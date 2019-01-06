Kendinizi ‘uçuş modu’na alın
Seyahate çıkmak, dinlenmek, kaçmak, fişi çekmek, yeni deneyimler edinmek kadar uçakta, otobüste veya bekleme salonlarında geçirilen onlarca saat demek. Rahatsız koltuklar ve gürültü, bulunduğunuz ortamdan kaçma hissi yaratabilir. Nasıl akıllı telefonlarınızı uçuş moduna alıyorsanız, geliştirilen yeni nesil teknolojik çözümlerle kendinizi de uçak moduna alabilirsiniz.
Meditasyon asistanı
Kişisel meditasyon asistanı olan Muse, kafa bandı şeklinde. Uygulamayı açıp gözlerinizi kapattıktan sonra kendinizi bir plajda ya da yağmur ormanında gibi hissediyorsunuz. Meditasyon yaparken zihninizin sakin ya da aktif olup olmadığını ölçüyor, bu verileri hava durumu seslerine çeviriyor. Sakin olduğunuzda huzurlu hava sesi duyuyorsunuz, zihninizin stres altında olduğunda ise Muse sizi rahatlatmaya çalışıyor. Her seanstan sonra verilerinizi gözden geçirerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Fiyatı 2 bin 700 TL.
Beyin dalgalarınızı izliyor
Philips’in geliştirdiği akıllı uyku bandı Smartsleep, sensörleriyle beyin aktivitenizi algılıyor. Buna göre size tekrar eden aralıklarla beyaz ses denilen rüzgar esintisi, deniz dalgaları, yağmur gibi sesler çalmaya başlıyor. Bu da uykuya dalmanızı daha kolay hale getiriyor. Uyku verilerinizi mobil uygulamadan görüntülemek de mümkün. Bu sayede kullanıcılar, uyku kalitelerini ölçebiliyor ve uyku sorunlarını düzeltebiliyor. Fiyatı 399 dolar.
Sadece uyku için geliştirildi
Seyahat esnasında uykuya dalmak büyük çaba istiyor. Özellikle de dışarıdan gelen seslere karşı duyarlıysanız... Kulak tıkaçları en ekonomik çözümlerden biri olsa da dışarıdaki sesleri tamamen kesmiyor. İşte bu noktada gürültü engelleyici (noise cancelling) teknolojili kulaklıklar devreye giriyor. Bose’nin geliştirdiği Sleepbuds, sadece uyumak için geliştirlen bir gürültü engelleyici teknolojiye sahip. Kulaklıkla birlikte akıllı telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Uygulamadan, uyutma özelliğine sahip olan bir ses seçip uyku sürenizi belirliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey kulaklıkları takıp gözünüzü kapatmak. Dışarından gelen sesleri keserken, daha derin uyumanızı da sağlıyor. Derin uykudan uyanmaya geçiş de yine Bose Sleepbuds’ın görevi. Fiyatı 400 Euro.
Duruşunuzu bozmayın
Uçak koltuklarında veya bekleme salonlarındayken yorgunluktan duruş pozisyonunuza dikkat etmeyebilirsiniz. Alex Plus, bu sorun için birebir. Boynun açısını ölçerek iyi duruş alışkanlıklarını teşvik eden akıllı bir cihaz. Kullanıcılar boynunu çok fazla eğdiğinde duruşun düzeltmesi için hafifçe titreşiyor. Duruş verilerinin saatlik, günlük ve haftalık olarak saklanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Model 20 gram ağırlığında ve tek bir şarjla 70 saate kadar kullanılabiliyor. Çok fazla oturduğunuzda ve hareket etmediğinizde de uyarıyor. Fiyatı 1.219 TL.
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