Catullo isimli dünyaca ünlü kaplıcasına da girebilirsiniz. Şimdi size Sirmione’de yapabileceğiniz 10 keyifli şeyi sıralayacağım;







Scaliger Kalesini gezin, hatta kulesine çıkın ve panoramik Sirmione ve Garda Gölü manzarasına şahit olun.



Uygun mevsimdeyseniz mutlaka arkeolojik kalıntıların yakınındaki Jamaica Beach’te yüzün. Burada yemek yiyebileceğiniz kafe ve restoranlar da var. Kristal suyu nedeniyle çok ziyaretçisi olabilir. Ama dilerseniz diğer plajları olan Priest, Lido delle Bionderiest, Brema Plajı, "Punta Grò , "Santa Maria di Lugana ‘ya da gidebilirsiniz.









Eski şehir bölgesini gezebilirsiniz. Scaliger kalesi civarında nefes kesen fotoğraflar çekebilir, Eksi Roma kalıntılarını görebilirsiniz.



Maria Callas Parkı da doğaseverlerin kaçırmaması gereken bir park.



Çok çılgınca dondurma dükkânı var burada. Özellikle Vittoria Emanuele Sokağı karşılıklı dondurmacılarla dolu. Her birinde birer top deneyebilirsiniz.



Rüzgar sörfü, yelken gibi su sporları için çok uygun bir yer Sirmione. Özellikle oteller bu konuda güzel hizmetler veriyor.



Ava Maria Kilisesi gördüğüm en minik kiliselerden. 12-16. Yüzyıllardan kalma freskler görebilirsiniz.







Kaplıca seviyorsanız tam yerindesiniz. Terme Catullo isimli dünyaca ünlü tarihi kaplıca Old Town bölgesine çok yakın.



Carducci Meydanı’nda garda gölü manzaralı İtalyan mutfağını tadabileceğiniz keyifli restoranlar var. Michelin yıldızlı Risorgimento ve La Rucola ilk tavsiyem olmakla birlikte, romantik ve güzel manzaralı bir yemek için Via Dante'deki Antica Trattoria La Speranzina’yı da tavsiye ederim. Daha uygun fiyatlı leziz bir yemek keyfi için ise Il Piatto Pronto ideal olabilir.



Garda gölü kıyısında pek çok güzel kasaba var. Dilerseniz tekne turları ile Lazise, Bordolino, Tremosine gibi göl kıyısındaki kasabaları gezebilirsiniz.

Fotoğraflar: Sevda SERBEST