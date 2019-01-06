Kendinizi ‘uçuş modu’na alın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat
Ahmet CAN
06.01.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Kendinizi ‘uçuş modu’na alın

Seyahate çıkmak, dinlenmek, kaçmak, fişi çekmek, yeni deneyimler edinmek kadar uçakta, otobüste veya bekleme salonlarında geçirilen onlarca saat demek. Rahatsız koltuklar ve gürültü, bulunduğunuz ortamdan kaçma hissi yaratabilir. Nasıl akıllı telefonlarınızı uçuş moduna alıyorsanız, geliştirilen yeni nesil teknolojik çözümlerle kendinizi de uçak moduna alabilirsiniz.

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Meditasyon asistanı

Kişisel meditasyon asistanı olan Muse, kafa bandı şeklinde. Uygulamayı açıp gözlerinizi kapattıktan sonra kendinizi bir plajda ya da yağmur ormanında gibi hissediyorsunuz. Meditasyon yaparken zihninizin sakin ya da aktif olup olmadığını ölçüyor, bu verileri hava durumu seslerine çeviriyor. Sakin olduğunuzda huzurlu hava sesi duyuyorsunuz, zihninizin stres altında olduğunda ise Muse sizi rahatlatmaya çalışıyor. Her seanstan sonra verilerinizi gözden geçirerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Fiyatı 2 bin 700 TL.

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Beyin dalgalarınızı izliyor

Philips’in geliştirdiği akıllı uyku bandı Smartsleep, sensörleriyle beyin aktivitenizi algılıyor. Buna göre size tekrar eden aralıklarla beyaz ses denilen rüzgar esintisi, deniz dalgaları, yağmur gibi sesler çalmaya başlıyor. Bu da uykuya dalmanızı daha kolay hale getiriyor. Uyku verilerinizi mobil uygulamadan görüntülemek de mümkün. Bu sayede kullanıcılar, uyku kalitelerini ölçebiliyor ve uyku sorunlarını düzeltebiliyor. Fiyatı 399 dolar.

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Sadece uyku için geliştirildi

Seyahat esnasında uykuya dalmak büyük çaba istiyor. Özellikle de dışarıdan gelen seslere karşı duyarlıysanız... Kulak tıkaçları en ekonomik çözümlerden biri olsa da dışarıdaki sesleri tamamen kesmiyor. İşte bu noktada gürültü engelleyici (noise cancelling) teknolojili kulaklıklar devreye giriyor. Bose’nin geliştirdiği Sleepbuds, sadece uyumak için geliştirlen bir gürültü engelleyici teknolojiye sahip. Kulaklıkla birlikte akıllı telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Uygulamadan, uyutma özelliğine sahip olan bir ses seçip uyku sürenizi belirliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey kulaklıkları takıp gözünüzü kapatmak. Dışarından gelen sesleri keserken, daha derin uyumanızı da sağlıyor. Derin uykudan uyanmaya geçiş de yine Bose Sleepbuds’ın görevi. Fiyatı 400 Euro.

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Duruşunuzu bozmayın

Uçak koltuklarında veya bekleme salonlarındayken yorgunluktan duruş pozisyonunuza dikkat etmeyebilirsiniz. Alex Plus, bu sorun için birebir. Boynun açısını ölçerek iyi duruş alışkanlıklarını teşvik eden akıllı bir cihaz. Kullanıcılar boynunu çok fazla eğdiğinde duruşun düzeltmesi için hafifçe titreşiyor. Duruş verilerinin saatlik, günlük ve haftalık olarak saklanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Model 20 gram ağırlığında ve tek bir şarjla 70 saate kadar kullanılabiliyor. Çok fazla oturduğunuzda ve hareket etmediğinizde de uyarıyor. Fiyatı 1.219 TL.

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