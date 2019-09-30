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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı

Restorasyonu tamamlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıl aranın ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi, 2013'te başlayan restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından halka tanıtıldı. İçerisinde arkeoloji müzesinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanlarının bulunduğu Kayseri Kalesi'nin tanıtım töreni, Cumhuriyet Meydanına bakan büyük kapı önünde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konseriyle başlayan törende, Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk tarihi boyunca Türk askerlerini simgeleyen atlı ve yaya birlikler marşlar eşliğinde kaleye giriş yaptı. Tanıtım töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçmişi çok eskiye dayanan kalenin restorasyonunu tamamladıklarını ve kentin turizmine kazandırdıklarını söyledi.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı

 Kayseri'nin 6 bin yıllık kadim bir tarihe sahip olduğunu, bu kadim kentin tarihi değerlerini tanıtmanın önem taşıdığını belirten Günaydın, şunları kaydetti: "Envanterinde çok zengin kültürel varlıkları olan bir şehir olmak çok önemli ama daha da önemlisi bu kültürel varlıkları, değerleri ekonomiye kazandırmak. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesi için bunları iyi tanıtmak gerekir çünkü biz turizmin hem ilimize hem de ülkemize çok şey kazandıracağına inanıyoruz. 2018 yılında ilimize gelen yerli yabancı turist sayısına baktığımızda ciddi bir artış var. Bu artışın 2019'un ilk 8 ayında da devam ettiğini görüyoruz. Geçen sene Erciyes kayak merkezine 22 bin yurt dışından turist geldi. Bu sene bu rakamın 50 bine ulaşacağını ön görüyoruz. Erciyes'e kayağa gelen insanları bu tarihi değerlere uğratmamız lazım çünkü Kayseri 6 bin yılık geçmişi olan kadim bir şehir." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri Kalesi'nin geçmişte askeri garnizon olarak kullanıldığını, 1900'lü yılların başında içerisinde insanların ikamet ettiğini bir alan olduğunu söyledi.

Bu ailelerin de kaleden çıkarılmasının ardından kale içerisinde meyve sebze pazarlarının kurulduğunu, seyyar satıcıların mekanı haline geldiğini ifade eden Özhaseki, "Kale içerisinde seyyar satıcılar dolmuştu. Belediye başkanlığım döneminde 15 yıl önce buranın içerisindeki esnafla görüştük ve kalenin dışına taşıdık. Esnafla bir araya geldiğimizde, kültür sanat merkezi yapmak için ilk adımı attık." dedi. Kalenin böylesine önemli bir kültür merkezi haline gelmesi için kendisinin ve sonraki belediye başkanlarının büyük emek verdiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: "Kayseri'nin geçmişte ne kadar eseri varsa sergileneceği bir müze haline getirelim dedik. Burası kültürden, sanattan anlayan, keyif yapmak isteyen herkesin uğrak yeri olsun diye proje peşinde koşmaya başladım. Nihayetinde esnaf arkadaşlar çıktılar ve proje için bir yarışma düzenledik. Türkiye'nin en önemli mimarları bu yarışmaya girdiler. Burası kültürün, sanatın merkezi olsun istedik. Bu rüyanın peşine 15 yıl önce düştük. Sağ olsun benden sonra gelen başkanlarım işi tamamlayarak buraya kadar getirdiler. Kültür yolu projesine başladık. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden başlayan ve Sahabiye Medresesi'ni, kaleyi, Hunat'ı, Kiçikapı Meydanı'nı, Mili Mücadele Müzesi'ne dönüştürdüğümüz Kayseri Lisesi'ni kapsayan bir projeyi hayata geçirdik. Yeni haliyle Kayseri Kalesi de buranın en önemli merkezi durumunu alacaktır. Kayseri'nin bu projelerle, eserlerle turizmden hak ettiği payı alacağına inanıyorum."

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri için önemli bir eserin restorasyonunu tamamlayıp hizmete sunmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Kayseri Kalesi'nin Kayseri halkının kalbinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Seçimlerden önce yaptığımız çalışmalarda en çok sorulan sorulardan biri 'Kayseri Kalesi ne zaman açılacak' yönündeydi. vatandaşların bu talebine cevap vermek zorundaydık. Seçimler bitti, gece gündüz demedik takip ettik ve 2013 yılında başlatılmış olan böylesine anlamlı, önemli çalışmayı sizlerin huzuruna getirdik ve şu anda da hep beraber tanıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı

Turizmi çeşitlendirme adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti: "2008 yılında başlatılan proje yarışması sonuçlandı ve kalenin 2013 yılında restorasyonuna başlandı. Burası Kültepe'deki arkeoloji müzesinin buraya taşınacağı önemli bir projeydi. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış böylesine önemli bir eserin restorasyonunun yapılması, adeta şehrimizin bir gerdanlığı gibi hizmete sunulması hepimizi sevindirmektedir. Buradaki çalışmaların her aşamasını takip ettik ve bugünlere geldik. Kayseri bir ticaret merkezi olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda turizm merkezi de. Turizmi çeşitlendirmek suretiyle bu alanda önemli adımlar atıyoruz. İnşallah bugün tanıtımını yaptığımız bu eserin resmi açılışını sayın Cumhurbaşkanımızın ekim ayı sonunda katılımıyla yapacağız. Geçmişten bugüne burada emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe de Kayseri'nin tarihi ve Kayseri Kalesi'nin geçmişini, tarihi önemini anlattı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kapılarını açan Kayseri Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca katılımcılara kale içerisinde ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan alanlarda Kayseri'ye özgü lezzetler ikram edildi. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.

 

 

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