Kıbrıs’ta tatil hiç bitmez, bu fırsatlar kaçırmaya gelmez!
Akdeniz’deki en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi, sonsuz güneşi, masmavi denizi ve sınırsız ayrıcalıklarıyla tatil severlerin gözde lokasyonlarından birisi. Elbette ki pasaportsuz-vizesiz ulaşım özelliği ve muhteşem lüksü yaşatan otelleriyle de herkesin hayali. Genelde yaz tatili için tercih edilse de şu sıralar sakin bir yer arayanlar biçilmiş kaftan… İşte size gezilecek yerlerden, uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine Kıbrıs hakkında detaylar…
Akdeniz'in simge adalarından biri Kıbrıs… Yaz ve kış sıcak iklimiyle tam bir tatil cenneti. Kuzey Kıbrıs'ın keşfedilmesi gereken pek çok yeri bulunuyor. Peki nereleri gezmeli?
Girne Kalesi: İlk sıraya mutlaka Girne Kalesi’ni ekleyin var. 7. yüzyılda Arap akınlarına karşı kentin korunması için yapılmış… Görüntüsü gerçekten büyüleyici…
Girne Limanı: Kıbrıs’ın en önemli simgelerinden. Venedik mimarisindeki binalar, restoran ve kafeleriyle Girne’nin en popüler noktası burası.
Bellapais Manastırı: Adını Fransızcadan alan manastıra Barış Manastırı da deniyor. Adanın en güzel gotik eserlerinden biri. Bir kısmı yıkık da olsa muhteşem manzarası asla kaçırılmamalı…
Büyük Han: Avlusunda oturup çay-kahve molası vermek için ideal bir yer. Bursa’daki Kozahan’a benziyor.
Soli Harabeleri: Kıbrıs'ın antik çağlarına şahitlik eden Soli Harabeleri, eski dönemde Soli kenti olarak adı geçen bölgede yer alıyor. Aşağı Bağlıköy'de bulunan bu tarihi kalıntılar adanın görülmesi gereken yerlerinden biri.
Vouni Sarayı: Kuruluşu M.Ö 5'inci yüzyıla kadar dayanan Vouni Sarayı, Yunan kenti Soli'nin korunması amacıyla yapılmış bir saray. Saray bugüne ulaşamamış olsa da bölgedeki kazılarda birçok gümüş ve altın kalıntı bulmak mümkün. Açık hava müzesi olarak görülebilen bu sarayın manzarası da enfes.
Bu bir ilandır.
Nerede konaklamalı?
Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan, denize sıfır 5 yıldızlı Cratos Premium Hotel & Casino, tam pansiyon plus konaklama ile rüyalardaki tatili, fotoğraflardaki tatilinize taşıyor… Mükemmel konumu ve nefes kesen Akdeniz ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, 5 yıldız kalitesiyle, yarım pansiyon ve tam pansiyon plus hizmetiyle Kıbrıs tatilini, unutulmaz kılıyor.
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Düşleri bile gölgede bırakan ayrıcalıklarla tatil sunan Elexus Hotel Resort Casino, 277.000 m² alan üzerine kurulu tesisinde, büyük bir kısmı deniz manzaralı 650 odası ile tam pansiyon ultra plus konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.
Tatilim hem Kıbrıs’ta hem de ultra her şey olsun diyenler için Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, kapılarını açıyor. Konfor, lüks ve eğlencenin oluşturduğu bir masal dünyası olan otelin, 1300 metre uzunluğundaki sahilde özel kum plajı bulunmaktadır.
Kaya Artemis Resort Hotel, tatilin ve konaklamanın ta kendisi! Kaya Artemis’in büyülü dünyasının içinde olmak ise büyük ayrıcalık. Burada, ultra her şey dâhil tatilde rahatlığın, lezzetin, konforun ve eğlenceyi sınırsızca yaşayabilir, unutulmayacak bir tatil deneyimleyebilirsiniz.
Girne Alsancak mevkiinde, denize sıfır konumda yer alan 5 yıldızlı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino, Kıbrıs’ın tüm büyüleyiciliğini hissettiriyor. Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & Casino, 50.000 m²’lik alanda Akdeniz'in göz alıcı maviliğinde, tatil dışındaki her şeyi unutturuyor.
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Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...
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