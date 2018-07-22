Kendine çeken gösterişli güzellik..

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kendine çeken gösterişli güzellik..
Seyahat
Lütfi ÖZGÜNAYDIN
22.07.2018 - 05:35, Son Güncelleme:

Kendine çeken gösterişli güzellik..

Bandırma’dan sonra Edincik ilçesini geçince Gönen sapağına geliyorsunuz. Yol bir düzlüğün içine düşüyor. Sonra tepeye tırmanınca Biga ovası ve koylar gözüküyor... Koylarda tatil kentleri var. Tahirova’nın meyveliklerini geçince ilerde Türkiye’nin en eski tatil kentlerinden birisi, Denizkent çıkıyor karşımıza ve Biga Ovası’nın ortasından, güzelim tarlaların arasından geçerek giriyoruz ilçeye.

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Marmara’nın en hızlı büyüyen ilçesi Biga... Köylerde tarım ve hayvancılık çok gelişmiş. Bir de turizm var her geçen gün büyüyen. Kumkent, Akant gibi kıyıya dizili güzel tatil kentleri var... Genellikle İstanbul ve Ankara’dan gelenler yaz tatillerini buralarda geçiriyor. Çok mutlular, çok güzel bir hava var, köylerden gelen taze ürünler çok güzel ve ekonomik.

Kendine çeken gösterişli güzellik..



Evliya Çelebi’ye göre Biga’nın ilk fatihi Sultan Alaaddin beylerinden Boyboğa olduğu için Biga’nın tarihteki adı değiştirilerek Boğa şehri diye anılmış bir süre. Bolluk bereket ise o günden bu yana değişmemiş. Biga’da çarşamba günleri pazar kuruluyor. Bu yöredeki pazarları herkesin gezmesini öneririm. Köylerden inen kadınlar tezgâhlarının başında ürettiklerini onurla pazarlıyor. Her şey çok taze ve güzel...  Gittiğinizde köyleri de mutlaka dolaşın. Köyler çok canlı. Herkes işinde gücünde. Özellikle Işıkeli Köyü’ne hayran kaldım. Bir tepenin üstünde kurulu ve önünde taraçalar var. Fotoğraflarını çekerken çok mutlu oldum. Kayanın üstündeki Işıkeli’nden yayılan bir mutluluktu. Köylerin yolları güzel...

Kendine çeken gösterişli güzellik..

Kendine çeken gösterişli güzellik..



Biga’dan ayrılmadan önce mutlaka Balıkkaya Tepesi’ne çıkmalısınız. Bütün kent ve yakın köylerin manzarası önünüzde olacak. Burada bir semaver çayı içebilirsiniz kent akşamını seyre dalarak...Kemer de Biga’nın çok özel tatil beldelerinden bir diğeri... Denizi berrak ve yüzmek için çok güzel. Buradan günbatımını izlemek de oldukça etkileyici. Kemer aynı zamanda tarihi dokusuyla da önemli bir belde... Kazılara halen yoğun bir şekilde devam ediliyor. MÖ 709 yılında kurulan Parion Antik Kenti’nde Helenistik ve Roma devri eserleri bulunuyor. Kemer’in girişindeki su kemerleri de ayakta! Yine buradaki tiyatro da görülmesi gereken önemli eserlerden... Biga sağlık turizminde de giderek daha önemli bir yer ediniyor. Yeşilliğin içindeki Kırkgeçit termal tesisleri suyun şifasından faydalanmak için iyi bir adres.

Kendine çeken gösterişli güzellik..



Karabiga’ya uğramadan dönme

Burada uğranılması gereken bir diğer güzellik ise Karabiga. Müthiş doğal güzelliği ve tarihi kalıntıları olan bir belde Karabiga... İncecik Tarım alanlarının arasından geçen bir yoldan gidiliyor. Biga’ya 20 kilometre uzaklıkta... Küçük bir balıkçı beldesi! Güzel bir limanı var. Birçok insan balıkçılık yaparak yaşamını sürdürüyor halen. Belde çıkışında kadınlar hamamı plajı var. Biraz ilerisinde de Priapos Kalesi’nin kalıntıları... Bölgede etkili bir kazı ne yazık ki yapılmamış. Priapos’un MÖ 7. yüzyılda Milet koloni kenti olarak kurulduğu yazılıyor. Deniz kıyısında güzel balık lokantaları var. Hatta limanda sardAlyenizi alıyorsunuz, size bir de mangal veriyorlar ve bir köşeye çekilip balığınızı pişirip yiyorsunuz. Çok lezzetli geliyor insana.

Kendine çeken gösterişli güzellik..



Bigalı son kispet ustası

Bigalı çok tanınmış insanlar var ancak çok özel bir sanat adamı var burada. 63 yıldır pehlivanlar için kispet dikiyor. 2013 yılında UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ arasına seçilmiş... Bütün büyük yağlıgüreş ustaları onun kispetlerini giymişler. Tarık Akan da o meşhur filminde gelip İrfan Şahin’e kispet yaptırmış. Yol kıyısında bir mekânı var. Müze gibi... Bütün çalışmalarının fotoğrafları ve kispetler yer alıyor. Halen 75 yaşında ama yine kispet dikiyor. Onun için özel bir kitap yapılmış.

Kendine çeken gösterişli güzellik..

Kendine çeken gösterişli güzellik..


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