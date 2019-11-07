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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kıbrıs’ta Tarkan konseri ve muhteşem bir yılbaşı tatili!
Seyahat
07.11.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta Tarkan konseri ve muhteşem bir yılbaşı tatili!

Yediden yetmişe büyük bir hayran kitlesine sahip, Türkiye’nin dünyaca ünlü yıldızı Tarkan eşliğinde muhteşem bir yılbaşı eğlencesine ve de Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan görkemli bir otelde 5 yıldızlı bir tatile ne dersiniz?

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Akdeniz’in en büyük adalarından biri olan Kıbrıs, yanı başımızdaki ikinci evimiz. Gezip görmek için bu zamana kadar vakit bulamadıysanız ya da tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorsanız bu muhteşem tatil planı tam size göre. Kıbrıs Elexus Hotel’de yılbaşı akşamı gerçekleşecek olan Tarkan galasına katılım, konaklama, uçak biletleri ve hatta transferleri de içinde tatil paketlerini çok seveceksiniz. Size özel indirimli fiyatları incelemek için hemen tıklayın.

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Kıbrıs’ta Tarkan konseri ve muhteşem bir yılbaşı tatili

Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dünyasını merak edenler için ise; Girne Kalesi, Mavi Köşk, Dipkarpaz Aya Synesios Kilisesi, Lefkoşa Sur İçi, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Girne Bellapais Manastırı başlıca gezilip görülecek yerler arasında. Kıbrıs tatilinizi daha da zenginleştirmek için bu yerleri mutlaka görmelisiniz.

Elexus Hotel, sevdikleri, ailesi ve çocuklarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen, adanın eğlence dolu atmosferini seçkin bir ortamda yaşamak isteyen misafirlerine rüya gibi bir tatil seçeneği sunuyor.

Kıbrıs’ta Tarkan konseri ve muhteşem bir yılbaşı tatili

Megastar Tarkan ve yıllardır dillere pelesenk olmuş güzel şarkıları eşliğinde; ömrünüz boyunca unutamayacağınız, eğlence dolu bir yılbaşı tatili geçirmek isterseniz, indirimli yılbaşı tatili paketlerine bir göz atın. 2020 yılı Tarkan’la gelsin, şahane geçsin!

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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