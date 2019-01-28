Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin
Akşam saatlerinde Liffey Nehri üzerinde yansıyan Dublin'in ışıkları. İrlanda’nın Ortaçağ'dan bu yana başkenti olan Dublin, ülkenin doğu kıyısının ortasında, Liffey Nehri'nin ağzına kurulmuş.
BBC’nin 2003 yılında, Avrupa genelinde 112 kent ve kırsal kesimden, 11 bin 200 kişiye uyguladığı bir ankette, Avrupa’nın yaşanacak en iyi başkenti Dublin, İrlanda ise Avrupa’nın en mutlu ülkesi seçilmişti.
Dublin, yılda dört milyonun üzerinde ziyaretçisiyle, Paris ve Londra’dan sonra Avrupa’da en çok ziyaret edilen başkent olma özelliğini de taşıyor.
Arnavut kaldırımı yolları, müzeleri, sanat galerileri, tiyatroları, pub ve restoranlarıyla şiir gibi bir yaşamı olan Dublin'e gitmek için Schengen vizesi yeterli olmuyor, ülkenin kendi vizesini almanız gerekli.
Fotoğraflar:DepoPhotos
Yorumları Göster
Yorumları Gizle