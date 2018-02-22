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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriYaptığı ağaç evini turistlere açtı
Seyahat Yaptığı ağaç evini turistlere açtı
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Seyahat
AA
22.02.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Osman Kaba, Artvin’deki köyünde hobi olarak yaptığı ağaç evi yoğun ilgi gelmesi üzerine turizme kazandırdı. 7 kişinin konaklayabileceği, 8 köşeli ağaç evde yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Aile işletmesine dönen ağaç evi geleneklere de bağlı kalıyor. İşte yoğun ilgi gören o ağaç evi…

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İzmir'de kendisine ait bir şirkette 30 yıl inşaat mühendisliği yapan, doğayla iç içe sakin bir yaşantı sürmek için işlerini çocuklarına devrederek eşiyle birlikte 4 yıl önce köyüne dönen Osman Kaba, çocukluğundan beri hayalini kurduğu ağaç evi, bahçesindeki çam ağacının gövdesine yaptı. Dede yadigârı köy evini yöre mimarisine uygun olarak restore eden Kaba'nın, 15 metrelik çam ağacının gövdesine yaptığı ağaç ev, hem sosyal medyada hem de yörede yoğun ilgi görüp ziyaretçi akınına uğradı. 

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Bunun üzerine Kaba, gerekli belgeleri alarak evi aile işletmesi haline getirdi. Yaklaşık 15 metrelik ağacın gövdesinde, yerden 8 metre yükseklikte yer alan, içerisinde tuvalet, banyo ve sıcak su bulunan, 7 kişinin konaklayabileceği ağaç ev, 8 köşeli, renkli çatısı ve eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.

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Bu terasa çıkmak cesaret istiyor Üstelik Türkiyede...
Bu terasa çıkmak cesaret istiyor! Üstelik Türkiye'de...

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Bu ilginç deneyimi yaşamak isteyenler, ağaç evde gecesi 300 liraya konaklayabiliyor. Çocukluğundan beri ağaç evin hayalini kurduğunu dile getiren Kaba, ‘’Hayalimi gerçekleştirmek için tamamen hobi olarak kendi emeğimle bir ağaç ev yaptım. Gitgide proje değişti, ilerledi. Biraz büyüttüm, değişik bir çatı yaptım. İki yıl önce bir açılış yaptık. Fenomen olunca aile işletmesi olarak turizme kazandırdım.’’ dedi.

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Yöre kültürüne uygun olarak, ağaç evin önüne semender ve salıncak da yaptığını belirten Kaba, ‘’Kayıkhaneden kayık getirdim. Kayık her zaman denizde olmaz, biraz da karada olsun dedim. Köyümüzde önceleri üzüm sarmaşıklarıyla yapılan salıncaklar vardı. Ben de ağaçtan halatlarla büyük salıncak yaptım. Yani değişik bir ortam oldu. Çok tutuldu. Yurt içinde, yurt dışında, sosyal medyada çok güzel, iyi tepkiler alıyorum.’’ şekline konuştu. Ardından sözlerine, ‘’Buraya gelenlere müşteri değil misafir gözüyle bakıyoruz. Bizim için de iyi oldu, burada sosyal bir yaşantımız oldu. Değişik insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden, Avrupa'dan ve Uzakdoğu'dan çok sayıda turist ağırladık.’’ ifadelerini ekledi.

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Hafta sonu burada bir başka güzel Türkiyenin en sakin yeri...
Hafta sonu burada bir başka güzel! Türkiye'nin en sakin yeri...

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Kaba, bir yıldır kanser hastalığıyla mücadele ettiğini anlatarak ‘’Çok sevdiğim Kazım Koyuncu'nun hastalığıyla mücadele ediyorum. 2 ameliyat, 4 kemoterapi ile Allah'a şükür bitirdik. Doğa sevgisi olmasa belki de yaşamazdım. Buralar benim uzun yaşamama inşallah vesile olacak.’’ dedi. Osman Kaba'nın eşi Nurten Kaba ise ağaç evin hayatlarına ayrı bir renk kattığını ifade ederek, ‘’Eskiden kimse gelmiyordu, çok sıkılıyordum. Şimdi gelen gidenden sıkılmaya fırsat bulamıyorum, o yönden çok güzel oldu. Bazen 'Acaba yapmasaydık mı?' diyorum, tatlı bir yorgunluk oluyor.’’ diye konuştu. Ağaç eve gelen turistlerden Nazım Koto da, internette yaptıkları araştırmalar ve arkadaşlarının tavsiyesi ile İstanbul'dan geldiklerini ve umduklarından daha güzel bir yerle karşılaştıklarını kaydetti.

Artvin’de sıra dışı kütüphane mimarisi
Artvin’de sıra dışı kütüphane mimarisi

 Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

 Fotoğraflar: AA

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