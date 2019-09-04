Kerpiç evleriyle büyüleyen 'sanatçÄ± köyü'ne ilgi artÄ±yor
Konya'nÄ±n BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan Ã‡avuÅŸ Mahallesi'nde, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Mehmet TaÅŸdiken'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan sade mimarisi ve huzurlu ortamÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.
YÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Mehmet TaÅŸdiken'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, ÅŸehir yaÅŸamÄ±nÄ±n stresinden, beton binalardan uzaklaÅŸmak amacÄ±yla Konya'nÄ±n HÃ¼yÃ¼k ilÃ§esine kurulan, birÃ§ok sanatÃ§Ä±nÄ±n da evinin bulunduÄŸu Sonsuz ÅžÃ¼kran KÃ¶yÃ¼'ne ilgi artÄ±yor. HÃ¼yÃ¼k ilÃ§esinde, modacÄ± Cemil Ä°pekÃ§i, yÃ¶netmen Orhan OÄŸuz, sosyolog Prof. Dr. NilÃ¼fer NarlÄ±, oyuncu NilÃ¼fer AÃ§Ä±kalÄ±n'Ä±n yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin evinin bulunduÄŸu kÃ¶y, sunduÄŸu doÄŸal ve huzurlu ortam nedeniyle yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
Â 30 kerpiÃ§ evin bulunduÄŸu kÃ¶yde, bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde yaÅŸayan tiyatro, sinema ve edebiyat dÃ¼nyasÄ±ndan 21 sanatÃ§Ä± iÃ§in yeni kerpiÃ§ evler inÅŸa ediliyor. BaÅŸta Ä°stanbul olmak Ã¼zere, ÅŸehir merkezlerindeki beton binalar arasÄ±nda sÃ¼ren hayatlarÄ±na, yaz aylarÄ±nÄ±n gelmesiyle ara veren sanatÃ§Ä±lar, en fazla iki katlÄ± toprak evlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±, doÄŸal ortamÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran kÃ¶yde stresten uzak yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor. Sonsuz ÅžÃ¼kran KÃ¶yÃ¼â€™nÃ¼n kurucusu TaÅŸdiken, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÃ¶ydeki ev sayÄ±sÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda 51'e ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TaÅŸdiken, 10 yÄ±l Ã¶nce ilginin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu anda kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde 30 evimiz var. Bu kerpiÃ§ yapÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±, 21 daha ekleyerek 51'e Ã§Ä±karmayÄ± planlÄ±yoruz. Bu topraklara TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸiÅŸik yerlerinden, Ã¶zellikle Ä°stanbulâ€™dan 21 kÃ¼ltÃ¼r ve sanat insanÄ± daha getiriyoruz. Buradan Konyaâ€™ya aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 90 kilometre mesafe var. Yol Ã§ok gÃ¼zel ve bir saatte Konya merkezden buraya gelinebiliyor. BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'ne 5 kilometre mesafemiz var. Son zamanlarda giderek artan bir ziyaretÃ§i ilgisi var ve bu katlanarak bÃ¼yÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin baÅŸka baÅŸka yerlerinden insanlar merak edip yÃ¶reye geliyor. Geldikleri yerlerde hep kendi hatÄ±ralarÄ±nÄ±, nenelerini, dedelerini, Ã§ocukluklarÄ±nÄ± arÄ±yorlar. Bu bizi de duygulandÄ±rÄ±yor doÄŸrusu." ifadelerini kullandÄ±.
"BurayÄ± para kazanma niyetiyle yapmadÄ±k"
KÃ¶yÃ¼ kurarken hem doÄŸal ortam Ã¶zlemini gidermeyi hem de Anadolu'nun kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip Ã§Ä±kmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan TaÅŸdiken, insanlarÄ±n popÃ¼ler, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve fabrikasyon dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden sÄ±yrÄ±lmak istediÄŸine dikkat Ã§ekerek, kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ durumlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak gerektiÄŸini savundu. Toprak ve doÄŸanÄ±n gÃ¼cÃ¼ne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen TaÅŸdiken, ÅŸÃ¶yle devam etti: "Turizm, kÃ¼ltÃ¼r deyince akÄ±llara sÄ±radan, kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ ÅŸeyler geliyor ama topraÄŸÄ±nÄ±za, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ze, tarihinize sadakatiniz varsa ve zihninizi de biraz yenilikÃ§i olmaya zorlarsanÄ±z, bu deÄŸerlerin tÃ¼m insanlÄ±k tarafÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemsendiÄŸini, Ã§ok deÄŸerli bulunduÄŸunu, gÃ¶rÃ¼lmek istendiÄŸini gÃ¶receksiniz.
Biz burada bir turizm alanÄ± aÃ§Ä±p para kazanma niyetiyle yapmadÄ±k burayÄ±. Burada birinci amacÄ±mÄ±z, tarihimizi ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ yaÅŸatabilecek bir alan yaratmak, kÃ¶y yaÅŸamÄ±yla ÅŸehrin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden, hava kirliliÄŸinden, stresinden uzaklaÅŸmak. Fakat ilerleyen sÃ¼reÃ§te birkaÃ§ tane turistik iÅŸletmeyle bÃ¶lgenin turizmde gÃ¼Ã§lenmesini, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n, tarihinin yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabiliriz." ÅžÃ¼kran KÃ¶yÃ¼'nÃ¼ kurduklarÄ± gÃ¼nden bu yana yerleÅŸim merkezinde dÃ¼zenledikleri Ã§eÅŸitli festival, etkinlik ve faaliyetler dÃ¼zenlediklerini dile getiren TaÅŸdiken, sanatÃ§Ä±larla kÃ¶ylÃ¼leri bir araya getirmeye devam etmek istediklerini vurguladÄ±.
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