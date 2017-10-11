 Keops Piramidi’ndeki gizemli iki odanın sırrı çözülüyor

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, araştırmacılar aylardır bu muhteşem yapının içini haritalandırmak için kızılötesi ısı görüntüleme teknikleri, müon parçacığı detektörleri, drone fotoğrafçılığı, 3 boyutlu simülasyon ve lazer taraması gibi çeşitli teknolojik imkanları kullanıyor.

Müon parçacıkları, vücudun içine nüfuz edebilen ve bu şekilde kemik görüntülemeye izin veren x-raylerle oldukça benzer özellikte olduğu için absorbe edilmeksizin yüzlerce metre boyunca taşların içinden geçebiliyor. Arkeologlar, doğrudan müdahale içermeyen ve piramitlere herhangi bir zararı dokunmayan bu proje kapsamında odaların tam yerini tespit etmek için çaba harcıyor.







Geçtiğimiz yıl Ekim ayına kadar hiç kimsenin bilmediği gizemli boşluklardan birisinin zeminden 105 metre yukarıda, 146 metre yükseklikteki piramidin kuzeydoğu cephesinin arkasında bir yerde olduğu belirtiliyor. Diğer oda ise kuzey cephesinin yakınında yer alıyor.



Blokların arkasındaki boşluğu gösteren kızılötesi tarama görüntüsü



Araştırmaya katılan Fransa Kültürel Mirasın Korunması (HIP) Enstitüsü Başkanı Mehdi Tayoubi, “Yerleştirdiğimiz tüm cihazlar boşlukların nerede olduğunu bulmak için tasarlandı. Var olduklarını biliyoruz ancak nokta atışı yapacak şekilde kesin yerini öğrenmeye çalışıyoruz” diyor. Ekipte yer alan bir diğer uzman Zahi Hawass ise biraz daha şüpheci: “Piramidin merkezi büyük ve küçük taşlarla dolu. Her yerde irili ufaklı oyuklar var. Herhangi bir gizemli oda olduğunu düşünmüyorum. Bu boşluklar piramitlerin yapılış tekniği sebebiyle orada olabilir.”

Mısır Eski Eserler Bakanlığı ile Fransız HIP Enstitüsü, ‘Scan Pyramids’ adı verilen bu projeyi 2015 yılı Ekim ayından bu yana Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uzmanlarıyla birlikte yürütüyor. Giza’daki üç büyük piramidin en eskisi ve en büyüğü olması nedeniyle Keops Piramidi, tarama projesi kapsamında ele alınan piramitler listesinde son sıradaydı. Kral Khufu idaresi altında yapılan eserin o dönem bir firavun mezarı olması amaçlanmıştı.





Günümüzde tespit edilen gizemli odaların detayları tam olarak bilinmiyor. Boşluğun nihai şekli, boyutu ve kesin konumu yakında ortaya çıkacak. Eğer Indiana Jones hayali bir karakter olmasaydı, şüphesiz bu haber karşısında büyülenmiş olacaktı.



Kaynak: Bilimpro