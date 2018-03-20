 Kıbrıs’a sizi bedavaya uçuracak 10 muhteşem otel

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KIBRIS’IN ÇOK SEVİLEN 5 YILDIZLI OTELİ: KIBRIS ACAPULCO RESORT & CONVENTION!

Tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle Kıbrıs'a getiren Acapulco Resort & Convention & SPA, benzersiz Akdeniz kültürü ile tüm konuklarına 5 yıldızlı ve dostça bir servis sağlıyor. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonunu bulabileceğiniz Acapulco Hotel, eşsiz kumsalı ile sizi hem eğlendirmeyi hem de dinlendirmeyi garanti ediyor.

Acapulco Resort & Convention & SPA’da Yarım Pansiyon Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketi için bu linke tıklayabilirsiniz.

HİKÂYENİN BAŞLADIĞI YER: ELEXUS HOTEL RESORT CASINO!

Kıbrıs'ın doğal güzelliğini seçkin ve lüks bir konaklama hizmeti ile buluşturmak üzere tasarlanan Elexus Hotel Resort Casino, misafirlerin tatilden beklediği birçok özelliği tek bir çatı altında birleştiriyor.

Elexus’un ayrıcalıkları içinde Tam Pansiyon Ultra Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketi için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS’IN YENİ EFSANESİ: CONCORDE LUXURY RESORT!

Türk ve dünya mutfaklarından en seçkin yemeklerin servis edildiği restoranları, farklı terapilerin ve bakım uygulamalarının sunulduğu SPA merkezi ile tesis, misafirlerinin rahat ve keyifli bir tatil geçirmesi için zengin olanaklara sahip olan Concorde Luxury Resort, Kıbrıs’ın tatil anlayışına yepyeni bir soluk getiriyor.

Concorde Luxury Resort’ta Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS’TA OSMANLI İHTİŞAMI: SAVOY OTTOMAN PALACE!

Kıbrıs'ta Türk misafirperverliği ve Osmanlı kültürünü bir arada sunan ayrıcalıklarıyla öne çıkan Savoy Ottoman Palace Otel, seçkin konuklarına ayrıcalıklı bir tatilin tüm imkanlarını üstün bir hizmet anlayışıyla yaşatıyor.

Savoy Ottoman Palace Otel’de Oda-Kahvaltı Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

LÜKS VE EĞLENCENİN OLUŞTURDUĞU BİR MASAL DÜNYASI: NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL & SPA!

Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi... Nuh'un Gemisi Hotel, Akdeniz'in ortasında kendine özgü tasarımı ile sizi hayallerinizle buluşturuyor ve farklı bir tatil anlayışı sunuyor. Kıbrıs'ın muhteşem doğasında düşlerin bir adım uzağında hemen yanı başınızda sarıyor konfor... İhtiyaç duyabileceğiniz bütün ayrıntılar önceden hazırlanıyor, özenle tasarlanmış odalarında siz ve sevdikleriniz için her detay düşünülüyor.

Nuh'un Gemisi Hotel’de Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketi için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS’IN KALBİNDE: LORD’S PALACE HOTEL SPA CASINO!

Girne’nin kalbinde bulunan 5 Yıldızlı Lord’s Palace Hotel Spa Casino, odalarında konforlu yaşam tarzının modern halini sunuyor. Çevresinde bulunan Akdeniz manzarası, Beşparmak Dağları ve Girne’nin en çok tercih edilen eğlence sokağı Bella Marin manzarası ile Kıbrıs otelleri arasında rahatlığı ve şıklığıyla ön plana çıkıyor.

Lord’s Palace Hotel Spa Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS’TA MASAL TADINDA ZAMANLAR: MERİT CRYSTAL COVE!

Doğu Akdeniz’in kristal sularına hâkim olan Kıbrıs’ın en güzel koylarından birinin üzerinde masal tadında zamanlar yaşatan Merit Crystal Cove Hotel, Kıbrıs’ta tatili doyasıya yaşamak isteyenlere, unutulmaz bir tatil sunuyor.

Merit Crystal Cove Hotel’de Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS’TA ZAMANI UNUTTURAN OTEL: MERİT PARK!

Girne Alsancak mevkiinde denize sıfır konumda yer alan 5 yıldızlı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino, Kıbrıs’ın tüm güzelliğini ve lüksünü yaşatıyor. Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen bu harika tesis, Akdeniz'in göz alıcı maviliğinde, tatil dışındaki her şeyi unutturuyor ve hiç bitmesin diyeceğiniz bir tatile davet ediyor.

Merit Park Hotel’de Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

AKDENİZ’İN RÜYASI BURADA YAŞANIYOR: MALPAS HOTEL & CASINO!

Mükemmel konumu ve nefes kesen Akdeniz ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, hizmet ve konaklama alanında en üstün kaliteyi sunan ayrıcalıklı ve 5 yıldızlı lüks bir tesis olma özelliğine sahip. Kıbrıs’ın tadını çıkartmak, konforlu ve donanımlı odalarda konaklamak, güne harika bir kahvaltıyla başlamak, huzuru bulmak, enfes bir akşam yemeği tatmak, kısacası tatilin tüm güzelliklerini yaşamak için Kıbrıs Malpas Hotel’deki yerinizi mutlaka ayırtmalısınız.

Malpas Hotel & Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

KIBRIS'TA EŞSİZ DOĞA VE TARİH BİR ARADA: VUNİ PALACE HOTEL!

Kıbrıs’ın büyüsü, rengi ve canlılığı içinde; kalitenin ve ayrıcalıkların tam ortasında yer alan Vuni Palace Hotel; dağ ve deniz manzaralı, lüks ve konforlu odaları ve modern mimaride saklanmış ince detaylarla, aile yapısına uygun tasarlanmış yapısıyla size ayrıcalıklı bir tatilin kapılarını açıyor.

Vuni Palace Hotel’de Yarım Pansiyon Konaklama, Gidiş-Geliş Bedava Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.





