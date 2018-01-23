Kentin Geleceği Turizmde

Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapmış, Arda, Meriç ve Tunca Nehirleri’nin buluştuğu, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasını bu güne kadar taşıyarak Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan eşsiz bir kenttir Edirne. Camileri, Kiliseleri, Sinegogları, Bahai Eviyle dinlerin buluştuğu, toplumsal barış ve huzurun yaşandığı aydın bir kenttir Edirne. Türkiye’nin ikinci büyük Şehitliği, Selimiye Camii, 656 yıllık Kırkpınarı, 2.Beyazıt Külliyesi ve köprüleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine inanan ve bu değerlere bağlılığını ispatlamış, hoşgörü ve saygı diyarı çağdaş bir kenttir. Metrekareye düşen tarihi eser sayısı ile Dünya’da Floransa’dan sonra ikinci sırada yer alan bir turizm kentidir Edirne. Euromonitor International, ‘Dünyanın en çok turist alan 100 şehri’ raporunu açıkladığında, 3.190.400 turist sayısı ile 61. sırada yerini almıştır Edirne.

Edirne Belediyesi olarak kentimizin geleceğini turizm üzerine kuruyoruz. Edirne’yi ziyaret eden 3 milyon turist sayısını önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda hızla sürdürüyoruz. Edirne’ye yeni destinasyonlar kazandıracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği Selimiye Camii’nin çevresini değiştirecek, başta Edirne olmak üzere tüm Trakya’daki turizm potansiyelini arttıracak “Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi” öncelikli hedeflerimizden sadece bir tanesi. Ödül almış bu projemiz ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği kimlikli bir turizm destinasyonunun yaratılmasını sağlayıp Selimiye Camii’nin muhteşemliğini ön plana çıkaracağız.

“Sular Üstünde Yükselen Şehir; Tunca” temasıyla gerçekleştirdiğimiz Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi’nde; 4 bin 900 dönümlük bir alanda 86 dönümlük bir göl, has bahçe, liman, yüzen havuz, kumsal, bisiklet ve koşu yolu, kafeler ve restoranlar yer aldığı muhteşem bir destinasyonu hayata geçireceğiz. Sadece Edirne değil, bölgenin dünya çapında tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayarak, Edirne’yi marka şehir haline getirecek bu projenin en önemli özelliği ise hiçbir betonarme yapının olmayacak olmasıdır. Büyük Usta Mimar Sinan’ın “Dünya durdukça, eserlerimi gören akl-ı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak onlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşaallah.” Sözünden aldığımız feyzle dünyada ve Türkiye’de bulunan 99 eserini Edirne’de buluşturacak olan Mimar Sinan’ın Eserleri Parkı; Miniapark Projemiz sona yaklaşıyor.

Kentimizin geçmişteki izlerini bugünlere taşıyan Edirne Kent Belleği Müzesi’ni kısa bir süre sonra hizmete açacağız. Müzede Edirne’de ilk çağlardan başlayarak, Traklar, Odrisler, Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tümünü kronolojik sırayla yer vermeye çalıştık. Kent tarihine ışık tutacak bu projenin tamamlanması için gün sayıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tüm bu hedeflerimizi paylaşmak, Edirne’nin güzelliklerini tanıtabilmek adına Hürriyet Yazarları ve TÜRSAB’ın üç gün süren Edirne’yi keşfet macerasına rehberlik ettik. Keşif gezisinin ardından basına yansıyan köşe yazıları ve haberler ne kadar doğru bir işbirliği gerçekleştirdiğimizi kanıtlar gibiydi. Tüm yazarlara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in çok güzel bir sözü vardır; “Her şey biter Edirne bitmez” Herkesi ama herkesi hayatında en az bir kez Edirne’yi görmeye davet ediyorum. Edirne’yi görmeden ölmek demek, hayatınızda bir şeyi eksik yapmışsınız demektir. Şehirlerin Sultanı Sultanların Şehri Edirne’de buluşmak dileğiyle…