Kıbrıs için özel avantajlı turlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKıbrıs için özel avantajlı turlar
GeriSeyahat Kıbrıs için özel avantajlı turlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kıbrıs için özel avantajlı turlar
Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
21.04.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Kıbrıs için özel avantajlı turlar

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr

Hadi Gidelim’ sloganıyla bu yıla yenilenerek giren Jolly Tur, başlattığı yeni kampanyayla Akdeniz’in cennet adası Kıbrıs’ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeyi sunuyor. Ben de geçen hafta sonu davetli olarak Yavru Vatan’ın yolunu tuttum.

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kıbrıs denince akla hemen gazinolar, deniz, kum ve güneş üçlüsü gelir. Halbuki kendine has çok ciddi değerleri var. Geçmişi MÖ 11. yy’a dayanan Bronz Çağı sonlarında kurulmuş Salamis Antik Kenti buna en güzel örneklerden. Beşparmak Dağları’nın yamacında kurulan Roma dönemine ait Bellapais Manastırı ise mutlaka ziyaret rotanızda olması gereken adres. Surların içindeki Lefkoşa’da adım attıkça birçok hikâyenin içinde bulacaksınız kendinizi. Her yerde Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz izlerini göreceksiniz. St. Hilerion Kilisesi ise Pamuk Prenses ve 7 cücelere ilham veren 700 metre yükseklikte bulunan eşsiz bir diğer tarihi yapı. İçerisinde çok ilginç bir kaçış tüneli var. Dönem mimarisinin çok ötesinde inşa edilmiş Mavi Köşk ise geçmiş hafızamıza sahip çıkmamız için mutlaka görülmeli... Adada savaşın izlerini gördükçe de tüyleriniz ürperecek. Bıçakla kesilmiş gibi sınırlar çok net ama insanlar her gün bu sınıra bakarak hayatlarını sürdürüyorlar. Jolly’nin hem uçak kampanyalarını hem de kombine paketlerle sunduğu avantajları kaçırmayın.

Kıbrıs için özel avantajlı turlar

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Havada internet cebinizi yakmasın

Kıbrıs için özel avantajlı turlar

Sizin ‘Alaçatı’nız hangisi?

Karadeniz’in en iyi 10 sahil kasabası