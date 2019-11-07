Kıbrıs’ta Tarkan konseri ve muhteşem bir yılbaşı tatili!
Yediden yetmişe büyük bir hayran kitlesine sahip, Türkiye’nin dünyaca ünlü yıldızı Tarkan eşliğinde muhteşem bir yılbaşı eğlencesine ve de Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan görkemli bir otelde 5 yıldızlı bir tatile ne dersiniz?
Akdeniz’in en büyük adalarından biri olan Kıbrıs, yanı başımızdaki ikinci evimiz. Gezip görmek için bu zamana kadar vakit bulamadıysanız ya da tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorsanız bu muhteşem tatil planı tam size göre. Kıbrıs Elexus Hotel’de yılbaşı akşamı gerçekleşecek olan Tarkan galasına katılım, konaklama, uçak biletleri ve hatta transferleri de içinde tatil paketlerini çok seveceksiniz. Size özel indirimli fiyatları incelemek için hemen tıklayın.
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Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dünyasını merak edenler için ise; Girne Kalesi, Mavi Köşk, Dipkarpaz Aya Synesios Kilisesi, Lefkoşa Sur İçi, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Girne Bellapais Manastırı başlıca gezilip görülecek yerler arasında. Kıbrıs tatilinizi daha da zenginleştirmek için bu yerleri mutlaka görmelisiniz.
Elexus Hotel, sevdikleri, ailesi ve çocuklarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen, adanın eğlence dolu atmosferini seçkin bir ortamda yaşamak isteyen misafirlerine rüya gibi bir tatil seçeneği sunuyor.
Megastar Tarkan ve yıllardır dillere pelesenk olmuş güzel şarkıları eşliğinde; ömrünüz boyunca unutamayacağınız, eğlence dolu bir yılbaşı tatili geçirmek isterseniz, indirimli yılbaşı tatili paketlerine bir göz atın. 2020 yılı Tarkan’la gelsin, şahane geçsin!
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır
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