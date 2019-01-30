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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak
Seyahat
DHA
30.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

Balıkesir'de Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Kazdağları'ndaki Şahinderesi Kanyonu cam seyir terasının 2020 yılında hizmete gireceği açıklandı.

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Hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi işbirliği ile hazırlanan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından başarılı bulunarak hibe desteği kazanan proje ile Şahinderesi Kanyonu'na cam seyir terası yapılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Kaymakama teşekkür etti

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı çalışmalar hakkında bilgi vermek için ziyaret eden Kazdağı Milli Park Şefi Yasir Özerhan, projeye sahip çıkan Kaymakam Sırmalı'ya teşekkür etti. 

Kazdağlarına cam seyir terası yapılacak

2 Milyon

Projenin koordinatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü’nün yürüteceği, toplamda 2 milyon 437 bin liralık bütçeye sahip projeyle ilgili açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı, "GMKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında projemizin desteklenmesi bizi çok mutlu etti."

Turizm açısından önem taşıyor

"Bizler, Edremit ilçemizin sahip olduğu tüm turizm potansiyelleriyle birlikte önemli bir destinasyon olduğunu bilinciyle, turizmin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı yürütme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ilçemizde yılın 12 ayında turizm yapılabilmesine önemli bir katma değer sağlayacak Cam Seyir Terası Projemiz; ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır."

Kazdağlarına cam seyir terası yapılacak

2020'de açılması planlanıyor

"Yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi hedeflediğimiz projemiz kapsamında Kazdağları'mızın tanıtımını da yapmış olacağız" dedi. Şubat ayında ihalesi yapılacak olan cam seyir terası 2020 yılında ziyarete açılması planlanıyor.

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