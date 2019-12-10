Macera, yalnızca kayak parkurlarıyla da bitmiyor; bembeyaz, huzur verici atmosferlerde ruhunuzu dinlendirmek için en doğru tatil seçeneklerini buradan görebilirsiniz.



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Kayak, adrenalin tutkunları için adeta tutkuya dönüşmüş bir spor. Ailecek eğlenmek için de muhteşem bir seçenek. Her keyfe hitap eden muhteşem parkurlarıyla Bulgaristan kayak merkezleri, siz ve sevdikleriniz için unutulmaz bir tatil imkânı sağlıyor.



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Bulgaristan’da Pirin Dağları’nın üzerinde hayat bulan beyaz şehir Bansko da kış tutkusu olanlar için mükemmel bir seyahat noktası. Yüksekliği 2600 metrelere varan, Avrupa’nın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Bansko’nun yanı sıra, Pamporovo da bölgenin gözde kayak merkezlerinden biri.

Şüphesiz, Bulgaristan’daki bu iki merkez de sizi memnun edecek beyaz bir maceraya ev sahipliği edecek. Bulgaristan’da size özel indirimlerle gidebileceğiniz kayak tatillerine buradan göz atabilirsiniz.







Kendinizi rüzgâra bırakın ve özgürlüğün tadını çıkarın. Sizin için özel olarak hazırlanmış kayak turlarından birini seçin ve tatil planınızı hazırlayın. Üstelik her bütçeye, her beklentiye hitap edecek seçenekleriyle… Hepsi ve daha fazlası için buraya tıklamanız yeterli.



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