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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez!
Seyahat
Hürriyet Seyahat
30.10.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez!

Akdeniz’deki en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi, sonsuz güneşi, masmavi denizi ve sınırsız ayrıcalıklarıyla tatil severlerin gözde lokasyonlarından birisi. Elbette ki pasaportsuz-vizesiz ulaşım özelliği ve muhteşem lüksü yaşatan otelleriyle de herkesin hayali. Genelde yaz tatili için tercih edilse de şu sıralar sakin bir yer arayanlar biçilmiş kaftan… İşte size gezilecek yerlerden, uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine Kıbrıs hakkında detaylar…

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Akdeniz'in simge adalarından biri Kıbrıs… Yaz ve kış sıcak iklimiyle tam bir tatil cenneti. Kuzey Kıbrıs'ın keşfedilmesi gereken pek çok yeri bulunuyor. Peki nereleri gezmeli?

Girne Kalesi: İlk sıraya mutlaka Girne Kalesi’ni ekleyin var. 7. yüzyılda Arap akınlarına karşı kentin korunması için yapılmış… Görüntüsü gerçekten büyüleyici…

Girne Limanı: Kıbrıs’ın en önemli simgelerinden. Venedik mimarisindeki binalar, restoran ve kafeleriyle Girne’nin en popüler noktası burası.

Bellapais Manastırı: Adını Fransızcadan alan manastıra Barış Manastırı da deniyor. Adanın en güzel gotik eserlerinden biri. Bir kısmı yıkık da olsa muhteşem manzarası asla kaçırılmamalı…

Büyük Han: Avlusunda oturup çay-kahve molası vermek için ideal bir yer. Bursa’daki Kozahan’a benziyor.

Soli Harabeleri: Kıbrıs'ın antik çağlarına şahitlik eden Soli Harabeleri, eski dönemde Soli kenti olarak adı geçen bölgede yer alıyor. Aşağı Bağlıköy'de bulunan bu tarihi kalıntılar adanın görülmesi gereken yerlerinden biri.

Vouni Sarayı: Kuruluşu M.Ö 5'inci yüzyıla kadar dayanan Vouni Sarayı, Yunan kenti Soli'nin korunması amacıyla yapılmış bir saray. Saray bugüne ulaşamamış olsa da bölgedeki kazılarda birçok gümüş ve altın kalıntı bulmak mümkün. Açık hava müzesi olarak görülebilen bu sarayın manzarası da enfes.


Bu bir ilandır.

Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez


Nerede konaklamalı?

Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan, denize sıfır 5 yıldızlı Cratos Premium Hotel & Casino, tam pansiyon plus konaklama ile rüyalardaki tatili, fotoğraflardaki tatilinize taşıyor… Mükemmel konumu ve nefes kesen Akdeniz ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, 5 yıldız kalitesiyle, yarım pansiyon ve tam pansiyon plus hizmetiyle Kıbrıs tatilini, unutulmaz kılıyor.

Uçak biletleri + konaklama + alan / otel / alan transferleri dâhil fırsat paketleriyle Kıbrıs’ta tatil yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez



Düşleri bile gölgede bırakan ayrıcalıklarla tatil sunan Elexus Hotel Resort Casino, 277.000 m² alan üzerine kurulu tesisinde, büyük bir kısmı deniz manzaralı 650 odası ile tam pansiyon ultra plus konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.

Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez

Tatilim hem Kıbrıs’ta hem de ultra her şey olsun diyenler için Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, kapılarını açıyor. Konfor, lüks ve eğlencenin oluşturduğu bir masal dünyası olan otelin, 1300 metre uzunluğundaki sahilde özel kum plajı bulunmaktadır.

Kaya Artemis Resort Hotel, tatilin ve konaklamanın ta kendisi! Kaya Artemis’in büyülü dünyasının içinde olmak ise büyük ayrıcalık. Burada, ultra her şey dâhil tatilde rahatlığın, lezzetin, konforun ve eğlenceyi sınırsızca yaşayabilir, unutulmayacak bir tatil deneyimleyebilirsiniz.

Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez


Girne Alsancak mevkiinde, denize sıfır konumda yer alan 5 yıldızlı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino, Kıbrıs’ın tüm büyüleyiciliğini hissettiriyor. Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & Casino, 50.000 m²’lik alanda Akdeniz'in göz alıcı maviliğinde, tatil dışındaki her şeyi unutturuyor.

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Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez



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Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez


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Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...

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