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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin

Akşam saatlerinde Liffey Nehri üzerinde yansıyan Dublin'in ışıkları. İrlanda’nın Ortaçağ'dan bu yana başkenti olan Dublin, ülkenin doğu kıyısının ortasında, Liffey Nehri'nin ağzına kurulmuş.

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BBC’nin 2003 yılında, Avrupa genelinde 112 kent ve kırsal kesimden, 11 bin 200 kişiye uyguladığı bir ankette, Avrupa’nın yaşanacak en iyi başkenti Dublin, İrlanda ise Avrupa’nın en mutlu ülkesi seçilmişti.

Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin

Dublin, yılda dört milyonun üzerinde ziyaretçisiyle, Paris ve Londra’dan sonra Avrupa’da en çok ziyaret edilen başkent olma özelliğini de taşıyor.

Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin

Arnavut kaldırımı yolları, müzeleri, sanat galerileri, tiyatroları, pub ve restoranlarıyla şiir gibi bir yaşamı olan Dublin'e gitmek için Schengen vizesi yeterli olmuyor, ülkenin kendi vizesini almanız gerekli.

Kendisi küçük, ünü büyük bir başkent: Dublin

Fotoğraflar:DepoPhotos

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