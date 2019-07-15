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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kazdağları'nın otantik köyünden turist eksik olmuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Kazdağları'nın otantik köyünden turist eksik olmuyor

Çanakkale'nin Kazdağları'ndaki doğayla içi içe köyü Adatepe, taş evleri, ormanlık alanları ve otantik yapısıyla turistlerin uğrak mekanları arasına girdi.

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Çanakkale'nin Adatepe köyü, Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyor. Köyü gezen ziyaretçiler, günün her saatinde tarihe yolculuk yapma imkanı buluyor. Yılın her döneminde gezilebilen köy, özellikle yaz aylarında şehir yaşantısı ve iş stresinden uzaklaşmak, eşsiz doğa güzellikleri içinde, huzurlu ve sakin bir tatil geçirmek isteyenlerden büyük ilgi görüyor.

Kazdağlarının otantik köyünden turist eksik olmuyor



Taş evlerde konaklayanlar, eski yapıların düzenlenmesiyle oluşturulan kafelerde, asırlık ağaçların gölgesinde çayını kahvesini yudumlayabiliyor. Adatepe'ye 790 metre uzaklıkta bulunan ve Küçükkuyu'dan Ayvalık'a kadar uzanan Edremit Körfezi'ne hakim bir noktada bulunan Zeus Altarı'na (sunak) çıkan tatilciler, körfezin sahil şeridini, yeşil ve mavinin birleşmesiyle ortaya çıkan doyumsuz manzara eşliğinde görebiliyor.

Bu mevsimde Kaz Dağları’na gitmek için 5 neden
Bu mevsimde Kaz Dağları’na gitmek için 5 neden


Köy doğal bir yapıya sahip

Köy muhtarı Erhan Kabakçıoğlu, Adatepe'ye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Kabakçıoğlu, köyün doğal bir yapıya sahip olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Doğal ve sit alanı olduğundan, beton yığını olmadığı için gelen misafirlerimiz beğeniyor. Köyümüzde ayrıca doğal zeytinyağı, peynir, kekik, Kazdağları çaylarını gelen misafirlerimize sunuyoruz. Beğeniyorlar, memnun kalıyorlar. Bu bölgeye gelen herkesi köyümüze bekliyoruz."

Kazdağlarının otantik köyünden turist eksik olmuyor



"Havası ve doğası mükemmel"

Balıkesir'den ailesiyle gelen Kadir Köseoğlu da Adatepe'ye her yıl uğradıklarını belirtti. Kazdağları'nın havasının çok güzel olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Buranın havası merkeze göre 3-4 derece daha fark ediyor.

Kazdağlarının otantik köyünden turist eksik olmuyor


Havası, doğası mükemmel. Burada yediğimiz içtiğimiz her şey doğal. Kızımla, eşimle her zaman geliyoruz. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kazdağlarının otantik köyünden turist eksik olmuyor

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