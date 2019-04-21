Kıbrıs için özel avantajlı turlar
Hadi Gidelim’ sloganıyla bu yıla yenilenerek giren Jolly Tur, başlattığı yeni kampanyayla Akdeniz’in cennet adası Kıbrıs’ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeyi sunuyor. Ben de geçen hafta sonu davetli olarak Yavru Vatan’ın yolunu tuttum.
Kıbrıs denince akla hemen gazinolar, deniz, kum ve güneş üçlüsü gelir. Halbuki kendine has çok ciddi değerleri var. Geçmişi MÖ 11. yy’a dayanan Bronz Çağı sonlarında kurulmuş Salamis Antik Kenti buna en güzel örneklerden. Beşparmak Dağları’nın yamacında kurulan Roma dönemine ait Bellapais Manastırı ise mutlaka ziyaret rotanızda olması gereken adres. Surların içindeki Lefkoşa’da adım attıkça birçok hikâyenin içinde bulacaksınız kendinizi. Her yerde Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz izlerini göreceksiniz. St. Hilerion Kilisesi ise Pamuk Prenses ve 7 cücelere ilham veren 700 metre yükseklikte bulunan eşsiz bir diğer tarihi yapı. İçerisinde çok ilginç bir kaçış tüneli var. Dönem mimarisinin çok ötesinde inşa edilmiş Mavi Köşk ise geçmiş hafızamıza sahip çıkmamız için mutlaka görülmeli... Adada savaşın izlerini gördükçe de tüyleriniz ürperecek. Bıçakla kesilmiş gibi sınırlar çok net ama insanlar her gün bu sınıra bakarak hayatlarını sürdürüyorlar. Jolly’nin hem uçak kampanyalarını hem de kombine paketlerle sunduğu avantajları kaçırmayın.
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