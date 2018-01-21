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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HürriyetSeyahatKemerlerinizi bağlayın, ayağa da kalkmayın
Seyahat Kemerlerinizi bağlayın, ayağa da kalkmayın
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Sıradaki Haber: Tokyo’nun kapsül rezidansı

Seyahat
Tolga ÖZBEK
21.01.2018 - 04:00, Son Güncelleme:

Kemerlerinizi bağlayın, ayağa da kalkmayın

Uçak koltuklarında neden kemer bulunur? Niye kalkış ve inişte bu kemerler bağlanır? Kabin memurları ‘Uçağımız durmadan yerinizden kalkmayın’ diye yaptıkları anonsun amacı nedir?
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Uçaktasınız… Kemerinizi bağladınız. Ama yanınızdan kabin memuru geçtikten hemen sonra ‘Ne gerek var bu kadar sıkı bağlamaya’ dediniz ve gevşettiniz. Hatta ‘Çok sıkıldım’ diyerek çözdünüz. Başınıza ne gelir?

Hiç uzatmadan ne tür bir riskle karşılaşacağınızı söyleyeyim: Acil bir durumda boynunuzu kırabilirsiniz veya beyin travması geçirebilirsiniz!
Özel sertifikaya sahip kemer, sizin beklenmedik bir anda koltuğunuzdan savrulmanızı önler. Başınıza alacağınız darbenin önüne geçer. Uçak kazalarında hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemelerde ölüm nedenlerini ilk sırasında beyne alınan darbeler gelir.

RİSK ALMAYIN

Benzer bir durum, havada beklenmedik anda gelen türbülans için de geçerlidir. Kemerinizi bağlamazsanız, bir anda kendinizi uçağın tavanına doğru fırlamış halde bulabilirsiniz. Ne yazık ki türbülans sırasında en çok yaralananlar kabin memurlarıdır. Ayakta, servis sırasında türbülansa yakalandıklarında o müthiş güç kabinde savrulmalarına neden olur. Ani yaşanabilecek türbülans nedeniyle uçaklarda ‘oturduğunuz sürece kemerlerinizi bağlayın’ anonsu yapılır…

YERDEKİ HATA

Türk yolcu her zaman acelecidir. Uçak iner, daha önünüzde terminale kadar gidilecek yol vardır. Yolcu ayaklanır. Hatta işi ileri götürenler vardır. Baş üstü bagaj dolabını açanlar, bavulunu, paltosunu indirip hazırlananlara bile rastlanır.
Ani bir frenle, olduğunuz yerden kaç metre ileri gideceğinizi hesaplayamazsınız. Veya elinizdeki bir çantanın fırlayıp kaç sıra ileride bir yolcunun kafasına isabet edeceğini de bilemezsiniz. Uçak park pozisyonu alıp kemer ikaz lambaları sönünceye kadar koltuğunuzda oturun. Erken ayaklanmanız sayesinde ilk önce inebileceğinizi de aklınızdan çıkartın…

Tahliyeye hazır mısınız?

Uçaklar dünyanın en güvenli ulaşım aracı. Bunun nedenlerinin başında çok sıkı uygulanan ve denetlenen kurallarla kazalardan alınan dersler geliyor. Acil durumda sizi hayata bağlayacak pilotlar, kabin memurları sürekli eğitimden geçiriliyor.
Unutmayın tahliye ile her an karşılaşabilirsiniz. Basit birkaç kuralı hatırlayın. Hem kendinizi hem de çevrenizdekilerin hayatını kurtarın.

UÇUŞ EMNİYET VİDEOLARINI SEYREDİN: Milyon kere izledim demeyin. Acil durum kurallarını hatırlatan videoyu veya kabin memurlarının bu kuralları hatırlatan ve ‘demo’ olarak adlandırılan sunumu dikkatle izleyin.

UÇAKTAN NASIL ÇIKARIM: Koltuğunuza oturduğunuz an hemen etrafınızda size en yakın acil çıkış kapısını belirleyin. Bulamadıysanız, koltuk ceplerindeki acil çıkış kartlarına bakın.

TAHLİYE BAŞLADIĞINDA SAKİN OLUN: Acil durumda uçağı terk etmek yani tahliye başladığında sakin olun. Sizleri yönlendirecek kabin memurları özel eğitimlerle bu durumu defalarca yaşadıklarını bilin. Uçak karanlık olabilir. Veya etrafı duman sarabilir. Yerdeki fosforlu işaretleri izleyerek acil çıkış kapısını bulun.

SİVRİ OBJELERİ ÇIKARTIN: Tahliyede üzerinizdeki kalem veya topuklu ayakkabılar kapıdan çıkarken ‘slide’ olarak adlandırılan şişme kaydıraklara zarar verebilir. Ayrıca topuklu ayakkabı kabinde ilerlerken düşmenize, koridorun tıkanmasına neden olabilir.

ÇANTANIZI ALMAYIN: Tahliyede yanınıza alacağınız çantanız, bagajınız koridorun sıkışmasına neden olabilir. Baş üstü dolaplarını açmaya çalışmayın. Zaman kaybetmeyin.

KAPIDA ZIPLAYIN: Acil çıkış kapısına ulaştınız. Burada bir çok yolcu atlamakta tereddüt ediyor, kilitleniyor. Zıplayın ve kapıyı meşgul etmeden dışarı çıkın.

YARDIMCI OLUN: Tahliye sonrasında herhangi bir tehlike yoksa ve kendinizi iyi hissediyorsanız, diğer yolculara yardım etmeye çalışın.

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