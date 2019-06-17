Keşfetmenin hazzını sonuna kadar yaşayın!

Pek çok kişi Tokyo’yu yalnızca yemek için ziyaret eder. Üzerinde buharı tüten ramen adlı yiyecekten, muhteşem tonkatsuya ve başka hiçbir yerde bu kadar lezzetlisini bulamayacağınız sashimiye kadar Japon yemeklerinin en iyileri buradadır





Tokyo’da Nerede Yemek Yenir?

Sakura Tei

Burada misafirler yemeklerini kendileri pişirmektedir. Yumurta, sebze ve etten yapılan ve ızgarada pişirilen lezzetli pancakeler en dikkat çekici lezzetleridir. Farklı lezzetlerden hoşlananlar ise mutlaka değişik bileşimleri denemeleri ve sadece mekanın spesiyal olan ürünlerini sipariş etmelidir.



Maru

Izakaya lezzetlerinden oluşmaktadır. Izakaya'lar Japon kültürünün önemli bir parçası olup yemek ve içkinin sohbet gibi serbestçe aktığı gürültülü yerlerdir. Bol yağda kızartılmış deniz tarağı, çömlekte pişirilmiş pilav ve saşimi sipariş edebilirsiniz.

Yasaiya Mei

Bu popüler restoranda et veya deniz mahsulleri yerine sebze ağırlıklı lezzetler bulunmaktadır. Özel spesiyalitesi shabu-shabu'dur (yahni). Buradaki yemekler çok güzel ve sağlıklıdır. Körili pilav bile tofu ve çeşitli tahıllarla yapılır.

Şehrin muhteşem bir enerjisi vardır ve bu enerji kaçınılmaz olarak size de bulaşacaktır. Kendinizi Shibuya gibi eğlence hayatının yoğun olduğu mahalleleri sabahlara kadar gezerken yakalayabilir, ardından sabah 5’te dünyanın en büyük balık toptancı pazarı olan Tsukiji’de suşi yerken bulabilirsiniz. Bütün bir günü Meiji Jingu Shrine, Ueno Park’taki Tokyo National Museum ya da Yanaka sokaklarında dolaşıp geleneksel Japon evleri ve dükkanlarını bulmaya çalışarak, kültürel faaliyetlerle geçirebilirsiniz.

Tokyo sizi nereye sürüklerse oraya gidip, eskiden yeniye her yeri keşfetmenin tadını çıkarın...

Tokyo’da Ne Yapılır?

Edo-Tokyo Müzesi’ni Dolaşın

Sumida-ku semtinde bulunmaktadır. Ücretsiz İngilizce turlar düzenlenen bu müzede Tokyo’nun dramatik tarihini öğrenebilirsiniz. El yapımı eserler ve yapılan gösteriler ile müze Tokyo’nun bir balıkçı köyünden dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline gelmesinin hikayesini anlatır. Ürkütücü samuray zırhları, bambudan yapılan yangın hortumları, ipek yapan kadınlar, doğum yapan anne gibi pek çok eser yer almaktadır.









Tsukiji Balık Pazarını Ziyaret Edin

Dünyanın en büyüklerinden biri olan bu balık pazarı turistler için çok cazip bir yerdir. Burada 400’den fazla deniz mahsülü satılmaktadır ancak sabah erken saatlerinde yapılan Ton balığı açık arttırmaları ile meşhurdur.

Pazar gezisi yapmak için erkenden uyanıp gitmeniz gerekmektedir çünkü günlük ziyaretçi sayısı en fazla 400 olarak belirtilmektedir. Balık fiyatları ise ortalamaya göre oldukça yüksektir.

Meiji Jingu Tapınağı’nı Ziyaret Edin









Şehirdeki en görkemli tapınaklardan biri olan Meiji Jingu’yu ziyaret ederek Tokyo’nun 24 saat devam eden telaşından uzaklaşabilirsiniz. Hafta sonları evlenen çiftleri görebilirsiniz. Hafta içi erken saatlerde giderseniz burası size kalabilir. Tüm bu enerji yüklü seyahat öncesinde ise kusursuz bir yolculuk deneyimi yaşamak için Emirates Havayolları’nı tercih edebilirsiniz.

Emirates, kendinizi özel hissedeceğiniz muhteşem gurme lezzetleri, premium sınıflarda yer alan düz yatak koltukları, canlı spor, özel çocuk kanalları ve oyunlar dahil olmak üzere 4000'den fazla küresel eğlence kanalı ile olağanüstü bir yolculuk ve eğlence deneyimi sunmaktadır.

Emirates Havayolları Eğlence Sistemi ile;

Hareketli haritalardan uçuşları takip edin ve harici kameralarla dünyayı 40.000 fit yükseklikten izleyebilirsiniz. Hava durumu, haberler, spor haberleri ve uçuşunuzla ilgili bilgileri ekranınızdan takip edebilirsiniz. Tüm filolarda bulunan 20 MB ücretsiz verinin keyfini çıkarabilir, uçuş sırasında, koltuklarda bulunan uydu telefonları ile arama yapabilir veya veri dolaşımını kullanarak yerdeki insanlarla konuşabilirsiniz.

Uçak içinde birden fazla dilde sunulan 4.000’i aşkın film ve dizi türlerini izleyip, oyun oynayıp ve dilerseniz kendi çalma listenizi oluşturabileceğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Belirli uçaklarda bulunan Canlı TV Kanalı seçeneği ile büyük spor etkinliklerine ya da son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

Emirates Business Class Boening 777 ile seyahat edecek yolcular için ise yolculuk, havalimanına özel şoförle giderek başlamaktadır. Aktarma noktasına varınca son model bir araçla gezebilir, hızlı bir check-in’in ardından Business Class dinlenme salonlarında muhteşem yemeklerin tadına bakabilir ve sağlık merkezlerinde dinlenebilir ya da duş alabilirsiniz. Business Class’ta koltuklar, spor otomobillerden ilham alınarak yapılan yeni tasarımı ile oldukça farklı ve konforludur. Uçuş sırasında minibarınızdan dilediğiniz içeceği içebilir, uzun yıllardır ödül alan uçak içi eğlence sisteminde harika vakit geçirebilir, hayran bırakan yemek menüsü ile lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Üstelik uzun yolculuğun zorlayıcı uyku saatini de tam düz yatağa dönüşen koltuklarla huzur dolu dakikalara bırakabilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler yolculuk boyunca son derece konforlu ve keyifli vakit geçirmektedir.